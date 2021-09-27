"Полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики", - МИД о заявлении Лукашенко о военных базах США в Украине

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, превращает свою страну в военную базу РФ, при этом повторяя нарративы российской пропаганды о якобы военных базах США и лагерях боевиков в Украине.

Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявление Лукашенко о том, что США якобы создают в Украине военные базы под видом учебных центров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В который раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко. Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада, и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России", - сказал Николенко.

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Он подчеркнул, что именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного Украине белорусского народа.

"Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России - вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске. Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа. В то же время, мы всеми силами и средствами дальше будем защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции", - заявил спикер.

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Николенко отметил, что Украина делает это, потому что разделяет европейские ценности. "Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и демократический выбор являются незыблемыми. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси", - указал он.

Как сообщалось, Лукашенко на совещании с силовым блоком в понедельник в Минске заявил об озабоченности Беларуси и РФ ситуацией на границе с Украиной. "Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.