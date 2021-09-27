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53% украинцев поддерживают идею рынка земли в том или ином виде, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

53% украинцев поддерживают идею рынка земли в том или ином виде, - опрос Фонда

53% украинцев поддерживают идею рынка земли в том или ином виде, 37% - придерживаются мнения, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Мысли сторонников рынка неединодушны в том, каким должен быть этот рынок. Лишь 5% считают, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений. Остальные граждане поддерживают куплю-продажу земли по определенным условиям: 27% украинцев считают, что землю продавать можно, но не иностранцам; 12% отметили, что землю можно продавать, если есть ограничение на размер площади, которой может владеть один человек или хозяйство; 10% поддерживают рынок, если законодательно закреплена минимальная цена, ниже которой земля продаваться-покупаться не может.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кто первый инвестирует в землю, в любом случае будет в выигрыше, - министр Лещенко

На Юге и Востоке Украины значительно больше тех, кто считает, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи: на Востоке так считают 42% жителей, на Юге - 45%, в Центре - 39%, а на Западе - 26%.

земля (1946) опрос (2824) продажа (483)


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Топ комментарии
+15
Задолбали своими брехливыми опросами.
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27.09.2021 15:57
+13
референдум не провели, а теперь в уши дуют
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27.09.2021 15:58
+9
Ну, ми уже видим как єти 53% уже побежали продавать и покупать землю. Очередь стоит с двух сторон.
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27.09.2021 16:03
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Задолбали своими брехливыми опросами.
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27.09.2021 15:57 Ответить
опитувати у всіх підряд за ринок землі, не менш дивно ніж
опитувати у всіх за відключення ліфтів з метою економії електроенергії
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27.09.2021 16:14 Ответить
Дем.инициативе деньги бы не заплатили, если бы они написали, что 75% против продажи земли.
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27.09.2021 17:13 Ответить
референдум не провели, а теперь в уши дуют
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27.09.2021 15:58 Ответить
Вангую на 100% сбудется:
эти 53% немного погодя также хардкорно петушнут как и упоротые 73%
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27.09.2021 15:59 Ответить
сначала навалили ...а теперь давайте покидаемся , тем что навалили
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27.09.2021 16:00 Ответить
это Вы имеете ввиду каловые массы? уже летают вокруг и везде, только успевай пригинаться
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27.09.2021 17:40 Ответить
73% здатні тільки продати свій пай і пропити бабло, нащо їм ті "інвестиції"
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27.09.2021 16:00 Ответить
Ти вже продав Неньку....
Голосами ПЕСа та , зелюків та Голоса...))
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27.09.2021 16:36 Ответить
В тебе знову температура піднялась?
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27.09.2021 18:15 Ответить
Ну, ми уже видим как єти 53% уже побежали продавать и покупать землю. Очередь стоит с двух сторон.
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27.09.2021 16:03 Ответить
Никогда такого не было, и тут опять...
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27.09.2021 16:06 Ответить

2019 Деталі: Згідно з результатами опитування, лише 19% опитаних підтримують запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення. 73% - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися.
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27.09.2021 16:12 Ответить
до спини ці опитування.
опитування про продаж землі потрібно проводити серед ВЛАСНИКІВ землі.

давай ще серед бомжів проведемо опитування з приводу продажу квартир...
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27.09.2021 17:46 Ответить
То вже інше питання.
Нахріна ця локшина на вуха, про те, що більше половини українців вітають продаж землі? Скоро з'являться соцопитування, що більшість українців за продаж землі китайцям-кацапам.
Пліснява продовжує брехати, маніпулюючи "соціологією".
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27.09.2021 18:08 Ответить
Згідно конституції земля та її надра належать всім громадянам України.
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27.09.2021 19:59 Ответить
а ще згідно конституції захищається приватна власність та право власників нею розпоряжатись...
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28.09.2021 14:26 Ответить
Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. У кодлана слюни до пола и он хочет много и сразу. И поэтому будет врать, врать , врать. Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли 05.07.21
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27.09.2021 16:13 Ответить
обов"язкове проведення референдума по землі -- невиконана обіцянка №56
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27.09.2021 17:43 Ответить
Так ото ж - в тому, чи іншому вигляді, але не у нашому "ринку" на потребу безвідповідальних спекулянтів.
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27.09.2021 16:20 Ответить
Тупо брешуть
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27.09.2021 16:20 Ответить
Ага, особєнно в "іном"
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27.09.2021 16:21 Ответить
Брехня!
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27.09.2021 16:33 Ответить
Те,що 53-ом відсоткам земля пофіг ще не означає що вони підтримують ринок землі...А пофіг їм тому,що вони давно призвичаїлись до думки,що чия б земля не була - державна,приватна - їхньою вона не стане ніколи...А якщо не їх...то "какая разніца",є той ринок,нема того ринку...
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27.09.2021 16:46 Ответить
Заволала жеброта. Бо немає ні землі, ні грошей. А винуваті, як завжди, жд...
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27.09.2021 16:50 Ответить
Хто зміг, тей і вкрав до цього "закону"....
Гугліть найбільших латифундистів в Україні...
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27.09.2021 16:54 Ответить
Я не поддерживаю банду Богдана в ВРУ.Особенно в аграрных и фискально- пенсионерских комитетах.
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27.09.2021 17:00 Ответить
Порошенко подарил сыну агрохолдинг и 122 тыс га земли
https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E

