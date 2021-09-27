Россия из-за нового контракта может полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину, - Оператор ГТС
Новый газовый контракт Венгрии и Российской Федерации может привести к сокращению или полной остановке транзита по территории Украины. Российская сторона сможет поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы.
Об этом заявил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, как только у России появляется возможность обойти Украину при транзите газа, запускаются более длинные, но собственные транзитные газопроводы.
"Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину", - отметил Макогон.
По его словам, именно поэтому техническая достройка "Северного потока-2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года.
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Другое дело, что украинский транзит перестает быть критически важным и если в Украине начнется катавасия, то его под благовидным предлогом можно будет перекрыть для усиления хаоса.
Потому что они решали экономические вопросы.
А газ через Украину вот-вот кончится. ЗАчем ******** эти проблемы и риски?
он уже ж и высрал на ""селиреге " - если есть рашка, то миру будет очень ... плохо(ну, как то так)
тут надо выпиливать эту всю падаль, ибо ракеты эти твари запустят - и пофиг шо есть 70 эсминцев у Байдена - засрут ведь планету всю. вскормили этих тварей - так давай, нейтрализуй тогда. это опасно же. до жопы противоракеты если поехавшее уйло запустит сотни МБР. оно же больное.
Все эти ветро-гэсы и прочие, ну ок можно на пару процентов увеличить. И дело не в технологиях - тупо нет резервов для постройки ГЭС - негде строить уже. С ветряками - то же самое. Это крайне не предсказуемая тема. Посмотрите современную ВБ - уже думают уголь начать снова копать, ибо ветряки не тащат.
АЭС - вроде решили отказаться. А остальное это газ и нефть.
А водород... ну до этого ещё как до Китая раком- нет ни заводов, ни инфраструктуры. А жить-то надо сейчас.
Так что газ это наше всё.
Ну и потом - газ это важнейшее сырье для промышленности. Даже если все уйдут с газа как средства генерации электричества и всяких газовых плит, то промышленность-то не перевести на водород. Химическая таблица не позволяет
Не думаю, що де-інде є дорожчий газ.
А як на мене, Порошенко все правильно казав. Російський газ для України (і транзит так само) не стільки гроші, скільки пастка.