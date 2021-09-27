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Новости Газовая война
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Россия из-за нового контракта может полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину, - Оператор ГТС

Россия из-за нового контракта может полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину, - Оператор ГТС

Новый газовый контракт Венгрии и Российской Федерации может привести к сокращению или полной остановке транзита по территории Украины. Российская сторона сможет поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы.

Об этом заявил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, как только у России появляется возможность обойти Украину при транзите газа, запускаются более длинные, но собственные транзитные газопроводы.

"Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину", - отметил Макогон.

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По его словам, именно поэтому техническая достройка "Северного потока-2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года.

Россия из-за нового контракта может полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину, - Оператор ГТС 01

Автор: 

Венгрия (1936) Газпром (3183) ГТС (994) россия (95420) Северный поток (1449) Макогон Сергей (54) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+16
Правильно, всё к этому и шло. Путин готовится к войне и оставлению Украины без газа. А где же наш ответ за последние 7 лет, кроме демагогии и надежды на кого-то?
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27.09.2021 16:32
+6
Да и хрен с тем транзитом. Будем сильнее без кацапских денег!!! Слава Зеленскому! Шоферу Шефира Слава!!!
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27.09.2021 16:41
+4
А ведь предупреждали дыбилов в 2019 году. Ничо, померзнут зимой, посмотрим на идиотов, как они зелю будут сами выносить в перед ногами, если тот не бежит на ростов
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27.09.2021 16:51
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Правильно, всё к этому и шло. Путин готовится к войне и оставлению Украины без газа. А где же наш ответ за последние 7 лет, кроме демагогии и надежды на кого-то?
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27.09.2021 16:32 Ответить
Да и хрен с тем транзитом. Будем сильнее без кацапских денег!!! Слава Зеленскому! Шоферу Шефира Слава!!!
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27.09.2021 16:41 Ответить
Угорщина допомагає путіну влаштувати відключення газу Україні взимку, яке може призвести до масового замерзання сотень тисяч громадян України, тобто для нас Угорщина це союзник путіна в війні проти України і політика щодо Угорщини має бути така сама як до Білорусі, ДНР та ЛНР! Потрібно готуватись до повного відключення газу взимку, потрібно переводити всі міські котельні на біопаливо!
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27.09.2021 17:13 Ответить
Я не розумію, ми що кацапский газ споживаємо?
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27.09.2021 17:31 Ответить
Ти тільки про це взнав? Прикрути!
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27.09.2021 17:51 Ответить
Я це завжди знав. І ще 2009 знав що така ситуація, що зараз з газом, таки кінець кінцем складеться. Ще в 2009-му році було видно що це тільки питання часу. Інше питання чому наші можновладці цього не хотіли бачити.
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27.09.2021 18:35 Ответить
Чому ж тоді свідки секти непогрішимого гетьмана повелись на його казки про "злізання з кацапської газової голки" та "остаточне прощавай" і досі свято вірять, що їх великий і непереможний завадив би добудувати СП-2?
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27.09.2021 19:21 Ответить
Так мені звідкіля знати. В них і запитуйте. Власне я до жодної політичної секти себе не відношу. Я сам по собі.
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27.09.2021 19:57 Ответить
А им то за что слава то?
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27.09.2021 17:30 Ответить
Война уже 7 лет. Осталась великолепная заключительная фаза, когда тупенькое нвселение будет навязчиво прситься - кто в московию, кто в Румінию, кто к мадьярам.. Вот про Одессу и Запорожье не знаю, как будет. Но кровищи.... будет... С уменьшением территорий. Подмосковитская зековская власть, как в лугандонии, увеселит тупеньких. Работать будут за еду.
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27.09.2021 18:04 Ответить
Так мы таки замерзнем?
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27.09.2021 21:20 Ответить
пусть потом мадьярі не плачут..
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27.09.2021 16:34 Ответить
Угорці не розуміють що путін не зможе прокачати в Угорщину газ в обхід України і фактично уряд Угорщини ризикує лишити угорців без опалення. А якщо Україна розверне ГТС в реверс, то Угорщина вже не зможе оперативно отримати поставки газу через Україну і буде їм пістець, сотні тисяч замерзлих угорців!
