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Новости Газовая война
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Транзит российского газа через Украину должен продолжаться, - кандидат в канцлеры ФРГ Шольц

Транзит российского газа через Украину должен продолжаться, - кандидат в канцлеры ФРГ Шольц

Кандидат в канцлеры от победившей на парламентских выборах в Германии Социал-демократической партии СДПГ Олаф Шольц считает, что транзит российского газа через Украину должен продолжаться.

"Важно, чтобы были учтены гарантии, связанные с его использованием (газопровода. - Ред.)", - заявил Шольц журналистам в Берлине в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, это значит, что "Украина должна оставаться транзитной" страной.

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Таким образом, Шольц солидарен с позицией федерального правительства ФРГ, неоднократно озвученной ранее Берлином.

Автор: 

газопровод (831) Германия (6939) ГТС (994) Северный поток (1449) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+3
Интересно, на какой цене кацапского газа лицемерные немецкие вопли об украинском транзите прекратятся?
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27.09.2021 14:14
+3
Если я правильно понимаю ситуацию то чем больше газа пройдет через Украину тем меньше через Германию тем меньше бабок Германия получит.. то логичный вопрос: а зачем немцы его тогда строили?
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27.09.2021 14:16
+3
Всем зрадофилам зачет фальстарта. Во-первых это пока еще кандидат, во вторых что опять не так. Вы все зрадованги? Знаете все наперед? Вхожи в кулуары Бундестага? На чем высеры основаны?
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27.09.2021 14:28
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Интересно, на какой цене кацапского газа лицемерные немецкие вопли об украинском транзите прекратятся?
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27.09.2021 14:14 Ответить
Отримаєш акції газпрому і замовкнеш.
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27.09.2021 14:14 Ответить
Если я правильно понимаю ситуацию то чем больше газа пройдет через Украину тем меньше через Германию тем меньше бабок Германия получит.. то логичный вопрос: а зачем немцы его тогда строили?
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27.09.2021 14:16 Ответить
Все эти распатякивания немецких чиновников не более чем предвыборные политические игрища. Немцы прагматичны. Нужно не заявления читать, а смотреть что они делают. И по делам их уже делать выводы. Ибо получается, что заявления немецкого правительства о поддержке санкций никак не помешали тому е Сименсу поставить турбины в Крым.
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27.09.2021 14:55 Ответить
1 в 1 слова Меркель.
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27.09.2021 14:20 Ответить
Нє убєдітельно как-то вєщаєт, цей кандидат в акціонери газпрому.
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27.09.2021 14:20 Ответить
Ни к чему не обязывающий пиз**ж немецких политиков. Напоминаю, что этот Шольц на самом деле не что иное, как реинкарнация Шрёдера. В результате этих выборов просто шило на мыло сменится, и всё.
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27.09.2021 14:23 Ответить
Ну так ведь СДПГ - это партия Шрёдера. И для путлера это однозначная победа.
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27.09.2021 14:28 Ответить
Россия в 2024 предложит 15-20 млрд транзита, по факту транзит будет а толку от такого ноль.
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27.09.2021 14:25 Ответить
+
транзит 100% останется и дальше. Но он будет минимально возможным. Будем качать газ в Приднестровье
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27.09.2021 14:27 Ответить
В Приднестровье - 3 млрд кубов, в Словакию (просто ближе) ещё 6 млрд кубов и 10 млрд кубов для "реверсного европейского газа". Итого около 20 млрд кубов. Можно и больше, если европейские трейдеры будут закупать газ с украинской транзитной надбавкой. По УГТС транзит $38,1, по СП-1 - $25, через Польшу по заканчивающемуся контракту, вообще, $7 за 660км транзита. Вот по Турецкому потоку не знаю, но большая часть ТП принадлежит Газпрому, т.е. платят сами себе - фактически,по себестоимости.
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27.09.2021 15:30 Ответить
Всем зрадофилам зачет фальстарта. Во-первых это пока еще кандидат, во вторых что опять не так. Вы все зрадованги? Знаете все наперед? Вхожи в кулуары Бундестага? На чем высеры основаны?
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27.09.2021 14:28 Ответить
Солдатмк читай аналитику и не выделывайся доя начала тсторию немецких социал-демократов.
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27.09.2021 18:55 Ответить
Беги впереди паровоза, аналитик диванный. Вам даже академиев заканчивать не надо. Ванговать без причин ваше все.
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27.09.2021 18:58 Ответить

Мы хотим ещё
Кёнигсберг!
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27.09.2021 14:36 Ответить
И Лемберг назад в Реч Посполитую
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27.09.2021 15:00 Ответить
и маскву под талибан
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27.09.2021 16:05 Ответить
Внимательно слежу за гаданием на кофейной гущ по поводу правительства ,формируемого СДПГ.Пока расклад такой.СДПГ входит в коалицию с Зелеными,а Зеленые -категорически против СП-2.Так что прогноз для Украины пока благоприятный.
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27.09.2021 15:13 Ответить
Эт точно - если СДПГ откажется блокировать СП-2, то "Зелёные" откажутся входить в коалицию. В силу уважения к Зе они себе уши отморозят!
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27.09.2021 15:33 Ответить
Т.е. кандидат в канцлеры готов пожертвовать 2 млрд.евро немецких денег украинским олигархам и коррупционерам?
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27.09.2021 15:54 Ответить
Должен и будет - это не одно и тоже.
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27.09.2021 16:40 Ответить
Де ваші (німців) "глибокі занепокоєння"? Політики легкої поведінки.
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27.09.2021 16:41 Ответить
Как это сказать по-венгерски? Folytatni kell az orosz gáz Ukrajnán keresztül történő szállítását
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27.09.2021 17:19 Ответить
О какой энергетической независимости может идти речь при такой риторике?
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27.09.2021 17:19 Ответить
Германия это как проститутка-девственница , потому, что принимает клиентов только в презервативе
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28.09.2021 02:31 Ответить
Потому как отстаивает свои интересы? Может перестать уже из себя обиженку строить?
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28.09.2021 09:41 Ответить
В чём интерес Германии, стать энергозависимой от российского монополиста ? Ресурсы никогда не были бизнесом для Москвы, это оружие. И Украине и Европе пора слазить с энергетической иглы, если прекратится транзит российского газа через Украину это хорошо, но если РФ начнёт атаковать нас, а Германия будет молчать, боясь потерять "дозу" газа, это не рынок, а чистый шантаж
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28.09.2021 20:28 Ответить
Вы обязательно должны эту истину довести до ведома руководства Германии.
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28.09.2021 21:19 Ответить
Мне безразлична судьба Германии, если немкам нравится быть изнасилованными арабами либо "русскими", то это наверно потому, что их мужчины слишком трансгендерны и сами мечтают стать целью подобных домогательств
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28.09.2021 21:30 Ответить
Тогда вопрос закрыт
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28.09.2021 21:55 Ответить
Так вон оно чё. Я видел дедушку этого Шольца по телевизору - он в войну в Гестапо у Мюллера в секретарях ходил. А внучёк - молодца - глядишь, и в фюреры вскарабкается
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28.09.2021 07:11 Ответить
 
 