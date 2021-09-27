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Транзит российского газа через Украину должен продолжаться, - кандидат в канцлеры ФРГ Шольц
Кандидат в канцлеры от победившей на парламентских выборах в Германии Социал-демократической партии СДПГ Олаф Шольц считает, что транзит российского газа через Украину должен продолжаться.
"Важно, чтобы были учтены гарантии, связанные с его использованием (газопровода. - Ред.)", - заявил Шольц журналистам в Берлине в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, это значит, что "Украина должна оставаться транзитной" страной.
Таким образом, Шольц солидарен с позицией федерального правительства ФРГ, неоднократно озвученной ранее Берлином.
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транзит 100% останется и дальше. Но он будет минимально возможным. Будем качать газ в Приднестровье
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