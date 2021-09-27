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Новости
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"Сегодня станет понятна цена публичных обещаний президента", - Шабунин о заседании Конкурсной комиссии по отбору руководителя САП

Сегодня в 17.00 впервые за последние несколько месяцев собирается Конкурсная комиссия по отбору руководителя САП. На заседании станет ясно собирается ли президент Владимир Зеленский выполнять свои обязательства по совместному заявлению с президентом США Джо Байденом.

Об этом глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Напомню, что процесс остановился по вине части Комиссии, управляемой Татаровим (формально определенной парламентом), после того, как в финал не прошел ключевой кандидат Банковой - Андрей Костин. В итоге до финальных этапов конкурса дошли только двое: детектив НАБУ Александр Клименко (который руководил следствием по делу Татарова) и прокурор из Офиса Венедиктовой Синюк. При этом Клименко опережает Синюка на 17 баллов и является лидером процесса", - отметил Шабунин.

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Он подчеркнул, что согласно правилам, руководителем САП должен стать тот кандидат, который возглавит рейтинг по баллам.

"Очевидно, что лидер конкурса в лице независимого детектива, который расследовал Татарова, точно не устраивает Банковую. Именно поэтому конкурс был остановлен. Относительно саботажа и давления члены комиссии - международные эксперты даже обращались с письмом к Венедиктовой", - пишет Шабунин.

Он также напомнил, что президент Владимир Зеленский в Вашингтоне лично взял на себя обязательства "немедленно завершить конкурс согласно лучшим международным практиками".

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"Это черным по белому написано в совместном заявлении президентов Украины и США. Сегодня станет понятна цена публичных обещаний президента. За этим заседанием комиссии очень пристально наблюдают в Вашингтоне, ведь оно четко покажет собирается ли Зеленский в принципе выполнять взятые на себя обязательства. Если квота Банковой продолжит тормозить процесс - это будет означать, что в Офисе президента чихать хотели на обязательства Зеленского перед Байденом", - отметил Шабунин.

Также, по его информации, квота Татарова сегодня продолжит срывать конкурс. "Для этого они будут требовать введения проходного балла. После чего, банально занизив баллы обоим финалистам, люди Татарова перезагрузят конкурс.
Очевидно, что независимые члены комиссии никогда на это не согласятся, ведь это чистой воды фальсификация процесса", - подытожил Шабунин.

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Зеленский Владимир (20271) Шабунин Виталий (535) САП (2062)


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Топ комментарии
+6
Подскажите что из обещанного(не Бене с Ахметкой)
поцЗедент выполнил??
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27.09.2021 15:07
+4
обещаний президента/Тогда: Зеленский обещает быть президентом только 1 срок. 25 января 2019 .Теперь: Зеленский о втором президентском сроке: Хочу некоторые вещи закончить.Зеленский полностью сфокусировал свое внимание на том, чтобы избавиться от потенциальных конкурентов на будущих выборах. Зеленский о втором президентском сроке: "У меня нет ни одного конкурента"/ Сто лет назад украинцам врал кодлан где то Бланка. Сейчас украинцам врёт кодлан Коломойского. Менталитет правителей Украины не изменился.
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27.09.2021 15:04
+4
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27.09.2021 15:19
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Правила форума Совет форумчан
а что, еще не понятно? ) пан тормоз
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27.09.2021 14:56 Ответить
Та и дураку уже все понятно. Но говорить об этом все-равно надо! У "Зе" рейтинг самый большой. И это ужасно.
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27.09.2021 15:14 Ответить
Какого понимания тебе еще не хватает? Мне вот не хватает понимания, кто ты такой и с какого перепуга вылез в "антикоррупционеры"?
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27.09.2021 15:02 Ответить
Постоянно конкурсы для чиновников устраивают, лучших типа выбирают. Только экономика и состояние Украины все хуже и хуже. Вот и возникает вопрос, дебилы сидят в конкурсных комиссиях? Или выше - тот кто назначает в конкурсные комиссии? А может еще выше?
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27.09.2021 15:02 Ответить
обещаний президента/Тогда: Зеленский обещает быть президентом только 1 срок. 25 января 2019 .Теперь: Зеленский о втором президентском сроке: Хочу некоторые вещи закончить.Зеленский полностью сфокусировал свое внимание на том, чтобы избавиться от потенциальных конкурентов на будущих выборах. Зеленский о втором президентском сроке: "У меня нет ни одного конкурента"/ Сто лет назад украинцам врал кодлан где то Бланка. Сейчас украинцам врёт кодлан Коломойского. Менталитет правителей Украины не изменился.
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27.09.2021 15:04 Ответить
Подскажите что из обещанного(не Бене с Ахметкой)
поцЗедент выполнил??
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27.09.2021 15:07 Ответить
Шабунин хочет командовать Президентом Украины? Похвально для лузера.
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27.09.2021 15:09 Ответить
А до сьогодні тобі нєпанятна було?
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27.09.2021 15:16 Ответить
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27.09.2021 15:19 Ответить
"Сегодня станет понятна цена публичных обещаний президента" - Шубунин"
_Он тормозом прикидывается или реально плуг?
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27.09.2021 15:36 Ответить
типа тупой и ещё тупее?
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27.09.2021 15:41 Ответить
73% быдла должны понимать, шо хуцпа держит слово только перед своей нацией и выбросите из головы дурные вопросы.
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27.09.2021 15:45 Ответить
 
 