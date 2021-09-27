Форум Зеленского "Украина 30" провела фирма замглавы ОП Тимошенко, а оплатили олигархи, - СМИ. ДОКУМЕНТ
С февраля по август 2021 года в киевском выставочном центре "Парковый" проходил всеукраинский форум "Украина 30". Его главным идеологом стал президент Владимир Зеленский, провела фирма жены замглавы ОП Кирилла Тимошенко Goodmedia, а олигархи оплатили свое участие.
Об этом говорится в расследовании Екатерины Коберник и Оксаны Коваленко для "Бабеля", информирует Цензор.НЕТ.
До Дня Независимости организаторы провели 19 тематических форумов, а открыл этот марафон мероприятий президент Владимир Зеленский.
Издание подчеркивает, что благодаря привязке к президенту в форуме приняли участие люди из его близкого окружения, топ-чиновники, главы госпредприятий. Их выступления часто цитировали ведущие СМИ и показывали телеканалы. Однако организаторы мероприятия остались за кадром - их контактов даже нет на официальном сайте.
Журналистки выяснили, что "Украина 30" организовало и провело ООО "Гудмедиа" (компания Goodmedia), основателем и руководителем которой до марта 2020 года был заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Затем компанию возглавила его жена Елена Тимошенко. Но до сентября этого года замглавы ОП числился на сайте компании как CEO.
Организатором форума Goodmedia стала без конкурса и за свои услуги официально получила миллионы гривен, выяснили журналистки. О ее участии в проекте стало известно из представленных фирмой документов для участия в тендере Департамента экономики и инвестиций КГГА для подтверждения выполнения аналогичных работ. Из этих документов известно, что компания получала деньги за участие в форуме от ряда участников. Например, от ДТЭК ВИЭ, управляющей "зеленым" бизнесом Рината Ахметова.
По информации "Бабеля", речь идет о 3,5 млн грн. ДТЭК ВИЭ заплатила 696 тыс. грн за форум "Украина 30. Платежка", ДТЭК - еще 2,78 млн грн за форум "Украина 30. Экология".
ДТЭК и еще девять компаний заплатили в сумме 6,5 млн грн и стали партнерами Форума. Так,
- Национальная ассоциация адвокатов (НААУ) и Высшая школа адвокатуры заплатили Goodmedia за участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия" трех своих спикеров: Александра Дроздова, Евгения Солодко и главы НААУ Лидии Изовитовой. Речь идет о 200 тыс. грн.
- МХП - агропромышленный холдинг Юрия Косюка - финансировал форум в рамках "поддержки инициатив, связанных с экологией". На форуме должен был выступать представитель МХП, но обстоятельства изменились и выступление отменили, компания заплатила 750 тыс. грн за форум "Украина 30. Экология".
- "Кернел" - крупный агрохолдинг Андрея Веревского - заплатил 750 тыс. грн за форум "Украина 30. Здоровая страна".
- "Континентал фармерз групп" - агрохолдинг с международными инвестициями - перечислил на счет Goodmedia 100 тыс. грн за форум "Украина 30. Здоровая страна", (как выяснило издание Наші гроші, компания через ООО "Салик Украина" в опосредованной государственной собственности Королевства Саудовская Аравия).
- "Эридон" - один из лидеров рынка семян и удобрений - заплатил 200 тыс. грн за форум "Украина 30. Экономика без олигархов" (бенефициар - Сергей Кролевец).
- "Индустриальная молочная компания" - один из крупнейших агрохолдингов в стране - заплатил за форум "Украина 30. Здоровая страна" 100 тыс грн.
- LNZ Group - агропромышленный холдинг - перечислил на счет Goodmedia 100 тыс. грн за форум "Украина 30. Экология", (бенефициар LNZ Group - Дмитрий Кравченко).
- "Эпицентр" - группа компаний депутата Александра Гереги и его жены Галины Гереги - профинансировала форум "Украина 30. Земля" на 500 тыс. грн.
- киевское казино "Шангри ла" оплатило участие в форуме своего основателя Майкла Боэттчера. Он выступал на панели, посвященной туризму, и высказывался против налогов на выигрыши. Компания заплатила Goodmedia 360 тыс. грн.
