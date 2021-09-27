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Ни одной украинской власти не удалось сделать ребенка и семью приоритетом государства, - эксперты подвели итоги 30-летия ратификации Конвенции ООН о правах ребенка

Ни одной украинской власти не удалось сделать ребенка и семью приоритетом государства, - эксперты подвели итоги 30-летия ратификации Конвенции ООН о правах ребенка

Украинская власть за 30 лет не сфокусировала свои решения и действия на обеспечении разностороннего гармоничного развития ребенка и не сделала семью центром для поддержания надлежащей родительской функции.

Об этом заявляют эксперты Украинской сети за права ребенка, крупнейшей в Украине организации, которая отстаивает обеспечение наилучших интересов ребенка, в своем заявлении по случаю годовщины ратификации Конвенции ООН о правах ребенка, передает Цензор.НЕТ.

Самое существенное несоблюдение положений Конвенции, по словам экспертов, это разворот реформы деинституциализации, старт которой дала "Национальная стратегия реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 годы".

По словам специалистов организации, сделав прорыв в развитии альтернативных форм воспитания ребенка, Украина снова вернулась на десятилетия назад, не сумев отказаться от советской системы интернатов.

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Среди других провалов, на которых акцентируют внимание эксперты Сети, значительное уменьшение количества усыновленных детей и сопротивление инклюзии для детей с инвалидностью, которую в Украине, по мнению экспертов Сети, до сих пор плохо диагностируют.

"По статистике, в Украине около 2% детей имеют инвалидность, а США - более 6%, - объясняет Марианна Онуфрик, заместитель председателя правления Украинской сети за права ребенка и руководительница ОО "Социальная синергия". - Это не потому, что в Америке сложные детские болезни, а потому, что и методы диагностики, и понимание самого понятия инвалидности и надлежащих услуг, требующихся детям, там гораздо шире. Через узость медицинской модели инвалидности большое количество детей в Украине недополучает даже ту неуклюжую поддержку, которая есть".

Более того, подчеркивают эксперты, даже перевод текста Конвенции через 30 лет остается некорректным, а местами дискриминационным. Например, в статье 23 "неполноценный ребенок" вместо "ребенок с инвалидностью". "Официальный перевод должен быть сделан на уровне МИД и согласован с ЮНИСЕФ, - объясняет Васылына Дыбайло, член правления Украинской сети за права ребенка и директор организации "Партнерство "Каждому ребенку"". - Наши обращения по этому поводу не слышат".

Вместе с тем, эксперты подчеркивают, что есть и положительные наработки по выполнению Украиной Конвенции ООН о правах ребенка. "Но в целом результаты работы 30 лет неутешительны. Ни одна статья Конвенции полностью не выполняется, на каждое достижение находятся многочисленные "но"", - отмечает Галина Постолюк, член правления Украинской сети за права ребенка, директор благотворительной организации "Надежда и жилье для детей".

В связи с этим, УСПР призывает действующую власть "прорабатывать каждую статью Конвенции на результат для обеспечения прав и наилучших интересов ребенка в Украине".

"Украинская сеть за права ребенка" это общественный союз, объединяющий 27 украинских и международных организаций и благотворительных фондов, работающих по всей Украине с целью обеспечения прав и благополучия ребенка.

Автор: 

дети (6481) ООН (4163) права человека (988) семья (250) интернат (85)


