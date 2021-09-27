МИД о решении Венгрии поставлять газ из РФ в обход Украины: "Удивлены и разочарованы, это исключительно политическое решение"
В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что подписание контракта РФ и Венгрии о поставках газа в обход Украины является исключительно политическим и экономически необоснованным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпромом" на поставку газа в обход Украины", - говорится в сообщении.
В МИД Украины считают решение исключительно политическим, экономически необоснованным, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украино-венгерским отношениям.
"Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы. С грустью отмечаем, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украино-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто", - подчеркнули в министерстве.
В МИД напомнили, что 29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
"Сегодня МИД Украины инициировало перенос заседания Комиссии на более поздний срок, ведь венгеро-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать его негативные последствия. Украинская сторона также обратится в Европейскую Комиссию по предоставлению оценки соответствия новой венгеро-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики", - подытожили в МИД.
Напомним, ранее Венгрия подписала контракт с РФ о поставках газа в обход Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
йства резко уменьшится. Да и просто холодно будет в квартирах. Но можно согреваться песнями. Вот песня для согревания.
Потолок ледяной, дверь скрипучая,
за шершавой стеной тьма колючая,
как шагнёшь за порог всюду иней,
а из окон парок синий синииииииий.
ведь надо еще больше прогибаться перед мадьярами, разрешить образование на венгерском, двойное гражданство, существование сепаро-партий и прочие мудрые зе-решения.
тогда уж точно угорцы образумятся и станут нормальными соседями - без прислуживаний рузким. атвчиаю.а кто не согласен - тот порохобот
**** с ******** конченых взять?
Выбор очевиден и без вмешательства *****.
,,нужно потерь петь европа замерзает ,,
Когда уже прийдете к мысли
Кричать можно что угодно
А Украина --прежде всего как все заботятся о себе
Лишились газопровода транзита грузов по шёлковому пути
Теперь приходит очередь разобрать ЖД не металлолом
Флота нет
Будем сеять рапс кукурузу подсолнух /
/завозить картофель с Египта яблоки с Польши /
Посмотрите села вымирают
Беру пример своё в восьмилетке училось 240 -260 учеников
сейчас 30
касап. иди домой тут водки нет.
гусня, хоть на марсианском пиши - от вас воняет один хер за 100 км.
>що нас Європа знову кине
***** иди. понятно?
Усе замикати на електрику, без альтернативних джерел якось боязно.
Мало ? Мало.
Тре* було раніше думати. Хто нам винен ?
Давайте снова ругать Рашку но не себя за свое бездействие
"Извольте откушать"©
"Пожалуйте бриться"©
"Накося выкуси"©