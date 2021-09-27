Министерства и центральные органы власти через две недели должны отчитаться о вакцинации сотрудников, - совещание у Зеленского

Через две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих работников. Желательно, чтобы двумя дозами было вакцинировано 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти.

Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии Covid-19, состоявшейся под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается в сообщении, в Министерстве обороны прививки двумя дозами уже получили 84% работников, в Министерстве внутренних дел - 68%. Глава государства назвал это хорошими показателями.

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Аналогичных показателей хотят достичь и среди педагогов.

"Педагоги активно прививаются. Уже более 70% работников учебных заведений получили прививки", - отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, десятую неделю подряд в Украине растет количество заболевших на COVID-19. На сегодня в стране 94 540 активных больных. Коек, занятых больными с COVID-19 и пациентами с подозрением на коронавирусную болезнь, - 16 706, причем только 3% коек заняты вакцинированными гражданами. Всего в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тыс. коек: сейчас готовы 45 000 коек, 97% которых обеспечены кислородом, еще столько же могут развернуть дополнительно в любой момент в случае необходимости.

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На сегодня в Украине привито 6 млн 781 тыс. человек, из них 5 млн 458 тыс. получили две дозы. За минувшую неделю вакцинировали почти 746 тыс. человек.