Поучаствовать всем этим компаниям предложили в Офисе Президента, там же предупредили о необходимости финансирования мероприятий. Все платежи прошли с формулировкой "комплекс услуг по организации обеспечения участия в мероприятии (название форума)".
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нормально, да ?
а некий ЗЕ-популюс выше спрашивают в чем криминал
ЗВІТ ПРО СПІЛКУВАННЯ З ОЛІГАРХАМИ ТА ФІН-ЗВІТ ПРО КОРРУПЦІЮ В ОДЕРЖАННІ НЕЗАКОННИХ КОШТІВ !
у 3-х екз. вивісити на Майдані
ЗеДятлы, скажите откровенно, не мне, сами себе, вы себя ЛОХАМИ не считаете?
строительтвоворовство". Вот и накалядовал.
Двадцять років тому, коли з'явилася «Телекритика», певна група людей в Адміністрації тогочасного президента Леоніда Кучми - «аналітики», як вони себе називали, а насправді політтехнологи - розсилала чи не всім засобам масової інформації указівки: що показувати, як показувати, а про що мовчати. Більшість телеканалів (в т.ч. всі, за які йде мова тут) ці вказівки - їх згодом назвали темниками - виконувала. Автори ж темників пояснювали, що просто хотіли допомогти й підказати журналістам, що важливого відбувається у країні.
Святкуючи своє двадцятиріччя, ми раптом побачили схожу ситуацію. Офіс президента Володимира Зеленського зняв фільм, присвячений своїм успіхам в організації святкування тридцятої річниці відновлення незалежності України, і запропонував його центральним телеканалам. І так сталося, що всі чотири великі телегрупи - Ахметова, Пінчука, Коломойського і Фірташа-Льовочкіна - пропозицію прийняли: фільм вийшов 24 вересня на шести каналах. Прийняла пропозицію й Національна суспільна телерадіокомпанія України - з певними застереженнями. Але за Суспільного треба поговорити окремо.
Коротко про фільм: красиві плани, зйомки з дрона, романтична музика, багато голови Офісу президента Андрія Єрмака, його заступника Кирила Тимошенка, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і дружини президента Олени Зеленської. Звісно, є там також і інші персонажі, причетні до організації «Кримської платформи», Дня прапора, Саміту перших леді і джентльменів і, власне, самого Дня Незалежності. Режисери, композитори, співачки, військові. Є уривки зворушливих промов президента, чия роль у цьому фільмі суто декоративна - ніде немає свідчень, що він був причетний до ідеї та підготовки свята. Уривки зворушливої постановки з дівчинкою-Україною. Синхрони Єсенії Селезньової, яка зіграла дівчинку-Україну. Але все починається з Єрмака й Тимошенка, й далі глядачам періодично нагадують, що саме вони стоять за грандіозною задумкою свята. Хочете скласти враження самі - подивіться (за вищенаведеною ссиллю).
Мабуть, єдиний «нерівний» момент у фільмі - згадка про руйнування декорацій на Інститутській (закадровий голос не каже, хто це зробив - «просто знищено»). Зважаючи на те, що конфлікт став наслідком поганої комунікації організаторів свята, які могли би й передбачити реакцію активних учасників Майдану на встановлення декорацій на Алеї Небесної сотні, можна було б не повертатися до цього непорозуміння й не озвучувати докір незрозуміло кому. На екрані в цей момент, до речі, улюблені кадри кремлівських пропагандистів - дим, протистояння з поліцією, молодики-«радикали», які трощать дошки. Потім лунає коментар Андрія Нестеренка, головного режисера параду - мовляв, знайомі військові на фронті спершу були обурені декораціями, а потім, подивившись парад, сказали, що все було «вогонь». Епізод малопомітний, але знаковий: оскільки в цьому конфлікті є щонайменше дві сторони, якби фільм робили журналісти, дотримуючись стандартів своєї професії, вони мали б дати слово обом і пояснити, чому руйнували декорації. Розповідь Андрія Нестеренка про його знайомих - аж ніяк не заміна повноцінній позиції людей, які «допомагали демонтувати» декорації.
