Кулеба - Пескову: "Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ, мы сами разберемся, что делать в интересах украинского народа
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "красные линии" президента РФ Владимира Путина ограничиваются лишь территорией России.
Об этом глава МИД сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Кремле заявили: "Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил".
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)(уйло придурковатое
а цей, язикатий, вже сховав язика і не висовує
а пєсков дужче всіх боявся її гострого слова - з нього починав сипатись пісок і зуби скреготали...
-- Здэ, здэ...