Чесна "заработал" до прийняття закону??
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27.09.2021 17:02 Ответить
Да здравствует "рынок "земли! Нищета, владевшая куском земли, теперь лишится своего куска и продолжит прозябать дальше....Китайцы,скупившие по-дешёвке земли, горы, реки не будут с нами церемониться. Заплатим сполна за свою доверчивую тупость....
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27.09.2021 17:04 Ответить
Когда проводили этот опрос? Это полная лажа!
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27.09.2021 17:08 Ответить
Юлька -форрофка проводила...
Більшість-проти дерибану Землі Неньки...))
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27.09.2021 17:17 Ответить
Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. Нормативно-правову базу нехай розробляють, але ніхто не має морального права розпочати продаж землі сільскогосподарського призначення до закінчення війни. Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита? За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати....
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27.09.2021 17:13 Ответить
Не тільки чорноземи, а ті копалини, що в землі знаходяться
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27.09.2021 20:01 Ответить
Таки так....
Шановна Пані....
На жаль...
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27.09.2021 20:03 Ответить
Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить.
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27.09.2021 17:15 Ответить
Вангую 27% обосрались
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27.09.2021 17:19 Ответить
Петя в попе?
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27.09.2021 17:20 Ответить
В шаКАЛаді....
Встиг...))
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27.09.2021 17:24 Ответить
Боты Пети или Петушиные боты вы уже меня устали так же как и петушиный цензор
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27.09.2021 17:22 Ответить
а ти свалив би звідти до свого ***** лапоть..
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31.10.2021 00:20 Ответить
Вначале под Юльку ложился цензор,теперь под Петушка,бутусов ты определись с петухами ты или курицами
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27.09.2021 17:25 Ответить
Никада под Юльку сайт не ложился....
Навпаки...))
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27.09.2021 17:28 Ответить
Ты серьёзно?😂
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27.09.2021 17:33 Ответить
Таки так....
Ви ж знаєте чий це сайт -🐓...
Дивіться свій пост вище...
😁
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27.09.2021 17:40 Ответить
что, в методичке написано вспоминають про Юльку?? до сих пор в уссаке?
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27.09.2021 17:46 Ответить
Боты вы где
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27.09.2021 17:27 Ответить
Дерьмо цензор,боты работают по расписанию,Петушок наверное мало платит
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27.09.2021 17:28 Ответить
53% украинцев поддерживают идею рынка земли в том или ином виде Источник:
В 1932 году большевики тоже забрали землю у населения и организовали голодомор при этом говорили , что это они делают по просьбе народа , теперь отбирают у доведенного до нищеты народа землю только через так званый рынок земли.
Какой может быть рынок земли когда не дают населению на ней зарабатывать,ну разве что такой как они для себя сделали по 10 тыс.га в одни руки .
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27.09.2021 17:34 Ответить
Ну пусть тогда потом эти 53% украинцев не возмущаются высокими ценами на сельхоз продукцию.
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27.09.2021 17:35 Ответить
ти то тут до чого репоед..твое болото за уралом..
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31.10.2021 00:19 Ответить
"На Юге и Востоке Украины значительно больше тех, кто считает, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи: на Востоке так считают 42% жителей, на Юге - 45%..."
вангую, шо там на юге и востока первимы землю холдингам и распродадут.
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27.09.2021 17:39 Ответить
"Берегут" землю только комуняки и баба йуля.
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27.09.2021 17:45 Ответить
Интересная ситуация. Те кто против продажи земли, эту землю и не имеют. А вот у кого эта земля есть, те эту возможность поддерживают. Ведь было бы странно ограничивать себя в возможности свободно распоряжаться тем, что тебе принадлежит по праву.
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27.09.2021 19:12 Ответить
тобі лапоть в украіні нічого не принадлежить..і принадлежати не могло.
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31.10.2021 00:18 Ответить
Какой текст. Без знаков препинания. Украина с малой буквы. А главное бодрый, безкомпромисный настрой палаты номер 6.
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31.10.2021 06:23 Ответить
чуеш чурка . адресок подкиь я тебе провідаю в тій палаті.
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04.11.2021 19:14 Ответить
Адресок. Нэма пытань. " Там встретишь своих однополчан. Помолишься.
"Миряни" РПЦ та аферист із Молдови. Хто стоїть за акцією антивакцинаторів під Радою"

https://www.liga.net/ua/politics/articles/miryane-rpts-i-aferist-iz-moldovy-kto-stoit-za-aktsiey-antivaktsinatorov-pod-radoy
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05.11.2021 08:46 Ответить
гавно брехливе.. а в кого та земля у іуд зелених по 700 гектарів..а в украінців шиш..
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31.10.2021 00:16 Ответить
Шафран. Шафран... Характерная фамилия. Для одной нации.
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31.10.2021 06:24 Ответить
фпа
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04.11.2021 19:08 Ответить
лапоть. це фамілія основателів козачаства як запорожского і донского..і ганяли моі предки твого полумонгола царя по всій московіі і рязанщіні.якщо хоч трохи мозгів е пошукай в інеті..
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04.11.2021 19:11 Ответить
 
 