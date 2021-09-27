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"Полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики", - МИД о заявлении Лукашенко о военных базах США в Украине

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, превращает свою страну в военную базу РФ, при этом повторяя нарративы российской пропаганды о якобы военных базах США и лагерях боевиков в Украине.

Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявление Лукашенко о том, что США якобы создают в Украине военные базы под видом учебных центров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В который раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко. Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада, и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России", - сказал Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США создают в Украине военные базы под видом учебных центров, - Лукашенко

Он подчеркнул, что именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного Украине белорусского народа.

"Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России - вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске. Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа. В то же время, мы всеми силами и средствами дальше будем защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции", - заявил спикер.

Также читайте: Лукашенко о курсе Украины в НАТО: Это самое печальное, для нас открывается новый фронт

Николенко отметил, что Украина делает это, потому что разделяет европейские ценности. "Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и демократический выбор являются незыблемыми. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси", - указал он.

Как сообщалось, Лукашенко на совещании с силовым блоком в понедельник в Минске заявил об озабоченности Беларуси и РФ ситуацией на границе с Украиной. "Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) МИД (6939) пропаганда (3672) россия (95420) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+9
Якась неадекватна реакція з нашого боку. Пропоную українському МЗС вислати білоруського посла назад до Мінська.
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27.09.2021 16:23
+6
Smysl i jest v tom sto vsio naooborot,eto ruskije prevratili iz svojix ucebnix centrov Belorusi v ruskije bazi.Etot pridurok lukosenka zdal vsiu stranu fasistkoj rosiji
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27.09.2021 16:33
+6
Лука ,це вже лялька з біларуської скрині кремлівського лялькового балагана !!!))))
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27.09.2021 16:34
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Якась неадекватна реакція з нашого боку. Пропоную українському МЗС вислати білоруського посла назад до Мінська.
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27.09.2021 16:23 Ответить
Для реальних державних дій Україні бракує української державної влади,слід мати преза з яйцями ,а не членограя з сметанним омлетом !!!))) !!!
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27.09.2021 16:44 Ответить
Бульбофюрер и сам кого хочешь научит, за большие деньги, пропагадноству и борьбе за власть, сидит всё-таки с далёкого 1994. Людям которые родились в год его заступления на службу народу Беларуси уже 27, это так на минуточку. Да и бункерного сидельца на деньги разводит уже сколько
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27.09.2021 16:23 Ответить
вообще поехавшая Пацька. кому ты надо то? вождик, обосравшийся от мирных протестов, клоун с автоматом. еще и сына обговнял типо шоб наследником стал. с катушек съехала падаль усатая. Сталина копирует, но там надо 3 недели срать под себя, а картошка не дает такого как это.... метаболизма колхознику.
ничтожество да и только.
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27.09.2021 16:28 Ответить
По шпаргалке, написанной в Кремле, шпарит Лукашеско, без всякого "суверенного" колорита...
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27.09.2021 16:31 Ответить
Лука ,це вже лялька з біларуської скрині кремлівського лялькового балагана !!!))))
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27.09.2021 16:34 Ответить
Це ази ідеології Московіі,параноїдна маячня "Русского мира" !!! Споконвічна байка московитів про всебічну ворожу облогу "матушки России", про підступні дії клятих імперіалістів!!!)))
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27.09.2021 16:32 Ответить
Smysl i jest v tom sto vsio naooborot,eto ruskije prevratili iz svojix ucebnix centrov Belorusi v ruskije bazi.Etot pridurok lukosenka zdal vsiu stranu fasistkoj rosiji
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27.09.2021 16:33 Ответить
Я могу сравнить усцатого бульбенфюрера Луку с найвелычнишым приписдентом всех времен и народов бубочкой оманским. У них есть общее. У бульбенфюрера Луки в жопе торчит рука ***** и он поворачивает свою тупую голову и блеет то, что велит *****. А у найвелычнишого в жопе рука Бени КАЛомойского, и бубочка кукарекает и делает то, что нужно Бене.
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27.09.2021 16:49 Ответить
какой "фюрер" то?
с кем ті єтих уродов срав.ниваешь то?
фюрер был солдатом. я не нацист, но блин - почитай как воевал тот фюрер, и какие ничтожества Пацька и Пусин - это как срав.нить орангутанга и Эйнштейна. сорри, но зацепает такое "срав.нение".
эти трусливые твари даже при звуке выстрела обосрутся.
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27.09.2021 17:05 Ответить
Ты чо пристал? Слово фюрер с немецкого переводится как вождь, только ленивый это не знает. А Гитлер никогда не был трусом, и это всем известно. Он добровольно пошел воевать на фронт во время WW1 , не раз лично поднимал в атаку свою роту, был награжден Железным крестом за мужество. И во время WW2 не прятался, как трусливый Сралин от линии фронта за сотни километров. Специально для тебя разжую :
бульбенфюрер - это картофельный вождь. А фюрер ***** - это предводитель скрепных поносцев, или вождь репоедов. Так понятно? Надеюсь, еще более подробно, начиная с биографий, не надо?
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27.09.2021 19:27 Ответить
как то так.
но он в ВМВ не воевал, ему хватило ПМВ.
давай поспорим что он там не воевал
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
давай поспорим что я прав.....
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27.09.2021 19:31 Ответить
А кто сказал, что гитлер воевал во WW2? Он выежал на линию фронта, был в покоренном Париже, в Варшаве. Да и не царское дело сидеть в окопах. Нам всем очень повезло, что гитлер после Сталинграда начал лично руководить своей армией и коалиции удалось их разбить. Немецкие солдаты - самые лучшие вояки были всегда, а их генералы прекрасные стратеги, а благодаря личномубездарному руководству гитлера своей армией немцев удалось разгромить. Посмотри при случае на виасат хистори, какое оружие было у немцев, они на десятки лет опережали весь мир. Но немецкое качество сыграло с ними злую шутку. Если, например, винтовку они делали с микронными допусками, то в боевых условиях даже от пыли оно переставало работать. А американское и английское оружие для массового производства выпускалось в основном штамповкой, но миллионами. А танки американские Шерман, как они сами признали, были намного хуже тигров и пантер, но благодаря количественному перевесу они били немчуру. О совке я даже говорить не буду, и так все ясно.
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27.09.2021 20:48 Ответить
все правильно, но били \\\\\\\немчуру. \\\\\\\ = ты совок?
че обзываться то?
не на десятки лет опережали, но все равно. то что Гитлер обосрался, это может шо погнал солдат добивать южную группировку совков, ибо они доставили бы немало проблем в тылу. ну и наши поднасрали - сразу типо подавай независимость когда совок еще скалится. Ну а то шо вроде самодур, то таке - ты бы тоже таким был, типо - я сказал - исполняйте. И да "я ценю каждого солдата, ага".
Воевал он в ПМВ, я читал шо раз в окопе был обед и Гитлер в башке услышал - "пошел на, беги, глупец", отбросился на десять метров от испуга - и в окоп снаряд прилетел, убив его товарищей.
и не верь в судьбу после такого? а и еще после атаки газами от бриташек, то в госпитале тоже типо голоса услышал - и тут уже точно понял шо он Наполеон избранный.
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28.09.2021 08:06 Ответить
Неудивительно что два диктатора самозванца нашли общий язык. И методички у них одинаковые. Говно к говну тянется...
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27.09.2021 17:01 Ответить
Самозванка -- це авантюристка тіхановська.
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27.09.2021 18:18 Ответить
Ти ти що, серйозно? А чому тоді вся Білорусь вийшла проти Лукашенка? Не мели дурниць. Тіхановська перемогла в одну калитку!!
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27.09.2021 18:38 Ответить
ЦВК Білорусі правильно подала результат виборів -- тіхановська набрала не більше 10% голосів, бо більше там і немає п'ятої колони, а вони всі виходили на протести. Якщо вийшло навіть 500 тисяч, то це не вся Білорусь, а більшість білорусів за Лукашенка, і він законний і легітимний Президент Білорусі. Усе інше срач і істерика. Але тіхановські, бабарики і цепкали таки добилися дечого -- Білорусь, через зовнішню блокаду і економічні санкції майже впала в союз з рашкою.
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27.09.2021 20:16 Ответить
Вибачте, але я ніколи не повірю що білоруси настільки дурні щоб за Лукашенка голосувати, який вже більше 20 років при владі і "завдяки" якому, Білорусь не поважають ніде у світі. А те що Білорусь лягля під путіна, то це і є закономірний результат "роботи" вусатого.
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27.09.2021 22:04 Ответить
Подтверждаю, почти все голосовали.
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28.09.2021 17:54 Ответить
Если так, то я очень разочарован. был лучшего мнения о белорусах... У них такая же рабская психология как и у россиян...
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28.09.2021 17:57 Ответить
К сожалению люди шоу бизнеса у нас не идут в политики. А так прикольно попробовать.
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28.09.2021 18:03 Ответить
Білорусь, через зовнішню блокаду і економічні санкції майже впала в союз з рашкою. \\\\\\\\

