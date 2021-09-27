Дело Шеремета: С Антоненко сняли электронный браслет и сменили меру пресечения на ночной домашний арест
Шевченковский суд Киева заменил одному из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест без необходимости носить электронный браслет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Двум другим подозреваемым продлили меры пресечения: Яна Дугарь осталась под личным обязательством, а Юлия Кузьменко - под ночным домашним арестом.
"Как мы и говорили в 2019 году, все это - неправда, все это сфабриковано. Сейчас это уже слишком явно, никто в этом не сомневается", - отметил после заседания Антоненко.
Также суд поддержал ходатайство защиты и позволил вернуть Кузьменко личные вещи, которые были изъяты ранее. Однако аналогичное ходатайство относительно Дугарь судьи не поддержали.
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Интересно, хоть одно из них выйдет и извинится за свой одиотизм...
п.с. а не про зеЛоха и авакова.. а про их стадо ватных сектантов))
Может, надо как-то компенсировать и одеть на виновных электронные намордники?
А из ЗЕ и Ермака вышла бы превосходная человеческая многножка.
тяжело начинать следствие сначала и искать других виновных..
еще тяжелее, очистить материалы следствия от наростов брехни и подтасовок и подгонок под определенные личности...
презентация во главе с преЗЕ оказалась паганым шоу...)))
Монастырский наверно не замазан в жтой истории и мог бы найти агентов в МВД И СБУ . Думаю , что на фоне скандала с вагнеровцами это тоже актуально
Не удивлюсь, если потом, подадут в Европейский суд.
Я бы на месте Антоненка подавал в ЕСПЧ в суд на Авакова, Рябошапку, Венедиктову и ЗЕ за клевету и неправомочное лишение свободы.