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27.09.2021 17:15 Ответить
Макогон врёт как дышит. В прошлом году Венгрия закупила у Газпрома 8,5 млрд газа, а только что подписанный контракт обеспечивает поставку 4 млрд кубов газа в год - 3 млрд через Сербию и 1 млрд через Австрию до конца 2036г. Оставшиеся 4,5 млрд, очевидно пойдут через Украину. Пока, во всяком случае.
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27.09.2021 16:34 Ответить
половина от этого газа это виртуальный реверс для украины,а в этом году виртуального реверса. через венгрию не будет вот обьем и уполовинился
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03.10.2021 22:49 Ответить
Да ничего не изменится до 2024.
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27.09.2021 16:34 Ответить
Останемся и без денег за транзит и без давления в трубе. Це точно перемога.
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27.09.2021 16:36 Ответить
Без давления в трубе не останетесь - с чего бы это Газпрому отказываться от солидного куска рынка - 10 млрд кубов по совершенно европейским ценам?
Другое дело, что украинский транзит перестает быть критически важным и если в Украине начнется катавасия, то его под благовидным предлогом можно будет перекрыть для усиления хаоса.
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27.09.2021 16:41 Ответить
Значіт астанєшся ти бєз дєнєг і бєз давлєнія в трубє...
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27.09.2021 16:42 Ответить
Причому тиск в трубі набагато для нас критичніший Без нього доведеться організовувати реальний реверс з західних ПСГ до центру і сходу країни. Не впевнений, що манагери з НГ на таке здатні фізично, а уряд фінансово.
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27.09.2021 16:42 Ответить
Был прецедент, по-моему, в 2009г., когда транзит газа физически останавливался и тогда украинские инженеры, таки, решили совсем нетривиальную задачу по реверсному снабжению газом восточных и южных областей Украины. Сейчас проблема будет в другом: а будет ли этот самый европейский инверсный наш реально?
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27.09.2021 16:51 Ответить
Восточным сразу отключим. Нефиг греть кормильцев которые звали *****
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27.09.2021 16:55 Ответить
А если тогда они отключатся от Украины?
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27.09.2021 16:58 Ответить
НУ там же уже речь будет идти об выживании, когда зимой в минус 20 нас отключат. Так и быть пожертвуем кормильцами, мать их так)))
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27.09.2021 17:04 Ответить
Ага, Путин всех обогреет напалмом и ковровыми бомбардировками. Если остались в Украине долбоёбы любители Путина, то пусть "греются"
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28.09.2021 02:14 Ответить
хуже не будет. трубу всегда можно сдать на металлолом. И металурги не будут ныть и просить зеленского наложить в штаны мораторий на экспорт лома в Европу)))
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27.09.2021 16:42 Ответить
Очікую на "стурбованість" Байдена, або німців.
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27.09.2021 16:37 Ответить
Марно.
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27.09.2021 19:30 Ответить
Россия может хоть завтра вообще отрезать трубу просто заплатив за оставшийся по контракту транзит, это её проблемы какой она качает обьем. Прокачает 35 но все равно заплатит за 40 млрд кубов
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27.09.2021 16:39 Ответить
Если они так сделают то это будут большие проблемы для Украины, нужно будет переделывать ГТС для подачи газа в некоторые области.
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27.09.2021 16:42 Ответить
Проблемы индейцев Шефира не колышат)))
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27.09.2021 16:52 Ответить
А английские ученые предлагают использовать освободившиеся мощности трубы для перекачки в Хренлостан гамна для удобрения ее полей и рек.
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27.09.2021 16:39 Ответить
Заслать врагам венгерским котлету, пусть подавятся.
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27.09.2021 16:39 Ответить
В принципе это конечно право Раши, где и как качать, да и Венгрии ( этой пятой колонны рашистских реваншистов в Европе) как бы тоже их право. Но если взять стратегически всю Европу и как ее костяк ЕС и страны НАТО ( а Венгрия член обоих организаций) то это для европейской страны , скажем так странно. И это не смотря на огромный исторический опыт венгерского народа по взаимоотношениям с Россией ( подавление венгерского национального восстания, две мировых войны, подавления восстания в 1956 г., оккупация) Выскажу еще раз свое мнение - НАТО нужно "перезапускать" заново, и Венгрии Орбана там точно делать нечего, да и некоторым другим " активным сторонникам путинизма", им скорее обратный уход но теперь уже в ОДКБ( Варшавского договора то нет).
