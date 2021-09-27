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В "Голосе" заявили о попытках фальсификации стенограммы заседания по законопроекту об олигархах

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В Верховной Раде пытаются сфальсифицировать стенограмму заседания, чтобы исправить правовую коллизию, допущенную в результате поспешного голосования за проект закона №5599 об олигархах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка.

"Вместо триумфа от принятия своего "флагманского" закона власть уже три дня пытается объяснить, что же там приняли, и задним числом исправить и текст, и стенограмму. Ответственные за голосование находят уже десятую версию, почему "Рафик ни в чем не виноват", - сообщил Железняк.

Нардеп отметил, что представители монобольшинства оправдывают попытки подделать результаты голосования "революционной необходимостью".

"И можно сколько угодно рассказывать о "революционной необходимости", но эту необходимость должны подтвердить своими подписями люди. Например, работники аппарата Рады. Они уже 30 лет наблюдали таких революционеров сотнями. И, в отличие от многих во власти, знают, что политика и политики очень быстро меняются, а в правоохранительных органах все видят (да и видео трансляции есть). Поэтому "революционную необходимость" как-то не очень воспринимают как аргумент для подделки документов", - отметил Железняк.

Как сообщалось, ранее в "Голосе" проанализировали все предложения относительно изменения расходов в бюджет-2021.

Автор: 

олигарх (1027) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+8
гопники криворожские...
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27.09.2021 16:07
+8
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27.09.2021 16:09
+7
щас ещё разумкова заменят и пойдет жара...
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27.09.2021 16:06
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Правила форума Совет форумчан
щас ещё разумкова заменят и пойдет жара...
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27.09.2021 16:06 Ответить
А про що Жєлєзнякову ще звіздіти - фракцію прокакав, а рейтинг Голосу - сміх скрізь сльози. Одна надія, що Рижий видасть солідне вихідне пособіє.
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27.09.2021 16:12 Ответить
Дебіле, мова не про Голос, а про зелених ревалюціоньоров, пілять, які в черговий раз обісрались!
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27.09.2021 16:19 Ответить
Кто то может сесть надолго...
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27.09.2021 16:06 Ответить
гопники криворожские...
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27.09.2021 16:07 Ответить
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27.09.2021 16:09 Ответить
зіц-Зєлупа нібито натякає, що він вже навіть готовий і сцяки підміняти.
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27.09.2021 16:18 Ответить
"Голос" - карманная "партия"/образование

одного из олигархов, конечно будет против закона о олигархах - никто и не ожидал!?
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27.09.2021 16:37 Ответить
В инете гуляют видосы,как жирдяй стефанчук пытается зачистить стенограмму ,а сегодня оно засцало и не приперлось в Раду -подтери теперь себе дупу зезакончиком,зебил)
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27.09.2021 17:30 Ответить
зеленский - сам по себе фальсификация. Потому и методы у него дебильные.
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27.09.2021 16:38 Ответить
"шо, опять" Зеленский?
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27.09.2021 17:02 Ответить
))))зекрысы уже помножил свой закончик на ноль -могут теперь только сраку им подтереть
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27.09.2021 17:28 Ответить
 
 