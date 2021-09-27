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Новости Коронавирус и карантин
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Министерства и центральные органы власти через две недели должны отчитаться о вакцинации сотрудников, - совещание у Зеленского

Министерства и центральные органы власти через две недели должны отчитаться о вакцинации сотрудников, - совещание у Зеленского

Через две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих работников. Желательно, чтобы двумя дозами было вакцинировано 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти.

Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии Covid-19, состоявшейся под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается в сообщении, в Министерстве обороны прививки двумя дозами уже получили 84% работников, в Министерстве внутренних дел - 68%. Глава государства назвал это хорошими показателями.

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Аналогичных показателей хотят достичь и среди педагогов.

"Педагоги активно прививаются. Уже более 70% работников учебных заведений получили прививки", - отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, десятую неделю подряд в Украине растет количество заболевших на COVID-19. На сегодня в стране 94 540 активных больных. Коек, занятых больными с COVID-19 и пациентами с подозрением на коронавирусную болезнь, - 16 706, причем только 3% коек заняты вакцинированными гражданами. Всего в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тыс. коек: сейчас готовы 45 000 коек, 97% которых обеспечены кислородом, еще столько же могут развернуть дополнительно в любой момент в случае необходимости.

Также читайте: 80% медиков и 62% педагогов вакцинированы от коронавируса по крайней мере одной дозой, - Кузин

На сегодня в Украине привито 6 млн 781 тыс. человек, из них 5 млн 458 тыс. получили две дозы. За минувшую неделю вакцинировали почти 746 тыс. человек.

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20271) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2680) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
"Это позор, когда Верховная Рада пишет закон, которым требует от людей вакцинироваться, носить маски, сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50%", - заявил Радуцкий.
))))
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27.09.2021 15:17
+3
Вот именно. Провали вакцинацию в стране, а теперь требуют. Работать нужно было, а не языком ляпать.
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27.09.2021 15:19
+1
Бубочка,не торопи людей.Все на посадке миллиарда деревьев-тупо не успевают.
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27.09.2021 15:56
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А вы все вакцины вовремя закупили и доставили? Модерну для 2 дозы когда доставите? Люди ждут.
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27.09.2021 15:17 Ответить
так модeрна цe сbрос з амeриканського bарського плeча - bо строк дii закiнчувався. вона нe плaнувалася для вакцинацii в Украiнi.
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27.09.2021 16:17 Ответить
"Это позор, когда Верховная Рада пишет закон, которым требует от людей вакцинироваться, носить маски, сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50%", - заявил Радуцкий.
))))
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27.09.2021 15:17 Ответить
Вот именно. Провали вакцинацию в стране, а теперь требуют. Работать нужно было, а не языком ляпать.
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27.09.2021 15:19 Ответить
Главные враги вакцинации- семейные врачи.Мне даже никто не позвонил из поликлиники.Хотя я -в группе риска.Пенс -гипертоник ,с легочной недостаточностью из-за силикоза.У врача есть компьютер и мой телефон.
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27.09.2021 15:18 Ответить
так чого ти тодi у множинi говориш кoли одна транда тebe iгнорить? iншим дзвонять
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27.09.2021 16:19 Ответить
73 тыс вакцинированных за сутки -капля в море.Отсюда и загальноукраинский вывод.Контракт подписан со всеми взрослыми ,кроме разве бомжей.
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27.09.2021 16:57 Ответить
нi. загальний висновок - ти продукт совковоi школи. чи твiй тeлeфон є у кожноi врачихи твого мiста? i жодна тоbi нe дзвонe.
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27.09.2021 17:07 Ответить
https://rumble.com/vn0gc5-.-.-....html https://rumble.com/vn0gc5-.-.-....html

Израиль. Обращение религиозного судьи-раввина Ури Софер. Он говорит, что многие заболевают после 3 дозы, и говорит о последствиях вкцнции после первых 2 доз.
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27.09.2021 15:22 Ответить
А еще отрастает хвост и голова покрывается фольгой.
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27.09.2021 17:10 Ответить
Не вижу ничего удивительного. Если вирус мутирует активно то то, что вакцины станут полностью неэффективны в какой-то момент, понятно изначально. Это только вопрос времени.
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27.09.2021 18:50 Ответить
Бубочка,не торопи людей.Все на посадке миллиарда деревьев-тупо не успевают.
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27.09.2021 15:56 Ответить
правильно... все эти уроды должны вакцинироваться принудительно как скот... глядишь - половина передохнет.....
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27.09.2021 16:45 Ответить
 
 