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27.09.2021 16:40 Ответить
Странный "прагматизм" через Украину транзит проще, да и короче. Чисто политические поддавки с Путинило. ( от Орбана). Как впрочем и покупка " Спутника" ( от ковида), по факту в Европе только Венгрия ( ну может еще единицы) пошли на это.. Прагматизм.. да нет, тут совсем другое.
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27.09.2021 16:50 Ответить
Венгры, как и многие на этом сайте, поняли, что украинский транзит в нынешнем своем объеме ненадолго (до конца 2024г.) и подстраховываются.
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27.09.2021 16:57 Ответить
Ты не будешь писать на этом сайте как нормальный человек.Тебе лично стыдно за убитых вами украинцев?
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27.09.2021 17:00 Ответить
это не Украине "не стабильная", это Раша опасная своей агрессивной непредсказуемостью,( ну тогда так и говорите открыто.. а то вроде как " стесняетесь".) Оккупировано молдавское Приднестровье, грузинская Абхазия и Юж. Осетия, украинские Крым, Севастополь и половина Донбасса, по сути азербайджанский Карабах, идет все к аннексии Беларуси, зубы точат на Латвию, Эстонию, Литву ( только НАТО и сдерживает), авантюры в Сирии, Ливии, ЦАР, теперь уже в Мали, поддержка авторитарных и деструктивных режимов , партий и течений от леваков до открытых неонацистов. В самой Раше по сути полицейско- жандармское правление наследников Сталина - Гитлера ( ну если по своей сути), "стабильно как на кладбище".
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27.09.2021 17:06 Ответить
Проще да короче покупать у того, кто производит газ. Как Германия в СП1, например. У немцев никогда не было газовых войн с рашей.
Потому что они решали экономические вопросы.
А газ через Украину вот-вот кончится. ЗАчем ******** эти проблемы и риски?
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27.09.2021 17:03 Ответить
После выполнения Будапештских соглашений.
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27.09.2021 16:46 Ответить
кстати - никто не думает шо Путин, подыхая "что то сделает"?
он уже ж и высрал на ""селиреге " - если есть рашка, то миру будет очень ... плохо(ну, как то так)
тут надо выпиливать эту всю падаль, ибо ракеты эти твари запустят - и пофиг шо есть 70 эсминцев у Байдена - засрут ведь планету всю. вскормили этих тварей - так давай, нейтрализуй тогда. это опасно же. до жопы противоракеты если поехавшее уйло запустит сотни МБР. оно же больное.
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27.09.2021 16:41 Ответить
Останемся без газа... Хорошо если глобальное потепление придёт, хоть топить не нужно будет.
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27.09.2021 16:43 Ответить
Не останемся мы без газа. Зеля поедет на ковер делать путину кунилингиус... и опять сядем на газовую иглу, но уже без денег за транзит, а потом вступим в тайговый союз
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27.09.2021 16:45 Ответить
А ведь предупреждали дыбилов в 2019 году. Ничо, померзнут зимой, посмотрим на идиотов, как они зелю будут сами выносить в перед ногами, если тот не бежит на ростов
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27.09.2021 16:51 Ответить
У нас "батенька" война 7 лет, 15 тысяч только убитыми, тысяч 50 раненных, сотни тысяч беженцев, оккупация двух регионов Украины ( Крым и ОРДЛО) - это если вы не в курсе. Путин вообще не признает украинцев как отдельный этнос, Украину как государство, язык, церковь, свободу выбора своего пути, и вообще свободу как таковую. А газ для Ху-ло это просто разновидность оружия. Поэтому это война. О чем в таком случае можно "договариваться".. По вашему видимо об условиях капитуляции. Украина требует выполнения всех статей Будапештского меморандума, по итогам когда Украина отказалась от третьего ядерного потенциала с гарантиями территориальной целостности ( включая Крым и Севастополь) , включая запрет даже на экономическое давление и т.д.
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27.09.2021 16:58 Ответить
У світі не лише роіська має газ. До того ж, мине не багато часу і Європа перейде на інші види енергії. Що ви будете робити зі своїм газом ?
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27.09.2021 16:59 Ответить
Нажаль на наш вік мало що зміниться, і наврядчи ми це побачим, особливо коли Європа готова платити косар вічнозелених грошей за 1000 кубів гасу...
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27.09.2021 17:02 Ответить
На какие "другие"?
Все эти ветро-гэсы и прочие, ну ок можно на пару процентов увеличить. И дело не в технологиях - тупо нет резервов для постройки ГЭС - негде строить уже. С ветряками - то же самое. Это крайне не предсказуемая тема. Посмотрите современную ВБ - уже думают уголь начать снова копать, ибо ветряки не тащат.
АЭС - вроде решили отказаться. А остальное это газ и нефть.
А водород... ну до этого ещё как до Китая раком- нет ни заводов, ни инфраструктуры. А жить-то надо сейчас.

