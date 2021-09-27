Зеленский инициирует ряд законопроектов о социальной и правовой защите политзаключенных и членов их семей, - ОП
Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду проект закона "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что документ призван создать законодательные механизмы для социальной и правовой защиты лиц, утративших свободу в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.
Законопроект предусматривает создание Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет ее полномочия. В частности, Комиссии предоставляется право подачи запросов с целью получения, проверки либо уточнения информации, необходимой для принятия обоснованного решения по указанному вопросу.
Также Зеленский зарегистрировал в Раде связанные с вышеуказанным законопроекты "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины в связи с принятием Закона Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей" и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины".
Проект изменений в Налоговый кодекс Украины определяет особенности применения положений Налогового кодекса относительно доходов, выплаченных (предоставленных) за счет средств государственного бюджета в соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".
Предлагаемые изменения в КУоАП предусматривают введение административной ответственности за невыполнение законных требований Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины.
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воно постійно генерує "ідеї" для зебілів, про які забуває на другий же день.. як наркоман))
Общая задолженность по зарплате и социальным выплатам медицинских работников государственной сферы в совокупности по всем субъектам административного деления на 01.09.2021 составляет 490, 24 млн. гривен
Состоянием на 01.09.2021 г. задолженность по зарплате и социальным выплатам военнослужащим ВСУ составляет 1,811 млрд. гривен.
Отсутствие единого общегосударственного реестра вакцинированных является не просто организационным просчетом, это хорошо продуманное коррупционное решение. Именно это позволяет сейчас списывать на проведенную вакцинацию недополученные, но оплаченные партии вакцин китайского и индийского производства, получив соответствующие откаты от производителей. Например, закрыт контракт с "Лекхимом" который ни денег ни вакцины так и не вернул.
уже около двух десятков узников ЗЕленского наберется !
Гражданин Зеленский использует своё политическое влияние и политическую власть для роста капиталов своего окружения. Да и себя родного тоже не обижает. С приходом к власти Зе-команды люди преЗедента контролируют абсолютно все государственные предприятия, министерства и ведомства. Руководство сменилось на всех госпредприятиях.
Коррупция сегодня цветёт и пахнет. Она везде и во всём. Вернулись все старые схемы и их апгрейд. Даже простые депутаты всех уровней кормятся из этой кормухи, получая регулярно свои конверты с кешем.
Зеленский контролирует СМИ. Это вообще все знают, это бесспорно. Это просто факт. Да, он не собственник. Но можно не владеть, а просто пользоваться. Зеленский влияет на СМИ, телеканалы, сайты, прямо и посредством своей развлекательной кинопродукции. Нацсовет по телевидению и радиовещанию подчиняется Зеленскому посредством в совете своих людей.
Заходим на любой канал кроме пятого и прямого. Везде хвалят Зеленского. Было дело, что пытались и ругать. Вначале. Больше не пытаются. Потому что закроет же. После принятия закона про олигархов Зеленский усилит своё влияние на медиа с помощью СНБО.
Зеленский нарастил экономический и политический вес. Большое строительство тому пример. И на это всё, на популизм и самопиар, Зе тратит не свои средства, а наши с вами - из бюджета страны. Любой олигарх мечтает о таком политическом бизнесе - крутить государственным бюджетом и прибыль класть себе на счёт. Это ж миллиарды гривен. Пусть не долларов, но всё же...
У Зеленского есть своя партия. Которая на словах "слуга народа". А на деле - ниочинь. "Слуг" финансируют по-всякому. И кешем в конвертах, и бюджетными деньгами (нигде ж не написано, что Зе должен этих сироток за свои кормить...), жирными местами в структуре власти. Во всяких наблюдательных советах и с помощью разнообразных схем, которые строго охраняются для своих.
Олигарх - это не только тот, у кого есть монополия на что либо. Это ещё и тот, кто контролирует все монополии единолично. Не за даром, естественно. Прямо сегодня Зе влияет на "Укравтодор", НАК "Нафтогаз", "Укрзалізницю". Это по верхам. А если углубиться в вопрос, то мы увидим влияние Зе и в "Енергоатом"-е, в "Центренерго" и ещё достаточно много где.
Но самая большая монополия у Зеленского после принятия закона 5599 - это власть. Не ограниченная больше ничем особо.
У Зеленского появилась монополия судить, назначать, расследовать (или нет). Монополия на безхребетность Антимонопольного комитета. Монополия на силовые структуры. А МВД и СБУ, Генпрокуратуру и ДАБИ. На все структуры, которые всё время их существования приносили стабильный доход в виде взяток. Это просто потоки кэша. Чемоданы денег. Ящики, составы.
