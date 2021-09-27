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В МИД Венгрии назвали подписание газового контракта с РФ "внутренним делом страны", а критику со стороны Украины - "попыткой вмешательства в свои внутренние дела"

В МИД Венгрии назвали подписание газового контракта с РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто назвал подписание контракта с РФ о поставках газа в обход Украины "внутренним делом страны", а критику со стороны Украины - "попыткой вмешательства в дела Венгрии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Правительство республики вело прямую трансляцию подписания. По итогам подписания с заявлениями выступили глава МИД страны Петер Сиярто и зампред правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

Условия подписанного контракта могут быть скорректированы через 10 лет. Сиярто заявил, что подписанная сделка "не политическая" и отверг критику подписанного контракта со стороны Киева, сообщает Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о решении Венгрии поставлять газ из РФ в обход Украины: "Удивлены и разочарованы, это исключительно политическое решение"

Договор с "Газпромом" это вопрос "безопасности, суверенитета и экономики, а не политический вопрос". Сийярто назвал его "внутренним делом страны", а критику со стороны Украины - "попыткой вмешательства в дела Венгрии".

Ранее венгерская сторона сообщала, что новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию.

В 2020 году "Газпром" поставил в Венгрию 8,637 млрд куб. м газа, за 2019 год - 10,522 млрд кубометров. В первом полугодии 2021 года поставки выросли на 5% - до 3,909 млрд куб. м.

Также читайте: Венгрия подписала контракт с РФ о поставках газа в обход Украины, - глава МИД Сийярто

Сейчас основной объем поставок российского газа в Венгрию идет через компанию Panrusgaz (СП "Газпрома" и венгерского энерготрейдера MVM). В 1996 году были подписаны два долгосрочных контракта на поставку природного газа в Венгрию между ООО "Газпром экспорт" и Panrusgaz на период до 2015 года, потом они были продлены до 2021 года. В рамках этих контрактов поставки ведутся по двум направлениям - через пункты Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской границе.

Кроме того, с октября 2018 г. "Газпром экспорт" осуществляет поставки газа в Венгрию через дочернюю компанию WIEE Hungary Kft на основании краткосрочных контрактов. Также для обеспечения дополнительных поставок газа в Венгрию в 2019 г. были заключены краткосрочные контракты с компанией MET International AG.

Венгрия (1936) Газ (10223) Газпром (3183)


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Топ комментарии
+48
Украина принимает со всех сторон. Вы добились этого, зебилье тупое.
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27.09.2021 16:46
+35
Пора зайнятись питанням мадярського сепаратизму в Закарпатті та паспортами.
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27.09.2021 16:54
+29
До нас вони лізуть зі своїми вимогами щодо НАШОЇ освіти.
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27.09.2021 16:55
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Страница 2 из 2
Дело имеет для Украиньі судебную перспективу : при злоупотреблении "Газпрома" монопольньім положением (что имеет место в новом контракте с Венгрией) ,"Укртрансгазу" следует подавать иск в суд на "Газпром" , прицепом туда венгерскую компанию в качестве соответчика. Дело не бьістрое , но верное. Не может "Газпром" дать венграм более вьігодную цену при увеличении плеча транзита через "Южньій поток" , не злоупотребляя монопольньім положением.
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27.09.2021 19:16 Ответить
А требовать от врага качать через свою территорию это не злоупотребление? В Европе уже смеются.
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27.09.2021 20:09 Ответить
Если для вас РФ-ия - Европа , то , возможно.
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27.09.2021 20:20 Ответить
Открываю Британскую карту и смотрю - Европа до Уральских гор. Есть определение - Европейская часть России. Или уже что то поменялось и я не вкурсе?
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27.09.2021 20:35 Ответить
паРаша не Европа и не Азия, паРаша- это азиОпа.
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27.09.2021 21:26 Ответить
Все уже поменялось, но ты так давно сидишь на бутылке, что все прозевал, чучелоид лишнехромосомный
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30.09.2021 17:07 Ответить
где ты, кацапсина номерная, а где Европа.))
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27.09.2021 20:23 Ответить
Есть понятие Равнове́сие Нэ́ша при котором ни одна сторона, будучи вооружённой, не может ни начать безнаказанно конфликт, ни разоружиться в одностороннем порядке. Это теория равновесия в стратегических соперничествах. Транзит газа является предохранителем от агрессии, поэтому Украина даже в 2014 обеспечивала транзит, несмотря на вопли Москвы о ненадёжности транзитёра. Сейчас РФ рушит этот баланс, чтобы развязать себе руки в возможной полномасштабной агрессии

