Ни одной украинской власти не удалось сделать ребенка и семью приоритетом государства, - эксперты подвели итоги 30-летия ратификации Конвенции ООН о правах ребенка
Украинская власть за 30 лет не сфокусировала свои решения и действия на обеспечении разностороннего гармоничного развития ребенка и не сделала семью центром для поддержания надлежащей родительской функции.
Об этом заявляют эксперты Украинской сети за права ребенка, крупнейшей в Украине организации, которая отстаивает обеспечение наилучших интересов ребенка, в своем заявлении по случаю годовщины ратификации Конвенции ООН о правах ребенка, передает Цензор.НЕТ.
Самое существенное несоблюдение положений Конвенции, по словам экспертов, это разворот реформы деинституциализации, старт которой дала "Национальная стратегия реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 годы".
По словам специалистов организации, сделав прорыв в развитии альтернативных форм воспитания ребенка, Украина снова вернулась на десятилетия назад, не сумев отказаться от советской системы интернатов.
Среди других провалов, на которых акцентируют внимание эксперты Сети, значительное уменьшение количества усыновленных детей и сопротивление инклюзии для детей с инвалидностью, которую в Украине, по мнению экспертов Сети, до сих пор плохо диагностируют.
"По статистике, в Украине около 2% детей имеют инвалидность, а США - более 6%, - объясняет Марианна Онуфрик, заместитель председателя правления Украинской сети за права ребенка и руководительница ОО "Социальная синергия". - Это не потому, что в Америке сложные детские болезни, а потому, что и методы диагностики, и понимание самого понятия инвалидности и надлежащих услуг, требующихся детям, там гораздо шире. Через узость медицинской модели инвалидности большое количество детей в Украине недополучает даже ту неуклюжую поддержку, которая есть".
Более того, подчеркивают эксперты, даже перевод текста Конвенции через 30 лет остается некорректным, а местами дискриминационным. Например, в статье 23 "неполноценный ребенок" вместо "ребенок с инвалидностью". "Официальный перевод должен быть сделан на уровне МИД и согласован с ЮНИСЕФ, - объясняет Васылына Дыбайло, член правления Украинской сети за права ребенка и директор организации "Партнерство "Каждому ребенку"". - Наши обращения по этому поводу не слышат".
Вместе с тем, эксперты подчеркивают, что есть и положительные наработки по выполнению Украиной Конвенции ООН о правах ребенка. "Но в целом результаты работы 30 лет неутешительны. Ни одна статья Конвенции полностью не выполняется, на каждое достижение находятся многочисленные "но"", - отмечает Галина Постолюк, член правления Украинской сети за права ребенка, директор благотворительной организации "Надежда и жилье для детей".
В связи с этим, УСПР призывает действующую власть "прорабатывать каждую статью Конвенции на результат для обеспечения прав и наилучших интересов ребенка в Украине".
"Украинская сеть за права ребенка" это общественный союз, объединяющий 27 украинских и международных организаций и благотворительных фондов, работающих по всей Украине с целью обеспечения прав и благополучия ребенка.
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1. Иллюзии "настоящего мущщины" и 2.Иллюзии сверхценности секса.
Иллюзия "настоящего мущщины (мужЫка)" - с раннего младенчества до (ранней же) смерти мужчина 25 часов в сутки ежесекундно зомбируется, что, раз он - мущщина, он всем на свете ДОЛЖЕН, в первую очередь - бабам (маркируемым как "слабый" и "прекрасный" пол) и, непосредственно, госупырю ("т.н. родине"). Далее "настоящий мущщина", он же бабораб, он же звездодострадалец, для получения секса готов вытерпеть любые унижения и согласиться на любые бабские требования, в первую очередь - удовлетворение неутолимых потреблядских хотелок.
в Європі куди не плюнь як не гей то під@рас усиновлюють дітей і навчають гівно місити.
А службы эти по детям - так и шастают, придираются к каждому пятнышку, лишь бы взяток содрать.
Стройте себе фермы по выращиванию вам скотостада и сами их воспитывайте нахй.