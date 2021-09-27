Ни одной украинской власти не удалось сделать ребенка и семью приоритетом государства, - эксперты подвели итоги 30-летия ратификации Конвенции ООН о правах ребенка

Украинская власть за 30 лет не сфокусировала свои решения и действия на обеспечении разностороннего гармоничного развития ребенка и не сделала семью центром для поддержания надлежащей родительской функции.

Об этом заявляют эксперты Украинской сети за права ребенка, крупнейшей в Украине организации, которая отстаивает обеспечение наилучших интересов ребенка, в своем заявлении по случаю годовщины ратификации Конвенции ООН о правах ребенка, передает Цензор.НЕТ.

Самое существенное несоблюдение положений Конвенции, по словам экспертов, это разворот реформы деинституциализации, старт которой дала "Национальная стратегия реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 годы".

По словам специалистов организации, сделав прорыв в развитии альтернативных форм воспитания ребенка, Украина снова вернулась на десятилетия назад, не сумев отказаться от советской системы интернатов.

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Среди других провалов, на которых акцентируют внимание эксперты Сети, значительное уменьшение количества усыновленных детей и сопротивление инклюзии для детей с инвалидностью, которую в Украине, по мнению экспертов Сети, до сих пор плохо диагностируют.

"По статистике, в Украине около 2% детей имеют инвалидность, а США - более 6%, - объясняет Марианна Онуфрик, заместитель председателя правления Украинской сети за права ребенка и руководительница ОО "Социальная синергия". - Это не потому, что в Америке сложные детские болезни, а потому, что и методы диагностики, и понимание самого понятия инвалидности и надлежащих услуг, требующихся детям, там гораздо шире. Через узость медицинской модели инвалидности большое количество детей в Украине недополучает даже ту неуклюжую поддержку, которая есть".

Более того, подчеркивают эксперты, даже перевод текста Конвенции через 30 лет остается некорректным, а местами дискриминационным. Например, в статье 23 "неполноценный ребенок" вместо "ребенок с инвалидностью". "Официальный перевод должен быть сделан на уровне МИД и согласован с ЮНИСЕФ, - объясняет Васылына Дыбайло, член правления Украинской сети за права ребенка и директор организации "Партнерство "Каждому ребенку"". - Наши обращения по этому поводу не слышат".

Вместе с тем, эксперты подчеркивают, что есть и положительные наработки по выполнению Украиной Конвенции ООН о правах ребенка. "Но в целом результаты работы 30 лет неутешительны. Ни одна статья Конвенции полностью не выполняется, на каждое достижение находятся многочисленные "но"", - отмечает Галина Постолюк, член правления Украинской сети за права ребенка, директор благотворительной организации "Надежда и жилье для детей".

В связи с этим, УСПР призывает действующую власть "прорабатывать каждую статью Конвенции на результат для обеспечения прав и наилучших интересов ребенка в Украине".

"Украинская сеть за права ребенка" это общественный союз, объединяющий 27 украинских и международных организаций и благотворительных фондов, работающих по всей Украине с целью обеспечения прав и благополучия ребенка.