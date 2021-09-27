В Кремле обещают "ответные действия" РФ и Беларуси на размещение войск НАТО в Украине

В Кремле заявляют, что совместные "ответные действия Москвы и Минска на размещение войск НАТО в Украине должны обеспечить безопасность как России, так и Беларуси".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина

"Это те действия, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, какими могут быть ответные меры России и Беларуси на размещение войск НАТО в Украине.

"Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил", - сказал Песков.

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