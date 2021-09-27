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Новости Убийство Шеремета
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Дело Шеремета: С Антоненко сняли электронный браслет и сменили меру пресечения на ночной домашний арест

Дело Шеремета: С Антоненко сняли электронный браслет и сменили меру пресечения на ночной домашний арест

Шевченковский суд Киева заменил одному из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест без необходимости носить электронный браслет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Двум другим подозреваемым продлили меры пресечения: Яна Дугарь осталась под личным обязательством, а Юлия Кузьменко - под ночным домашним арестом.

"Как мы и говорили в 2019 году, все это - неправда, все это сфабриковано. Сейчас это уже слишком явно, никто в этом не сомневается", - отметил после заседания Антоненко.

Также суд поддержал ходатайство защиты и позволил вернуть Кузьменко личные вещи, которые были изъяты ранее. Однако аналогичное ходатайство относительно Дугарь судьи не поддержали.

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Автор: 

Шеремет Павел (564) электронный браслет (21) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+33
Человек два года провел в СИЗО по вине собакова и бубочки.
Может, надо как-то компенсировать и одеть на виновных электронные намордники?
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27.09.2021 15:47
+23
тяжело признавать ошибки...
тяжело начинать следствие сначала и искать других виновных..
еще тяжелее, очистить материалы следствия от наростов брехни и подтасовок и подгонок под определенные личности...
презентация во главе с преЗЕ оказалась паганым шоу...)))
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27.09.2021 15:52
+22
ну прямо в обед по чайной ложке. зеленожопые виртуозы. сели на быстро, а слезают медленно, по миллиметру (бутылка)
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27.09.2021 15:47
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То есть обвинение все еще верит, что оно право?
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27.09.2021 15:42 Ответить
не,уже не верит...но лицо терять(хотя какое там к маме лицо)неохота.
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27.09.2021 15:45 Ответить
юридически все виновные в незаконном аресте, в первую очередь следователи и судьи должны понести наказание и компенсировать нанесенные человеку убытки, в том числе за моральный ущерб
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27.09.2021 17:53 Ответить
помнится, что зеленский и аваков лично назвали антоненко "убийцей Шеремета" и потом зебилы бегали и орали, прославляя вислюка))
Интересно, хоть одно из них выйдет и извинится за свой одиотизм...

п.с. а не про зеЛоха и авакова.. а про их стадо ватных сектантов))
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27.09.2021 16:01 Ответить
рябокепку не забувай, він також санкцію давав...
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27.09.2021 16:16 Ответить
Это называется "спускать по тормозам".
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27.09.2021 16:10 Ответить
Або кинули кістку типу як "Відстаньте ви зі своїми "вагнерівцями"! Яких вам ще поступок не вистачає?".
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27.09.2021 16:19 Ответить
ну прямо в обед по чайной ложке. зеленожопые виртуозы. сели на быстро, а слезают медленно, по миллиметру (бутылка)
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27.09.2021 15:47 Ответить
Человек два года провел в СИЗО по вине собакова и бубочки.
Может, надо как-то компенсировать и одеть на виновных электронные намордники?
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27.09.2021 15:47 Ответить
Половчанка якось сказала - нехай буде суд і їх там виправдають. Тоді на рюкзакова спустять всіх собак, ну а володимиролександрович, як відомо, ніколи ні в чому не віноуват.
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27.09.2021 15:52 Ответить
ЗЕ и Ко за все, что они натворили за 2,5 года электроды в самые чувствительные места надо вживлять и бить током пока не сканают.

А из ЗЕ и Ермака вышла бы превосходная человеческая многножка.
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27.09.2021 19:04 Ответить
тяжело признавать ошибки...
тяжело начинать следствие сначала и искать других виновных..
еще тяжелее, очистить материалы следствия от наростов брехни и подтасовок и подгонок под определенные личности...
презентация во главе с преЗЕ оказалась паганым шоу...)))
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27.09.2021 15:52 Ответить
Это не просто шоу шута на сцен. За этот треш кто-то должен понести юридическую ответственность.
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27.09.2021 15:54 Ответить
👏👏👏👏👏
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27.09.2021 16:25 Ответить
А когда привлекут к ответственности высшее должностное лицо страны, обвинившего незаконно Рифа и Лису в преступлении?
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27.09.2021 15:53 Ответить
Воно пока "недотронутое", прикасаться нельзя. Сама Безуглая сказала! Это вам не тыришки-пупыришки.
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27.09.2021 16:14 Ответить
Ведь по ложному следу ( против патриотов) КТО-ТО В МВД запустил дело явно сотрудничая с КГБ БЕЛАРУСИ И РФ
Монастырский наверно не замазан в жтой истории и мог бы найти агентов в МВД И СБУ . Думаю , что на фоне скандала с вагнеровцами это тоже актуально
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27.09.2021 15:53 Ответить
Пора фабрикантів цієї справи брати розпеченими кліщами за бейцали!
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27.09.2021 16:15 Ответить
Аваков клещи готовит вытащить бейцы зеленского на свет Божий
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27.09.2021 16:35 Ответить
ага, і себе за компанію!
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27.09.2021 18:42 Ответить
якби судді були би впевнені в винуватості Антоненко і Кузьменко - фіг би їх випустили б з в'язниці. А так - ця справа їх звинувачення навіть в очах суддів розвалюється. "Привіт" ЄрЗе, Рябокепці і Сабакову!
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27.09.2021 16:15 Ответить
Якщо браслет звільнений, то чому б його на лохдауна не вдягнути?
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27.09.2021 16:18 Ответить
Потихоньку спускают дело.... Скоро извиняться начнут. Дело это - мыльный пузырь.
Не удивлюсь, если потом, подадут в Европейский суд.
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27.09.2021 16:32 Ответить
Зеле лишь бы на Лукашенко подозрений не падало. Как никак кумир.
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27.09.2021 16:54 Ответить
и чё? кто ответит что мужик в тюрьме просидел ни за что? нелох? или афакоф?
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27.09.2021 16:58 Ответить
Відпускати треба поступово...
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27.09.2021 17:24 Ответить
с.ки зелені, обісралися та відповзають
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27.09.2021 17:43 Ответить
Кто вернет Рифу 2 года жизни?

Я бы на месте Антоненка подавал в ЕСПЧ в суд на Авакова, Рябошапку, Венедиктову и ЗЕ за клевету и неправомочное лишение свободы.
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27.09.2021 19:00 Ответить
Андрію, мусите добитися відшкодування від зе-зграї.
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27.09.2021 23:30 Ответить
 
 