Так что газ это наше всё.

Ну и потом - газ это важнейшее сырье для промышленности. Даже если все уйдут с газа как средства генерации электричества и всяких газовых плит, то промышленность-то не перевести на водород. Химическая таблица не позволяет
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27.09.2021 17:08 Ответить
Конечно в мире не только российский газ. Вот только вопрос" А какова цена будет другого газа ? И не будем-ли мы покупать тот-же российский газ, только у перекупщиков"
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27.09.2021 18:21 Ответить
Росіска знижка на газ коштувала нам Криму, частину Донбасу.
Не думаю, що де-інде є дорожчий газ.
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27.09.2021 18:52 Ответить
Лучше уж глобальное потепление.
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27.09.2021 16:51 Ответить
По-моему уже стало очевидно, что скоро будет грандиозный шухер. Европе все больше на нас пофиг, трубу достраят, тут отключат и привет) Одно радует: ждать конца осталось не долго. А там либо мы, либо нас, но зато будет движ, веселуха, трупы и много крови
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27.09.2021 16:54 Ответить
К сожалению да... Вряд ли получится предотвратить
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27.09.2021 16:56 Ответить
Так, крові буде багато, але чієї? "Какая разніца" воювати не буде. Швидко погодиться віддати ще територій, щоб ще якийсь час походити по магазинах, на концерти Кіркорова, Лорак... і політати на курорти з думкою, що все якось влаштується само собою.
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27.09.2021 19:49 Ответить
Да это будет жопа без транзита газа, но с другой стороны-не Порошенко ли вещал с высоких трибун"Наконец мы слезли с газовой иглы"? Ну и что мы сейчас хотим?
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27.09.2021 18:16 Ответить
Це вам буде жопа?
А як на мене, Порошенко все правильно казав. Російський газ для України (і транзит так само) не стільки гроші, скільки пастка.
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27.09.2021 19:39 Ответить
Шо, 3 млрд баксов-это не деньги для нас? Это пастка? Ну ты и загнув " великий экономист"
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28.09.2021 06:43 Ответить
Сукі забули 1956!
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27.09.2021 16:44 Ответить
так сегодня же 2021
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27.09.2021 17:04 Ответить
Як каже одна мудра людина- я добре пам'ятаю добро, а зло ще краще...
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27.09.2021 17:14 Ответить
Не может, а остановит... Сколько нужно времени тупоголовым зелёным идиотам чтобы понять это?????
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27.09.2021 16:54 Ответить
И шо теперь?
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27.09.2021 17:00 Ответить
Похоже венгры что то знают.
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27.09.2021 17:01 Ответить
Не пора ли Украину, оставить без "мадярских" школ?????
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27.09.2021 17:11 Ответить
А они у нас разве есть ?
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27.09.2021 17:42 Ответить
Ну и чо???....переходите на водород. И смелее, смелее.....
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27.09.2021 18:02 Ответить
Да нееее лучше на газ собственного производства, после гороха
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27.09.2021 18:23 Ответить
Нарешті, дочекалися! Це велика подія для кожного українця - кацапський газ перестане пересуватися по святій українській землі!!! Вважаю, краще вимерзнути взимку, аніж обігріватися кацапським лайном. Слава Україні!
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27.09.2021 19:17 Ответить
А большая для вас подия, что кацапские снаряды летают по святой украинской земле? Или, какая разница?
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27.09.2021 21:27 Ответить
Запитай про це у свого зеленого недофюррера. (Спроси об этом у своего зелёного недофюррера).
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28.09.2021 07:29 Ответить
У вас горячка?
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28.09.2021 10:40 Ответить
Койот, шо ты от меня хочешь?
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28.09.2021 18:33 Ответить
 
 