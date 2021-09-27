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Пятый пакет санкций против Беларуси может быть представлен в октябре, - журналист Йозвяк

Пятый пакет санкций против Беларуси может быть представлен в октябре, - журналист Йозвяк

Европейский союз может представить пятый пакет санкций против Беларуси уже в октябре.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

Работа над пятым пакетом санкций в отношении Беларуси началась, но, как всегда, требует времени. Пакет будет отражать миграционное давление на границах Литвы, Латвии и Польши. Может быть готов к концу октября", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Европейский Союз ввел уже четыре пакета санкций в отношении Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы ЕС одобрили продление санкций против РФ за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе, - журналист Йозвяк

Автор: 

Беларусь (7889) санкции (11276) Йозвяк Рикард (134)


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Топ комментарии
+2
Було мало проблем от і добавили ще. Хотіла купити газету в кіоску, а там -- усі на російській мові. Питаю, чи є газети українською, каже: "Є одна -- Газета по-українськи"... То що у нас коїться?! Ми що, російська колонія?
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27.09.2021 18:39
+1
Головне аби не зашкодило вражайності бульби !!!)))
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27.09.2021 17:15
+1
Они и Нерюнгри осваивают.Нефть добывают выходцы из Ивано-Франковского вуза..
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27.09.2021 17:27
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Беларусь -де факто колония Московии.Беларусы будут осваивать Колыму и воевать в Средней Азии.
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27.09.2021 17:09 Ответить
Тю,та Хохло-Мансійський округ ще з часів СРСР існує в РФіі !!!)))
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27.09.2021 17:17 Ответить
Они и Нерюнгри осваивают.Нефть добывают выходцы из Ивано-Франковского вуза..
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27.09.2021 17:27 Ответить
В часи СРСР літаки літали з Зах.України на Лабитнангу ,це покруче Нюренгрі !!!)))
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27.09.2021 17:34 Ответить
Нерюнгри начали недавно осваивать шахтеры из оккупированного Донбасса.Там шахты закрылись,а работодатель -один и тот же.Вахта стала очень дорогой,поэтому шахтеров туда выселили вместе с семьями.
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27.09.2021 17:37 Ответить
Так,доведеться сябрам, на жаль, воювати там,де їм накаже підерефія. У наш час кульково-квіткові революції не "канають".
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27.09.2021 18:03 Ответить
не колония , а оккупированная территория с гаулятером Лукашенко во главе .
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27.09.2021 19:26 Ответить
Ого, Беларусь этими пакетами уже перегнала росийю? Или вровень идут ещё.
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27.09.2021 17:10 Ответить
Головне аби не зашкодило вражайності бульби !!!)))
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27.09.2021 17:15 Ответить
ща начнет петь (вы этот пакет видите? и я нет)
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27.09.2021 17:35 Ответить
Эх раз, еще раз, да еще много-много раз.. І навіщо ото із фулюганом було ізв"язуваться?
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27.09.2021 17:45 Ответить
Було мало проблем от і добавили ще. Хотіла купити газету в кіоску, а там -- усі на російській мові. Питаю, чи є газети українською, каже: "Є одна -- Газета по-українськи"... То що у нас коїться?! Ми що, російська колонія?
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27.09.2021 18:39 Ответить
экономические санкции нигде и никогда не привели к смене диктаторского режима . они лишь ухудшают жизнь простых людей и позволяют диктатуре вводить еще более серьезные ограничения прав и свобод . идиоты , отмените запрет на полеты гражданских лайнеров в Беларусь . не превращайте страну во внутреннюю область росийской ********* .
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27.09.2021 19:30 Ответить
 
 