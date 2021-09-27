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Новости
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С сегодняшнего дня в роддомах и центрах соцзащиты по всей Украине снова будут выдавать бэби-боксы

С сегодняшнего дня в роддомах и центрах соцзащиты по всей Украине снова будут выдавать бэби-боксы

С 27 сентября родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат свои бэби-боксы - Пакеты малыша.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты.ICTV".

Заключен договор с производителем пакетов малыша разрешило закупить 53 тыс. комплектов с общей экономией 63 млн гривен для государства. Заключенное соглашение с поставщиком боксов - действует до конца 2021 года.

Из-за несвоевременного проведения тендера весной 2021 года пакетов малыша не было нигде.

В бэби-бокс входят: 

  • упаковка подгузников;
  • влажные салфетки;
  • пеленки;
  • 3 шапочки на вырост;
  • 11 боди с коротким рукавом разного размера;
  • 11 боди с длинным рукавом разного размера;
  • 4 пары ползунков и 11 слипов;
  • 4 рубашки и 4 пары носков;
  • перчатки и 2 слюнявчики;
  • термометры для воды и для тела;
  • маникюрные ножницы и расческа;
  • одеяло, пододеяльник и плед;
  • матрас;
  • 2 полотенца;
  • 6 игрушек и коврик;
  • мягкая книжка;
  • кремы и мыло;
  • коробка-колыбель.

Пакет малыша — это государственная единовременная поддержка семей, в которых родился ребенок. В него входят самые необходимые вещи для младенцев в первые месяцы жизни.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал закон о возобновлении выдачи "пакетов малыша"

Единственным основанием для выдачи бэби-бокса — факт рождения живого ребенка. Получить Пакет малыша можно в любом государственном или частном учреждении здравоохранения.

Стоимость и наполнения набора менялись в течение трех лет.

Сейчас стоимость пакета малыша — это три прожиточных минимума для детей до шести лет, то есть 5 763 грн.

В соответствии с Законом Украины О государственной помощи семьям с детьми, одноразовая натуральная помощь Пакет малыша — это помощь в случае рождения ребенка, предоставляется: родителям живорожденного ребенка; лицам, которые их заменяют; родственникам, которые забирают ребенка из роддома.

дети (6481) помощь (7784) роддом (75) новорожденные (72)


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Топ комментарии
+9
а отменяли зачем выдачу?
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27.09.2021 15:01
+9
Имитация бурной деятельности: отменили -- восстановили, объединили -- разъединили, и тд. по списку. Вроде как работают.
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27.09.2021 15:12
+8
Навіщо? Кому потрібна ця спадщина "бариги"?
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27.09.2021 15:01
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Навіщо? Кому потрібна ця спадщина "бариги"?
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27.09.2021 15:01 Ответить
+100500!

а если серьёзно - зебил скажет:

- то барыга пиарился, а зеля для людей стремится хорошо сделать!
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27.09.2021 16:41 Ответить
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27.09.2021 16:41 Ответить
а отменяли зачем выдачу?
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27.09.2021 15:01 Ответить
Имитация бурной деятельности: отменили -- восстановили, объединили -- разъединили, и тд. по списку. Вроде как работают.
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27.09.2021 15:12 Ответить
нiхто нe вiдмiняв. iх просто просрали "Из-за несвоевременного проведения тендера весной 2021 года пакетов малыша не было нигде."
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27.09.2021 16:11 Ответить
Зачем это? Деньгами давайте, некоторому проценту рожениц и их суженным бухать незачто, они что ребенка рожали что бы его кормить?
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27.09.2021 15:05 Ответить
Нормальним роженицям це теж не треба, бо вони купили більшість із цього ще до роддому (у нас так було, тим більше, що тоді бебі-бокси закінчилися якраз через дії зеленої влади), тому хай би був вибір - бебі-бокс чи бабки...
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27.09.2021 15:12 Ответить
Не все могут и купить. В бебибоксах раньше цена вещей была заложена намного ниже рыночной. Если брать деньгами, то все купить не получится. Как сейчас -- не скажу.
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27.09.2021 15:15 Ответить
Те кто рожают желаемого ребенка для нормальной семьи, расчитывают на себя, а не подачки от государства) Набор(деньги) лишним не будет для нормальной семьи и не спасет тех у кого нет возможностей и денег растить ребенка.
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27.09.2021 15:17 Ответить
Та я розумію, але хай у людини буде вибір... Якщо вже все куплено заздалегідь, то краще ж взяти гроші.
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27.09.2021 15:59 Ответить
Зря.
Зебилам надо было что-то более креативное выдавать, а не тяжелое наследие эпохи бедности - книжки раскраски, например.
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27.09.2021 15:15 Ответить
на крайняк можно было выдать наклейки на машину)))
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27.09.2021 15:35 Ответить
одному знайомому обіцяв знову наклеїти таку наклейку, то він вже не хоче, каже що першу ледь віддер.
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27.09.2021 16:06 Ответить
АЛЛИЛУ́ЙЯ!!!
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27.09.2021 15:46 Ответить
Не прошло и два года ,как зедебилы ,опять решили присвоить себе достижения проклятых "барыг",а как рассказывали какая это коррупция!!
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27.09.2021 16:34 Ответить
С сегодняшнего дня в роддомах и центрах соцзащиты по всей Украине снова будут выдавать по 200 грамм самогона на шнобель.
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27.09.2021 16:42 Ответить
 
 