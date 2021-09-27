53% украинцев поддерживают идею рынка земли в том или ином виде, - опрос Фонда "Демократические инициативы"
53% украинцев поддерживают идею рынка земли в том или ином виде, 37% - придерживаются мнения, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
Мысли сторонников рынка неединодушны в том, каким должен быть этот рынок. Лишь 5% считают, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений. Остальные граждане поддерживают куплю-продажу земли по определенным условиям: 27% украинцев считают, что землю продавать можно, но не иностранцам; 12% отметили, что землю можно продавать, если есть ограничение на размер площади, которой может владеть один человек или хозяйство; 10% поддерживают рынок, если законодательно закреплена минимальная цена, ниже которой земля продаваться-покупаться не может.
На Юге и Востоке Украины значительно больше тех, кто считает, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи: на Востоке так считают 42% жителей, на Юге - 45%, в Центре - 39%, а на Западе - 26%.
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опитувати у всіх за відключення ліфтів з метою економії електроенергії
эти 53% немного погодя также хардкорно петушнут как и упоротые 73%
Голосами ПЕСа та , зелюків та Голоса...))
2019 Деталі: Згідно з результатами опитування, лише 19% опитаних підтримують запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення. 73% - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися.
опитування про продаж землі потрібно проводити серед ВЛАСНИКІВ землі.
давай ще серед бомжів проведемо опитування з приводу продажу квартир...
Нахріна ця локшина на вуха, про те, що більше половини українців вітають продаж землі? Скоро з'являться соцопитування, що більшість українців за продаж землі китайцям-кацапам.
Пліснява продовжує брехати, маніпулюючи "соціологією".
Гугліть найбільших латифундистів в Україні...
https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E
Чесна "заработал" до прийняття закону??
Більшість-проти дерибану Землі Неньки...))
Шановна Пані....
На жаль...
Встиг...))
Навпаки...))
Ви ж знаєте чий це сайт -🐓...
Дивіться свій пост вище...
😁
В 1932 году большевики тоже забрали землю у населения и организовали голодомор при этом говорили , что это они делают по просьбе народа , теперь отбирают у доведенного до нищеты народа землю только через так званый рынок земли.
Какой может быть рынок земли когда не дают населению на ней зарабатывать,ну разве что такой как они для себя сделали по 10 тыс.га в одни руки .
вангую, шо там на юге и востока первимы землю холдингам и распродадут.
"Миряни" РПЦ та аферист із Молдови. Хто стоїть за акцією антивакцинаторів під Радою"
https://www.liga.net/ua/politics/articles/miryane-rpts-i-aferist-iz-moldovy-kto-stoit-za-aktsiey-antivaktsinatorov-pod-radoy