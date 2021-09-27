Рейтинг партий: "СН" - 26,4%, "ЕС" - 19,1%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батькивщина" - 10,3%, "Сила и честь" - 7,7%, - опрос "СОЦИСа"
Украинцы определились с партиями, которые будут поддерживать на выборах в Верховную Раду. В случае проведения выборов в парламент проходят пять политических сил. В рейтинге четко определились два лидера - партии "Слуга народа" и "Европейская Солидарность".
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром "Социс" 16 - 21 сентября 2021 года, передает Цензор.НЕТ. Всего были опрошены 2000 респондентов по всей стране, исключая Крыму и неподконтрольные украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки 2,4%.
Среди тех, кто будет голосовать на выборах, 26,4% поддержат партию "Слуга народа". 19,1% - проголосуют за "Европейскую Солидарность".
Также еще три партии преодолевают проходной барьер в парламент: за ОПЗЖ готовы голосовать 12,7%, за "Батькивщину" - 10,3%, за партию "Сила и честь" - 7,7%.
Остальные политические силы не преодолевают 5% барьер для прохождения в парламент.
Согласно результатам опроса, большинство украинцев считают, что события в стране идут в неправильном направлении. 60,8% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении и только 22,8% - считают, что ситуация в государстве движется в правильном направлении.
Также 41,6% опрошенных заявляют, что терпеть нынешнее положение в стране уже просто невозможно, а 41,5% - считают, что жить стало трудно, но можно терпеть, и только 13% респондентов сказали, что все не так и плохо в стране.
Кроме этого, подавляющее большинство украинцев испытывают негативные эмоции к нынешней власти - 87,5% опрошенных. В частности, разочарование испытывают 44,1% украинцев, тревогу - 15,5%, отчаяние - 9,1%, безразличие - 8,2%, страх - 5,5%, ненависть - 5,2%. Лишь 21,3% опрошенных испытывают надежду по отношению к нынешней власти в Украине, любопытство - 5,9%, а оптимизм - 5,7%, симпатизируют украинской власти на сегодняшний день - 3,4% опрошенных, чувствуют уверенность - 2,5 %, а гордость - 1,1%.
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а зеЛые летят на дно!
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
: Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" - 14,1%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%.
Также еще три партии преодолевают проходной барьер в парламент: за ОПЗЖ готовы голосовать 12,7%, за "Батькивщину" - 10,3%, за партию "Сила и честь" - 7,7%. Источник:
ПРОДОВЖУЄМО НАХАБНО БРЕХАТИ.
Вже навіть Зе філи прозріли від Зе клоуна і в цю ахінею з 26 % невірять
6% - це реально для Зе слуг олігархів.
"...
Рейтинг партий: "СН" - 26,4%...
...Кроме этого, подавляющее большинство украинцев испытывают негативные эмоции к нынешней власти - 87,5% опрошенных..."
Як в головах одних і тих самих людей може таке існувати одночасно?
"Проте ці надії швидко зникли, оскільки багато українців побачили, що влада не в змозі виконати вимоги протестувальників Революції на Майдані. З 2015 року довіра не перевищувала 14%", - підсумовують автори дослідження. https://www.dw.com/uk/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/a-48008771
Состоянием на 01.09.2021 г. задолженность по зарплате и социальным выплатам военнослужащим ВСУ составляет 1,811 млрд. гривен.
В реальності люди розчарувались в клоунові. І за баригу голосувати немає сенсу - він нічим не кращий за клоуна.