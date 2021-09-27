В Кремле обещают "ответные действия" РФ и Беларуси на размещение войск НАТО в Украине
В Кремле заявляют, что совместные "ответные действия Москвы и Минска на размещение войск НАТО в Украине должны обеспечить безопасность как России, так и Беларуси".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина
"Это те действия, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, какими могут быть ответные меры России и Беларуси на размещение войск НАТО в Украине.
"Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил", - сказал Песков.
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Хату в НАТО!!!
ну ну....
но и Гомель
Мацкальские вояки все подьезды обосцут и скажут что виноват Байден
До речі Польша по всьому прикордонні з Білоруссю ввела надзвичайний стан,але я думаю що головна ціль це Україна. Тим більш що зараз у владі знаходяться зелені популісти.Чи була б зараз така держава як Україна, якби у 14 році головнокомандуючим був клоун?Тим більш СП-2 добудований, агенти ФСБ у вигляді білорусских біженців в Україні на своєму місці у кремля зараз починається вікно можливостей.
Беларусы, как вам перспектива помереть за амбиции президента даже не вашей страны?
Как США не допустило размещения российских ракет на кубе
Мы в этой игре как быльярдный шар
То НАТО кийом то Россия