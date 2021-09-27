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"Укрметаллургпром" просит Зеленского способствовать введению запрета экспорта металлолома из Украины до 2024

Объединение металлургических предприятий "Укрметаллургпром" просит президента Владимира Зеленского поручить Кабинету Министров и Министерству экономики принять меры, чтобы как можно скорее ввести временный запрет экспорта металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года (включительно).

 

Об этом об этом говорится в письме "Укрметаллургпрома" в адрес Зеленского, передают Українськi Новини.

""Укрметаллургпром" в этом году уже неоднократно обращался в Кабмин и Минэкономики с просьбой рассмотреть возможность как можно быстрого внедрения временного запрета экспорта металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года. Однако эта инициатива, уже вполне очевидно, намеренно тормозится со стороны чиновников", - говорится в нем.

В документе отмечается, что металлолом является стратегическим сырьем для украинской металлургической отрасли с достаточно ограниченным ресурсом на отечественном рынке. При этом заготовка металлолома в Украине падает уже 20 лет подряд, а в 2020 году был установлен ее исторический минимум - 2,9 млн тонн.

"В начале лета этого года металлургическая отрасль почувствовала критический дефицит лома, который сначала удалось компенсировать за счет складских запасов. Однако уже в сентябре предприятия начали терять объемы производства по сравнению с июлем. Очевидно, что эта тенденция продолжится и в последующие месяцы. При этом, с начала 2021 очень быстрыми темпами растет экспорт лома. По данным Государственной таможенной службы, отгрузки металлолома на внешние рынки в январе-августе этого года увеличились почти в 20 раз, до 410 тыс тонн", - говорится в письме.

При этом, согласно письму, экспорт наибольших объемов сырья произошел в критический для отечественных металлургических заводов летний период, так в июне он составил 85 тыс тонн, в июле - 103 тыс тонн, в августе - 75 тыс тонн.

"Это привело к тому, что Украина уже стала самым незащищенным и доступным источником лома, в частности, для Турции, крупнейшего в мире импортера этого сырья. И это происходит на фоне действия во многих странах мира заградительных пошлин (барьеров) против готовой украинской металлопродукции, которых с каждым годом становится все больше. При этом внутренний рынок для металлургических предприятий является крайне узким", - говорится в документе.

При этом в письме отмечается, что металлургия - базовая отрасль украинской экономики, которая формирует около 26% валютных поступлений и 12-15% ВВП страны. Предприятия горно-металлургического комплекса обеспечивают занятость для 600 тыс граждан и уплату 35 млрд. гривен налогов.

Также в письме отмечается, что металлолом - критическое сырье для декарбонизации украинской металлургии. В частности, его использование позволяет уменьшить потребление первичного сырья и за счет этого сократить выбросы CO2 металлургией на 60% и на 1 тонне переработанного лома экономить 740 кг угля.

"Сохраняя экспорт лома, власти Украины полностью лишают свою промышленность конкурентоспособности на европейском рынке из-за невозможности декарбонизоваться, поскольку со своей стороны не предлагают и не дают никакой финансовой, регуляторной поддержки и компенсаторов для украинской промышленности для этих целей. Очень показательно, что на фоне колоссальных финансовых вливаний, в Европейском союзе парламентарии обратилась к Еврокомиссии с требованием запретить экспорт лома из экологических соображений", - говорится в документе.

С целью обеспечения дальнейшего развития ведущей национальной отрасли и экономического роста Украины "Укрметаллургпром" просит Зеленского поручить Кабинету Министров и Министерству экономики принять все меры, чтобы как можно скорее ввести временный запрет экспорта металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Как сообщали Українськi Новини, объединение металлургических предприятий "Укрметаллургпром" и объединение трубных заводов Украины "Укртрубопром" просят премьер-министра Дениса Шмыгаля временно запретить экспорт металлолома из Украины до 2024 года.