*https://spektrnews.in.ua/news/vse-kak-s-suslikom-vrode-ego-ne-vidno-no-on-est---elena-podgornaya/121837 Все, как с сусликом: вроде его не видно, но он есть ...
* https://spektrnews.in.ua/news/vse-kak-s-suslikom-vrode-ego-ne-vidno-no-on-est---elena-podgornaya/121837 Елена Подгорная
Двадцять років тому, коли з'явилася «Телекритика», певна група людей в Адміністрації тогочасного президента Леоніда Кучми - «аналітики», як вони себе називали, а насправді політтехнологи - розсилала чи не всім засобам масової інформації указівки: що показувати, як показувати, а про що мовчати. Більшість телеканалів (в т.ч. всі, за які йде мова тут) ці вказівки - їх згодом назвали темниками - виконувала. Автори ж темників пояснювали, що просто хотіли допомогти й підказати журналістам, що важливого відбувається у країні.
Святкуючи своє двадцятиріччя, ми раптом побачили схожу ситуацію. Офіс президента Володимира Зеленського зняв фільм, присвячений своїм успіхам в організації святкування тридцятої річниці відновлення незалежності України, і запропонував його центральним телеканалам. І так сталося, що всі чотири великі телегрупи - Ахметова, Пінчука, Коломойського і Фірташа-Льовочкіна - пропозицію прийняли: фільм вийшов 24 вересня на шести каналах. Прийняла пропозицію й Національна суспільна телерадіокомпанія України - з певними застереженнями. Але за Суспільного треба поговорити окремо.
Коротко про фільм: красиві плани, зйомки з дрона, романтична музика, багато голови Офісу президента Андрія Єрмака, його заступника Кирила Тимошенка, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і дружини президента Олени Зеленської. Звісно, є там також і інші персонажі, причетні до організації «Кримської платформи», Дня прапора, Саміту перших леді і джентльменів і, власне, самого Дня Незалежності. Режисери, композитори, співачки, військові. Є уривки зворушливих промов президента, чия роль у цьому фільмі суто декоративна - ніде немає свідчень, що він був причетний до ідеї та підготовки свята. Уривки зворушливої постановки з дівчинкою-Україною. Синхрони Єсенії Селезньової, яка зіграла дівчинку-Україну. Але все починається з Єрмака й Тимошенка, й далі глядачам періодично нагадують, що саме вони стоять за грандіозною задумкою свята. Хочете скласти враження самі - подивіться (за вищенаведеною ссиллю).
Мабуть, єдиний «нерівний» момент у фільмі - згадка про руйнування декорацій на Інститутській (закадровий голос не каже, хто це зробив - «просто знищено»). Зважаючи на те, що конфлікт став наслідком поганої комунікації організаторів свята, які могли би й передбачити реакцію активних учасників Майдану на встановлення декорацій на Алеї Небесної сотні, можна було б не повертатися до цього непорозуміння й не озвучувати докір незрозуміло кому. На екрані в цей момент, до речі, улюблені кадри кремлівських пропагандистів - дим, протистояння з поліцією, молодики-«радикали», які трощать дошки. Потім лунає коментар Андрія Нестеренка, головного режисера параду - мовляв, знайомі військові на фронті спершу були обурені декораціями, а потім, подивившись парад, сказали, що все було «вогонь». Епізод малопомітний, але знаковий: оскільки в цьому конфлікті є щонайменше дві сторони, якби фільм робили журналісти, дотримуючись стандартів своєї професії, вони мали б дати слово обом і пояснити, чому руйнували декорації. Розповідь Андрія Нестеренка про його знайомих - аж ніяк не заміна повноцінній позиції людей, які «допомагали демонтувати» декорації.
На перший погляд у фільмі немає нічого надто жахливого. Справді, в минулому українські телеканали на прохання чи на вимогу Банкової робили набагато гірші речі: дискредитували опозицію та громадських активістів, маніпулювали на темі вбивства Георгія Гонгадзе, приховували важливі події та роздмухували порожні інфоприводи. Урочистості на День Незалежності цього року були, без сумніву, красиві й варті уваги - чому би про них не розповісти? Є готове кіно про них - чом би й не взяти в ефір?
Втім назвімо речі своїми іменами: цей фільм - продукт піар-служби, а отже піар. Це піар за формою і змістом. Він не має нічого спільного ані з документалістикою, ані з неупередженим висвітленням ситуації. Він знятий спеціально для покращення іміджу навіть не президента, а Офісу президента. Останній, нагадаю, в Україні не є органом влади, а мав би допомагати президентові здійснювати свої владні повноваження. А не піаритись і вибудовувати власний імідж.
