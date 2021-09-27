53% украинцев поддерживают идею рынка земли в том или ином виде, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

53% украинцев поддерживают идею рынка земли в том или ином виде, 37% - придерживаются мнения, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Мысли сторонников рынка неединодушны в том, каким должен быть этот рынок. Лишь 5% считают, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений. Остальные граждане поддерживают куплю-продажу земли по определенным условиям: 27% украинцев считают, что землю продавать можно, но не иностранцам; 12% отметили, что землю можно продавать, если есть ограничение на размер площади, которой может владеть один человек или хозяйство; 10% поддерживают рынок, если законодательно закреплена минимальная цена, ниже которой земля продаваться-покупаться не может.

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На Юге и Востоке Украины значительно больше тех, кто считает, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи: на Востоке так считают 42% жителей, на Юге - 45%, в Центре - 39%, а на Западе - 26%.