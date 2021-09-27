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Украинские вопросы не попали в повестку дня осенней сессии ПАСЕ: в Ассамблее боятся, что их посчитают "русофобами", - нардеп "Голоса" Василенко

Украинские вопросы не попали в повестку дня осенней сессии ПАСЕ: в Ассамблее боятся, что их посчитают

Украинские вопросы не попадают в повестку дня осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат фракции "Голос" Леся Василенко.

"К сожалению, в Ассамблее страх быть брендированными "русофобами"… превалирует над обязанностью защищать принципы международного права и права человека, записанные в Конвенции. Проявляется это в том, что украинские вопросы не попадают в повестку дня осенней сессии ПАСЕ", - рассказала Василенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, тема дебатов "Политические преследования коренных народов в Крыму Российской Федерацией", предложенная украинской делегацией, не получила поддержки на бюро, где эти темы утверждаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ: один из вопросов - ситуация в оккупированном Крыму

"Объясняют тем, что буквально в июне была принята резолюция о правах крымскотатарского народа", - рассказала Василенко.

Народный депутат также отметила, что "есть нюанс и с выбором судьи от Украины в ЕСПЧ".

"Хотя у делегатов есть понимание, что судью от Украины уже давно надо поменять (года два как), однако идти на обсуждение ситуации в политгруппах не сильно хотят", - отметила член украинской делегации в ПАСЕ.

Василенко также сообщила, что на сессии пройдут дебаты о ситуации в Афганистане, миграционном кризисе в Латвии, Литве и Польше из-за обстановки в Беларуси, о кризисе на Западных Балканах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На сессии в ПАСЕ будет обсуждаться вопрос оккупированного Крыма

Осенней сессия ПАСЕ открылась в понедельник в Страсбурге (Франция).

Автор: 

Крым (26373) ПАСЕ (1667) Европейский суд по правам человека (811) Василенко Леся (8)


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Топ комментарии
+15
Когда буба рассказывает ООНовцам про своего друга на которого они сделали сценку покушения, то смысл европейцам париться по поводу Украины?
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27.09.2021 14:28
+13
это основанная цель труппы клоунов! разрушить антипутинскую коалицию. уже на финише. бабло в ОМАНЕ.
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27.09.2021 14:35
+7
Подлецы, мерзавцы - это понятно.
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27.09.2021 14:27
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президент Зе не наполягав на включення питань в ПАРЄ бо не хотів дзвінків з Кремля і їхніх погроз. Зе - сцикло і як людина і як на посту українського прецендента . а якась Леся Василенко не усвідомила важливість захисту України на кожному кроку руху від паРашки.
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27.09.2021 15:01 Ответить
Стесняюсь спросить: А почему "судью от Украины уже давно надо поменять (года два как)"? Неужели потому что он не из "95 квартала"?
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27.09.2021 15:06 Ответить
Как будто это что-то плохое...
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27.09.2021 15:07 Ответить
Не знаю что это рашистские ватники так раздухарились? Ведь вашей делегации скоро в ПАСЕ вообще не будет поскольку выборы в вашу новую госдуру признаны Европой нелегитимными
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27.09.2021 15:20 Ответить
В ПАРЕ сказали, шо все було чьотко
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27.09.2021 17:07 Ответить
До чого тут русофобство? Вони бояться шо ***** газу не дасть.
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27.09.2021 15:26 Ответить
русофобоми не знаю, а ПИД,,,сами они являются 100% ....
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27.09.2021 15:31 Ответить
У европейцев выходят на первый план более насущные проблемы.
Этого и следовало ожидать, страдают ведь не они.
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27.09.2021 15:51 Ответить
ГаАЗа затьмарює європейським "джентльменам" перспективу Гааги для ************** піратів.
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27.09.2021 15:57 Ответить
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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27.09.2021 16:50 Ответить
т.е. прослыть идиотами на зарплате они уже не боятся?
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27.09.2021 17:04 Ответить
Пока Україна не стане ядерним "тигром" в Європі, ніхто пальцем не пошивелить.
Всі жим-жим маскаляки.
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27.09.2021 17:48 Ответить
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