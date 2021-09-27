Дело Шеремета: С Антоненко сняли электронный браслет и сменили меру пресечения на ночной домашний арест

Шевченковский суд Киева заменил одному из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест без необходимости носить электронный браслет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Двум другим подозреваемым продлили меры пресечения: Яна Дугарь осталась под личным обязательством, а Юлия Кузьменко - под ночным домашним арестом.

"Как мы и говорили в 2019 году, все это - неправда, все это сфабриковано. Сейчас это уже слишком явно, никто в этом не сомневается", - отметил после заседания Антоненко.

Также суд поддержал ходатайство защиты и позволил вернуть Кузьменко личные вещи, которые были изъяты ранее. Однако аналогичное ходатайство относительно Дугарь судьи не поддержали.

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