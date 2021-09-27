Украинские вопросы не попали в повестку дня осенней сессии ПАСЕ: в Ассамблее боятся, что их посчитают "русофобами", - нардеп "Голоса" Василенко
Украинские вопросы не попадают в повестку дня осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат фракции "Голос" Леся Василенко.
"К сожалению, в Ассамблее страх быть брендированными "русофобами"… превалирует над обязанностью защищать принципы международного права и права человека, записанные в Конвенции. Проявляется это в том, что украинские вопросы не попадают в повестку дня осенней сессии ПАСЕ", - рассказала Василенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, тема дебатов "Политические преследования коренных народов в Крыму Российской Федерацией", предложенная украинской делегацией, не получила поддержки на бюро, где эти темы утверждаются.
"Объясняют тем, что буквально в июне была принята резолюция о правах крымскотатарского народа", - рассказала Василенко.
Народный депутат также отметила, что "есть нюанс и с выбором судьи от Украины в ЕСПЧ".
"Хотя у делегатов есть понимание, что судью от Украины уже давно надо поменять (года два как), однако идти на обсуждение ситуации в политгруппах не сильно хотят", - отметила член украинской делегации в ПАСЕ.
Василенко также сообщила, что на сессии пройдут дебаты о ситуации в Афганистане, миграционном кризисе в Латвии, Литве и Польше из-за обстановки в Беларуси, о кризисе на Западных Балканах.
Осенней сессия ПАСЕ открылась в понедельник в Страсбурге (Франция).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Этого и следовало ожидать, страдают ведь не они.
╬
Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
Всі жим-жим маскаляки.