Автор: 

металлургия (449) металлолом (190) Укрметаллургпром (62)


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Топ комментарии
+4
А я читал и плакал, панове, читал и плакал. А потом так себе подумал на минуточку, а шо это записано в обязанностях президента? Шо прямо так и записано в Конституции, шо президент отвечаетза сбор и продажу металлолома?
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27.09.2021 15:59
+4
Почему Ахметов с нас дерет за металопрокат и електроенергию европейские цены, а от нас берет металолом и рабочую силу за бесплатно?
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27.09.2021 16:00
+4
Как металлолом сейчас с Украины вывозят слябы, рулоны металла и др, после пересечения украинской границы этот металлолом становится изделием, с которого изготовляют ...Собственники украинских предприятий полностью лишают свою промышленность конкурентоспособности ,а государство ещё компенсирует им убытки
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27.09.2021 16:05
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ДА, да попросите зеленского крокодила, он поможет
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27.09.2021 15:43 Ответить
Хер в сраку.
Работайте так, как и остальные отрасли Украины,
Никаких преференций олигархам.
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27.09.2021 15:50 Ответить
А не думали поднять цену на лом , а то как то все цены растут , а лом падает, а кто даром будит его нести , а то доставка дороже содержимого.
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27.09.2021 15:54 Ответить
Олігархи в Україні це гальмо ринкової економіки,саме через їх монополію в країні найнижча продуктивність праці та з/п у Європі!
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27.09.2021 16:05 Ответить
А нах. Ахметова с Пинчуком не послать? И там металолом за копейки принимают. Хотят чтобы бесплатно несли? Лучще уже в землю или бетон закопать.
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27.09.2021 15:58 Ответить
А я читал и плакал, панове, читал и плакал. А потом так себе подумал на минуточку, а шо это записано в обязанностях президента? Шо прямо так и записано в Конституции, шо президент отвечаетза сбор и продажу металлолома?
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27.09.2021 15:59 Ответить
Почему Ахметов с нас дерет за металопрокат и електроенергию европейские цены, а от нас берет металолом и рабочую силу за бесплатно?
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27.09.2021 16:00 Ответить
Патамушта марамушта. Так вам ответит президент и его "борцуны" с олигархами.
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27.09.2021 16:03 Ответить
Потому что только так и никак иначе можно быть миллиардером в Украине
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27.09.2021 16:03 Ответить
Все виглядає в угоду кількох кланів.
А чому б не заборонити експорт зерна?Я абсолютно серйозно,дозволити тільки перероблену сировину,мінімум до борошна!
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27.09.2021 16:03 Ответить
Как металлолом сейчас с Украины вывозят слябы, рулоны металла и др, после пересечения украинской границы этот металлолом становится изделием, с которого изготовляют ...Собственники украинских предприятий полностью лишают свою промышленность конкурентоспособности ,а государство ещё компенсирует им убытки
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27.09.2021 16:05 Ответить
Тому, що жодна влада не ставила в приоритет преробку яка є основою ВВП.
В Японії це національна ідея,вони навпаки завозять сировину,що б зробити товар з високою доданою вартістю .Країни які експортують тільки сировину мають великі економічні ризики.
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27.09.2021 16:14 Ответить
Млять, задрали с этим металлоломом, каждую неделю подпевалы пинчука и ахметки криком кричат о необходимости сокращении экспорта лома, видать масло на хлеб бедолага приходиться меньшим слоем намазывать
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27.09.2021 16:05 Ответить
Не вижу проблем, пусть Ахметов повысит закупочные цены до мировых и никто лом не будет вывозить.
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27.09.2021 16:06 Ответить
Так пусть металлурги Ахметова, Пинчука, Металстила, поднимут закупочные цены на лом и никто его вывозить не будет, почему нищая бабушка должна сдать свой старый чайник, старую кровать за копейки, чтоб олигархи стали богаче...
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27.09.2021 16:09 Ответить
 
 