Доооо???? а то шо ей правит кровавый маньяк десятилетиями, то это ничего? а что таким тварям давать? Санкции. Хотя надо бы дать под зад как Каддафи Франция поддала. Упырька даже пристрелить пришлось французскому спецназовцу шоб не издевались "вдячні громадяни".
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28.09.2021 08:10 Ответить
О, а це хто об'явився. Ку-ку.
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27.09.2021 19:04 Ответить
шо ти хочеш?
тихановська тупо проект Пусіна.
що далі?
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27.09.2021 19:17 Ответить
Якась баба.
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27.09.2021 19:44 Ответить
Поки американці приймуть рішення про розвертання своїх військових баз в Україні Лука ВЖЕ розвертає російські військові бази в Білорусі! Тобто потурає окупації власної держави!
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27.09.2021 17:07 Ответить
Лукакашка ватный питор
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27.09.2021 18:11 Ответить
"... ніколи не втручалася..." але економічні санкції і небо...
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27.09.2021 18:16 Ответить
ну да - совершил, подумаешь, акт терроризма и нарвался на ответку. ты тролль - ведь Пацьке не просто так санкции выписывают.
шоб поймать какого то никому не известного писуна в интернете - отправлял агентов и захватил самолет - ничо так, не? за шо санкции на милоту такую наложить то?
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28.09.2021 08:16 Ответить
Лукашенко, шёл бы ты картошку перетрахивать!
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27.09.2021 18:40 Ответить
тарапунька и штепсиль
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27.09.2021 21:17 Ответить
 
 