Форум Зеленского "Украина 30" провела фирма замглавы ОП Тимошенко, а оплатили олигархи, - СМИ. ДОКУМЕНТ

С февраля по август 2021 года в киевском выставочном центре "Парковый" проходил всеукраинский форум "Украина 30". Его главным идеологом стал президент Владимир Зеленский, провела фирма жены замглавы ОП Кирилла Тимошенко Goodmedia, а олигархи оплатили свое участие.

Об этом говорится в расследовании Екатерины Коберник и Оксаны Коваленко для "Бабеля", информирует Цензор.НЕТ.

До Дня Независимости организаторы провели 19 тематических форумов, а открыл этот марафон мероприятий президент Владимир Зеленский.

Издание подчеркивает, что благодаря привязке к президенту в форуме приняли участие люди из его близкого окружения, топ-чиновники, главы госпредприятий. Их выступления часто цитировали ведущие СМИ и показывали телеканалы. Однако организаторы мероприятия остались за кадром - их контактов даже нет на официальном сайте.

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Журналистки выяснили, что "Украина 30" организовало и провело ООО "Гудмедиа" (компания Goodmedia), основателем и руководителем которой до марта 2020 года был заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Затем компанию возглавила его жена Елена Тимошенко. Но до сентября этого года замглавы ОП числился на сайте компании как CEO.

Организатором форума Goodmedia стала без конкурса и за свои услуги официально получила миллионы гривен, выяснили журналистки. О ее участии в проекте стало известно из представленных фирмой документов для участия в тендере Департамента экономики и инвестиций КГГА для подтверждения выполнения аналогичных работ. Из этих документов известно, что компания получала деньги за участие в форуме от ряда участников. Например, от ДТЭК ВИЭ, управляющей "зеленым" бизнесом Рината Ахметова.







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По информации "Бабеля", речь идет о 3,5 млн грн. ДТЭК ВИЭ заплатила 696 тыс. грн за форум "Украина 30. Платежка", ДТЭК - еще 2,78 млн грн за форум "Украина 30. Экология".

ДТЭК и еще девять компаний заплатили в сумме 6,5 млн грн и стали партнерами Форума. Так,

- Национальная ассоциация адвокатов (НААУ) и Высшая школа адвокатуры заплатили Goodmedia за участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия" трех своих спикеров: Александра Дроздова, Евгения Солодко и главы НААУ Лидии Изовитовой. Речь идет о 200 тыс. грн.

- МХП - агропромышленный холдинг Юрия Косюка - финансировал форум в рамках "поддержки инициатив, связанных с экологией". На форуме должен был выступать представитель МХП, но обстоятельства изменились и выступление отменили, компания заплатила 750 тыс. грн за форум "Украина 30. Экология".

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- "Кернел" - крупный агрохолдинг Андрея Веревского - заплатил 750 тыс. грн за форум "Украина 30. Здоровая страна".

- "Континентал фармерз групп" - агрохолдинг с международными инвестициями - перечислил на счет Goodmedia 100 тыс. грн за форум "Украина 30. Здоровая страна", (как выяснило издание Наші гроші, компания через ООО "Салик Украина" в опосредованной государственной собственности Королевства Саудовская Аравия).

- "Эридон" - один из лидеров рынка семян и удобрений - заплатил 200 тыс. грн за форум "Украина 30. Экономика без олигархов" (бенефициар - Сергей Кролевец).

- "Индустриальная молочная компания" - один из крупнейших агрохолдингов в стране - заплатил за форум "Украина 30. Здоровая страна" 100 тыс грн.

- LNZ Group - агропромышленный холдинг - перечислил на счет Goodmedia 100 тыс. грн за форум "Украина 30. Экология", (бенефициар LNZ Group - Дмитрий Кравченко).

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- "Эпицентр" - группа компаний депутата Александра Гереги и его жены Галины Гереги - профинансировала форум "Украина 30. Земля" на 500 тыс. грн.

- киевское казино "Шангри ла" оплатило участие в форуме своего основателя Майкла Боэттчера. Он выступал на панели, посвященной туризму, и высказывался против налогов на выигрыши. Компания заплатила Goodmedia 360 тыс. грн.

Поучаствовать всем этим компаниям предложили в Офисе Президента, там же предупредили о необходимости финансирования мероприятий. Все платежи прошли с формулировкой "комплекс услуг по организации обеспечения участия в мероприятии (название форума)".