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Топ комментарии
+3
Институт семьи развален во всем мире. Для управления и контроля мужчинами-рабами в гражданской "мирной" жизни изобретена мощная разветвленная система, построенная на двух базовых фантомах -
1. Иллюзии "настоящего мущщины" и 2.Иллюзии сверхценности секса.
Иллюзия "настоящего мущщины (мужЫка)" - с раннего младенчества до (ранней же) смерти мужчина 25 часов в сутки ежесекундно зомбируется, что, раз он - мущщина, он всем на свете ДОЛЖЕН, в первую очередь - бабам (маркируемым как "слабый" и "прекрасный" пол) и, непосредственно, госупырю ("т.н. родине"). Далее "настоящий мущщина", он же бабораб, он же звездодострадалец, для получения секса готов вытерпеть любые унижения и согласиться на любые бабские требования, в первую очередь - удовлетворение неутолимых потреблядских хотелок.
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27.09.2021 15:49
+2
И чо? Пофиг на детей и семью, лишь бы не Барыга!!!
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27.09.2021 15:09
+2
І правильно зробили. 57% одружень в Україні закінчуються розлученнями, 80% заяв на розлучення пишуть жінки. Тобто сімейних цінностей у ******** жінок немає ніяких, можна нагуляти дитину і повісити на шию платників податків, або оленяки від кого нагуляла. Я вже не кажу про те, що дитина повинна виховуватись у повній сімї інакше вона не буде знати що таке номальна модель сімї з мамою і татом.
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27.09.2021 15:29
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И чо? Пофиг на детей и семью, лишь бы не Барыга!!!
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27.09.2021 15:09 Ответить
Главное гимн спеть, сегодня это приоритет, забыл? У меня в городе еще флагшток обновили, а рядом парковая зона без троутаров, недавно ребенка сбил насмерть пьяный водитель. Так что гимн, мова, олигархи, парады, все что угодно кроме приоритетов здоровых людей.
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27.09.2021 15:21 Ответить
І правильно зробили. 57% одружень в Україні закінчуються розлученнями, 80% заяв на розлучення пишуть жінки. Тобто сімейних цінностей у ******** жінок немає ніяких, можна нагуляти дитину і повісити на шию платників податків, або оленяки від кого нагуляла. Я вже не кажу про те, що дитина повинна виховуватись у повній сімї інакше вона не буде знати що таке номальна модель сімї з мамою і татом.
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27.09.2021 15:29 Ответить
Тут столько "талантливых" детей и в таком приоритете, вы охнете от удивления. Правда это очень зависит от того, чьи это дети. Но то таке...
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27.09.2021 15:11 Ответить
А зачем им это... Пол страны наташек в турциях и египтах
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27.09.2021 15:28 Ответить
2 февр. 2021 г. - правительство Тимошенко в 2005 году в 12 раз повысило размер единовременного пособия при рождении ребенка.
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27.09.2021 15:32 Ответить
зато передастов удалось поднять в приоритете.
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27.09.2021 15:46 Ответить
Институт семьи развален во всем мире. Для управления и контроля мужчинами-рабами в гражданской "мирной" жизни изобретена мощная разветвленная система, построенная на двух базовых фантомах -
1. Иллюзии "настоящего мущщины" и 2.Иллюзии сверхценности секса.
Иллюзия "настоящего мущщины (мужЫка)" - с раннего младенчества до (ранней же) смерти мужчина 25 часов в сутки ежесекундно зомбируется, что, раз он - мущщина, он всем на свете ДОЛЖЕН, в первую очередь - бабам (маркируемым как "слабый" и "прекрасный" пол) и, непосредственно, госупырю ("т.н. родине"). Далее "настоящий мущщина", он же бабораб, он же звездодострадалец, для получения секса готов вытерпеть любые унижения и согласиться на любые бабские требования, в первую очередь - удовлетворение неутолимых потреблядских хотелок.
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27.09.2021 15:49 Ответить
ну, як сказати, Організаця Озабочених Націй надіїться на геїв та лізбіянок, а нормальна сімя їм пофіг, тепер скиглять
в Європі куди не плюнь як не гей то під@рас усиновлюють дітей і навчають гівно місити.
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27.09.2021 16:00 Ответить
Можна прийняти будь який закон і виконуватися він не буде з простої і зрозумілої причини - фінанасування. В державі де 285 000 "держслужбовців" на своє утримання використовують 45% бюджету а на медицину для 42 000 000 громадян 3% ніяких перспектив для "пересічних громадян" не передбачено. Клас соціальних паразитів вже створено і тепер чиновник який керує якоюсь державною компанією, наприклад, Укрпоштою", отримує зарплату вищу ніж Президент США і значно вищу ніж пересічний бізнесмен. Які діти? Чиї діти? Ви про що? Жидобільшовики вірять що хворі діти мають здохнути а здорових потрібно виростити тупими і покірними...
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27.09.2021 16:02 Ответить
Это все потому что сейчас ребенки эти и нахй никому не всралися. С ними щас даже если и деньги на приплод есть, то все равно это геморр запредельный с новым ювенальным законодательством, когда папашку с мамашкой 8-летний засранец может запросто административно засудить за деяние - всего лишь повышение голоса на засранца, к примеру.

А службы эти по детям - так и шастают, придираются к каждому пятнышку, лишь бы взяток содрать.
Стройте себе фермы по выращиванию вам скотостада и сами их воспитывайте нахй.
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27.09.2021 16:07 Ответить
Пояснить в чем суть и о чём идёт речь для тех, кто привык на мир смотреть образовывая "угол наклона" - это практически так же невозможно, как человеку бездуховному и утратившему всякое представление о морали - донести , ну например, почему нельзя читать чужие письма. Понятно, что это аксиома, но где грань этой аксиомы для человека разумного проходит должен определять только светлый разум и никак иначе, а все то, что образует угол наклона - это элементаль ( есть такое понятие о сущности, которая старается образ разума принять, обуславливая это тем, что стоит в степени развития над человеком разумным выше, чем задумано Создателем, хотя все понимают, что "этот остров" уже шизофренией попахивает, а не уровнем , выше) .М-доо.
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27.09.2021 17:19 Ответить
 
 