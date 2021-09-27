МИД о решении Венгрии поставлять газ из РФ в обход Украины: "Удивлены и разочарованы, это исключительно политическое решение"

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что подписание контракта РФ и Венгрии о поставках газа в обход Украины является исключительно политическим и экономически необоснованным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпромом" на поставку газа в обход Украины", - говорится в сообщении.

В МИД Украины считают решение исключительно политическим, экономически необоснованным, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украино-венгерским отношениям.

"Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы. С грустью отмечаем, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украино-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто", - подчеркнули в министерстве.

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В МИД напомнили, что 29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

"Сегодня МИД Украины инициировало перенос заседания Комиссии на более поздний срок, ведь венгеро-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать его негативные последствия. Украинская сторона также обратится в Европейскую Комиссию по предоставлению оценки соответствия новой венгеро-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики", - подытожили в МИД.

Напомним, ранее Венгрия подписала контракт с РФ о поставках газа в обход Украины.

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