Транзит российского газа через Украину должен продолжаться, - кандидат в канцлеры ФРГ Шольц

Кандидат в канцлеры от победившей на парламентских выборах в Германии Социал-демократической партии СДПГ Олаф Шольц считает, что транзит российского газа через Украину должен продолжаться.

"Важно, чтобы были учтены гарантии, связанные с его использованием (газопровода. - Ред.)", - заявил Шольц журналистам в Берлине в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, это значит, что "Украина должна оставаться транзитной" страной.

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Таким образом, Шольц солидарен с позицией федерального правительства ФРГ, неоднократно озвученной ранее Берлином.