"Сегодня станет понятна цена публичных обещаний президента", - Шабунин о заседании Конкурсной комиссии по отбору руководителя САП

Сегодня в 17.00 впервые за последние несколько месяцев собирается Конкурсная комиссия по отбору руководителя САП. На заседании станет ясно собирается ли президент Владимир Зеленский выполнять свои обязательства по совместному заявлению с президентом США Джо Байденом.

Об этом глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Напомню, что процесс остановился по вине части Комиссии, управляемой Татаровим (формально определенной парламентом), после того, как в финал не прошел ключевой кандидат Банковой - Андрей Костин. В итоге до финальных этапов конкурса дошли только двое: детектив НАБУ Александр Клименко (который руководил следствием по делу Татарова) и прокурор из Офиса Венедиктовой Синюк. При этом Клименко опережает Синюка на 17 баллов и является лидером процесса", - отметил Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление

Он подчеркнул, что согласно правилам, руководителем САП должен стать тот кандидат, который возглавит рейтинг по баллам.

"Очевидно, что лидер конкурса в лице независимого детектива, который расследовал Татарова, точно не устраивает Банковую. Именно поэтому конкурс был остановлен. Относительно саботажа и давления члены комиссии - международные эксперты даже обращались с письмом к Венедиктовой", - пишет Шабунин.

Он также напомнил, что президент Владимир Зеленский в Вашингтоне лично взял на себя обязательства "немедленно завершить конкурс согласно лучшим международным практиками".

Также читайте: Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко

"Это черным по белому написано в совместном заявлении президентов Украины и США. Сегодня станет понятна цена публичных обещаний президента. За этим заседанием комиссии очень пристально наблюдают в Вашингтоне, ведь оно четко покажет собирается ли Зеленский в принципе выполнять взятые на себя обязательства. Если квота Банковой продолжит тормозить процесс - это будет означать, что в Офисе президента чихать хотели на обязательства Зеленского перед Байденом", - отметил Шабунин.

Также, по его информации, квота Татарова сегодня продолжит срывать конкурс. "Для этого они будут требовать введения проходного балла. После чего, банально занизив баллы обоим финалистам, люди Татарова перезагрузят конкурс.

Очевидно, что независимые члены комиссии никогда на это не согласятся, ведь это чистой воды фальсификация процесса", - подытожил Шабунин.

Также читайте: Ожидаю прозрачного конкурса по назначению главы САП. Он должен вызывать доверие общества, - Танасевич