Хто зняв фільм, дотепер невідомо. Єдиний фінальний титр, який побачили глядачі в ефірі, - «ФОП Нестеренко А.В.». Ймовірно, це головний режисер параду Андрій Нестеренко; але чи був саме він автором цієї стрічки? У ютубі жодних титрів немає. Невідомо, хто був автором сценарію, режисером, продюсером фільму; немає жодної інформації про те, хто його замовив і за нього заплатив. «Детектор медіа» подав запит до Офісу президента і сподівається про це дізнатися. Хоча обидва варіанти - і якщо фільм знятий приватним коштом, і якщо за нього заплатили з наших податків - однаково сумнівні з погляду здорових відносин між владою, суспільством і медіа.
Залишається питання: навіщо каналам було показувати цей фільм?
Припущення, що телеканали діяли в інтересах своєї аудиторії, не витримує критики. Якби це було так, кожен із центральних телеканалів, які конкурують між собою, намагався би зняти свій фільм про залаштунки свята. Адже кожен із цих каналів має свою сильну команду теледокументалістів, свою цільову аудиторію, свої підходи до програмування, свій стиль. Рішення взяти в ефір пафосний, рекламний за змістом і формою продукт, який показуватимуть усі конкуренти в той самий день, суперечить логіці телебізнесу.
Але чудово вписується в логіку медіаобслуги, яка допомагає своїм власникам продемонструвати владі їхню спроможність бути корисними. Готовність дружити й домовлятися.
За дивним збігом, олігархічні телеканали прийняли пропозицію (чи це був наказ?) показати фільм - усі в один день, 24 вересня, за місяць після свята - саме тоді, коли Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію. Одне з проголошених завдань якого - позбавити олігархів можливості використовувати медіа для впливу на суспільство й державу. Суспільне вирішило показати фільм - і, за визначенням Юрія Макарова, розібратися, де «межа неспівпраці з владою», - якраз у період, коли вирішується доля бюджету на 2022 рік, у якому компанії вже недодали пів мільярда. І можуть вирішити, як це вже не раз бувало, дати ще менше. Збіг? Не виключаю.
Щодо олігархічних каналів це, звісно, вже не перший тривожний дзвоник. Ми бачили, як на розмови про деолігархізацію вони відповіли масовим виробництвом хвалебних новин про своїх власників та їхню визначну роль в українській економіці. Бачили, як побільшало в новинах паркету Володимира Зеленського тоді, коли йому потрібно було розпіарити «Велике будівництво» і форум «Україна 30». Бачили, як усі канали чотирьох медіагруп замовчали розслідування CNN про «вагнерівців», а деякі з них не пояснили, що бійка Миколи Тищенка з Гео Леросом у Верховній Раді була пов'язана саме з цією історією.
Сумнівів у тому, що Рінат Ахметов, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський і Віктор Пінчук зацікавлені у збереженні (а бажано - покращенні) своїх позицій в економіці та політиці, яке можливе лише за умови конструктивних взаємин із владою, в мене особисто немає. Те, що вони готові розраховуватися за конструктивні взаємини лояльністю своїх телеканалів, теж не викликає сумнівів. Вони робили так за Януковича, робили за Порошенка і вже роблять за Зеленського (чи правильніше сказати - Єрмака?). Питання лише в тому, чого наступний раз зажадає від них Банкова після цього «тест-драйву». Чи покажуть вони так само слухняно яке-небудь «розслідування» на зразок тих, які замовляла Банкова за часів Майдану? Зрежисоване інтерв'ю на зразок вистав, які розігрував Янукович для лояльних телеканалів у Межигір'ї?
*https://detector.media/infospace/article/192323/2021-09-27-yak-u-stari-chasy-tsentralni-kanaly-khorom-pokazaly-piar-film-ofisu-prezydenta/ Отар Довженко, - український журналіст та медіакритик, головний редактор видання «Детектор медіа» .
все помнят под каким соусом двигали "антиолигархический закон"? нападение на шофера и "а вы что, за олигархов?"
законопроект 5600 предполагает те самые "изменения налогового кодекса"
его планировали рассматривать в пятницу но отложили на неделю
сегодня бубочка подает дополнительные изменения в налоговый кодекс. думаю они войдут в те изменения которые тянут через 5600
а там повышение налогов и довольно серьезное.
и тут.... защита пострадавших. ну как ты можешь проголосовать против защиты пострадавших от агрессии? а может ты агрессию эту поддерживаешь? ах ты нехороший какой!
Вовчик, не напрягайся, по тебе чистый креминал и ни какой политики.