"Полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики", - МИД о заявлении Лукашенко о военных базах США в Украине
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, превращает свою страну в военную базу РФ, при этом повторяя нарративы российской пропаганды о якобы военных базах США и лагерях боевиков в Украине.
Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявление Лукашенко о том, что США якобы создают в Украине военные базы под видом учебных центров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В который раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко. Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада, и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России", - сказал Николенко.
Он подчеркнул, что именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного Украине белорусского народа.
"Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России - вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске. Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа. В то же время, мы всеми силами и средствами дальше будем защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции", - заявил спикер.
Николенко отметил, что Украина делает это, потому что разделяет европейские ценности. "Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и демократический выбор являются незыблемыми. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси", - указал он.
Как сообщалось, Лукашенко на совещании с силовым блоком в понедельник в Минске заявил об озабоченности Беларуси и РФ ситуацией на границе с Украиной. "Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.
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ничтожество да и только.
с кем ті єтих уродов срав.ниваешь то?
фюрер был солдатом. я не нацист, но блин - почитай как воевал тот фюрер, и какие ничтожества Пацька и Пусин - это как срав.нить орангутанга и Эйнштейна. сорри, но зацепает такое "срав.нение".
эти трусливые твари даже при звуке выстрела обосрутся.
бульбенфюрер - это картофельный вождь. А фюрер ***** - это предводитель скрепных поносцев, или вождь репоедов. Так понятно? Надеюсь, еще более подробно, начиная с биографий, не надо?
но он в ВМВ не воевал, ему хватило ПМВ.
давай поспорим что он там не воевал
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
давай поспорим что я прав.....
че обзываться то?
не на десятки лет опережали, но все равно. то что Гитлер обосрался, это может шо погнал солдат добивать южную группировку совков, ибо они доставили бы немало проблем в тылу. ну и наши поднасрали - сразу типо подавай независимость когда совок еще скалится. Ну а то шо вроде самодур, то таке - ты бы тоже таким был, типо - я сказал - исполняйте. И да "я ценю каждого солдата, ага".
Воевал он в ПМВ, я читал шо раз в окопе был обед и Гитлер в башке услышал - "пошел на, беги, глупец", отбросился на десять метров от испуга - и в окоп снаряд прилетел, убив его товарищей.
и не верь в судьбу после такого? а и еще после атаки газами от бриташек, то в госпитале тоже типо голоса услышал - и тут уже точно понял шо он
Наполеонизбранный.
Доооо???? а то шо ей правит кровавый маньяк десятилетиями, то это ничего? а что таким тварям давать? Санкции. Хотя надо бы дать под зад как Каддафи Франция поддала. Упырька даже пристрелить пришлось французскому спецназовцу шоб не издевались "вдячні громадяни".
тихановська тупо проект Пусіна.
що далі?
шоб поймать какого то никому не известного писуна в интернете - отправлял агентов и захватил самолет - ничо так, не? за шо санкции на милоту такую наложить то?