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28.09.2021 02:06 Ответить
це все паперові теорії. орда це країна гопнік - гієна світу, що воює без шпиталів як тільки бачить можливість відірвати шмат. наша газотранспортна система була як артерія в якої замість крові текли до мордору гроші. зараз же раша поставила собі іншу крапельницю і відтепер ми у великій небезпеці. тепер питання нападу вже не стоїть , є лише питання "коли"
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28.09.2021 09:15 Ответить
Странная логика. Так это же как раз наоборот. Когда не было альтернативы газопровода, то у Путина была прямая заинтересованность захватить его себе военным путём. Зачем же ему, вкладываться в новую трубу, если гораздо проще и дешевле рассадить своих охранников с кокардами по всей трубе?
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29.09.2021 20:52 Ответить
рассадилка у ***** не отросла еще. а ту что была - отрвали на Донбасе в 2014-2015 годах
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30.09.2021 17:09 Ответить
А почему не может продавец продавать свой товар по договорной цене с покупателем? Как это монопольным положением? Что ли он один на рынке? Да даже если бы и один, то как он может обеспечить газом всех желающих его покупать. Необъятное не объять. Да и как то же Украина лет пять уже обходилась без газпромовского газа, так чего же она хочет сегодня?
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29.09.2021 20:46 Ответить
Хочет насадить тебя на бутылку, чмо лишнехромосомное
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30.09.2021 17:10 Ответить
И вот оно тебе надо было кричать на весь форум, что у тебя не стоИт, и все твои фантазии упираются в стеклянный фаллос?
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30.09.2021 18:47 Ответить
А вообще надо бы нашим слугам думать не о том, сколько газа ещё через нас прокачают оккупанты, а о своих добычах и об альтернативных источниках энергии. Давать гранты на такие разработки. Верю что есть и у нас светлые головы, у которых есть интересные идеи, но, к сожалению, нет денег их воплощать в жизнь.
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27.09.2021 21:00 Ответить
когда уже этих козлов мадьярских поставят на место? Всю пидзобратию венгерскую поставить раком в Украине, а кто с паспортами - пускай забирают к себе. Закрыть ВСЕ, что сними связано, а кто против - либо к ним... либо в тюрягу на 10 лет за контрабанду с конфискацией. Хватит терпеть это венгерское чмо. Это ****** просто уже *******. Если эти презервативы в Европе, то нам там делать нечего!!!!!
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27.09.2021 21:49 Ответить
Венгры правильно пишут - это ИХ дела. Это верно.
В то же время ЧТО (монодурость ау) мешает применить норму про ОДНО гражданство?
Выбрал человек ДОБРОВОЛЬНО гражданство венгрии - анулировать гражданство Украины. Если есть деньги может жить в Украине. НИМА бабла - на "родину обетованную" депортировать.
А наши все мнут булки, подлизывают как котлета венграм.
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27.09.2021 22:29 Ответить
гумконвой угровати до берегівського району вне палітікі.
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28.09.2021 07:33 Ответить
А Україна купила касапського бітуму для "великого будівництва президента" на 100 млрд.грн ,це нікого не бентежить?
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28.09.2021 16:15 Ответить
А ціни за транзит? Самі високі в Ойропі. Це тільки ми дурні, берем саме дороге.
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28.09.2021 16:34 Ответить
Венгры забыли как их танками давили кацапы...
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30.09.2021 17:07 Ответить
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