Кулеба - Пескову: "Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ, мы сами разберемся, что делать в интересах украинского народа

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "красные линии" президента РФ Владимира Путина ограничиваются лишь территорией России.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Кремле заявили: "Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил".

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