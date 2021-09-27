Пятый пакет санкций против Беларуси может быть представлен в октябре, - журналист Йозвяк

Европейский союз может представить пятый пакет санкций против Беларуси уже в октябре.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

Работа над пятым пакетом санкций в отношении Беларуси началась, но, как всегда, требует времени. Пакет будет отражать миграционное давление на границах Литвы, Латвии и Польши. Может быть готов к концу октября", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Европейский Союз ввел уже четыре пакета санкций в отношении Беларуси.

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