На перший погляд у фільмі немає нічого надто жахливого. Справді, в минулому українські телеканали на прохання чи на вимогу Банкової робили набагато гірші речі: дискредитували опозицію та громадських активістів, маніпулювали на темі вбивства Георгія Гонгадзе, приховували важливі події та роздмухували порожні інфоприводи. Урочистості на День Незалежності цього року були, без сумніву, красиві й варті уваги - чому би про них не розповісти? Є готове кіно про них - чом би й не взяти в ефір?
Втім назвімо речі своїми іменами: цей фільм - продукт піар-служби, а отже піар. Це піар за формою і змістом. Він не має нічого спільного ані з документалістикою, ані з неупередженим висвітленням ситуації. Він знятий спеціально для покращення іміджу навіть не президента, а Офісу президента. Останній, нагадаю, в Україні не є органом влади, а мав би допомагати президентові здійснювати свої владні повноваження. А не піаритись і вибудовувати власний імідж.
Хто зняв фільм, дотепер невідомо. Єдиний фінальний титр, який побачили глядачі в ефірі, - «ФОП Нестеренко А.В.». Ймовірно, це головний режисер параду Андрій Нестеренко; але чи був саме він автором цієї стрічки? У ютубі жодних титрів немає. Невідомо, хто був автором сценарію, режисером, продюсером фільму; немає жодної інформації про те, хто його замовив і за нього заплатив. «Детектор медіа» подав запит до Офісу президента і сподівається про це дізнатися. Хоча обидва варіанти - і якщо фільм знятий приватним коштом, і якщо за нього заплатили з наших податків - однаково сумнівні з погляду здорових відносин між владою, суспільством і медіа.
Залишається питання: навіщо каналам було показувати цей фільм?
Припущення, що телеканали діяли в інтересах своєї аудиторії, не витримує критики. Якби це було так, кожен із центральних телеканалів, які конкурують між собою, намагався би зняти свій фільм про залаштунки свята. Адже кожен із цих каналів має свою сильну команду теледокументалістів, свою цільову аудиторію, свої підходи до програмування, свій стиль. Рішення взяти в ефір пафосний, рекламний за змістом і формою продукт, який показуватимуть усі конкуренти в той самий день, суперечить логіці телебізнесу.
Але чудово вписується в логіку медіаобслуги, яка допомагає своїм власникам продемонструвати владі їхню спроможність бути корисними. Готовність дружити й домовлятися.
За дивним збігом, олігархічні телеканали прийняли пропозицію (чи це був наказ?) показати фільм - усі в один день, 24 вересня, за місяць після свята - саме тоді, коли Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію. Одне з проголошених завдань якого - позбавити олігархів можливості використовувати медіа для впливу на суспільство й державу. Суспільне вирішило показати фільм - і, за визначенням Юрія Макарова, розібратися, де «межа неспівпраці з владою», - якраз у період, коли вирішується доля бюджету на 2022 рік, у якому компанії вже недодали пів мільярда. І можуть вирішити, як це вже не раз бувало, дати ще менше. Збіг? Не виключаю.
Щодо олігархічних каналів це, звісно, вже не перший тривожний дзвоник. Ми бачили, як на розмови про деолігархізацію вони відповіли масовим виробництвом хвалебних новин про своїх власників та їхню визначну роль в українській економіці. Бачили, як побільшало в новинах паркету Володимира Зеленського тоді, коли йому потрібно було розпіарити «Велике будівництво» і форум «Україна 30». Бачили, як усі канали чотирьох медіагруп замовчали розслідування CNN про «вагнерівців», а деякі з них не пояснили, що бійка Миколи Тищенка з Гео Леросом у Верховній Раді була пов'язана саме з цією історією.
Сумнівів у тому, що Рінат Ахметов, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський і Віктор Пінчук зацікавлені у збереженні (а бажано - покращенні) своїх позицій в економіці та політиці, яке можливе лише за умови конструктивних взаємин із владою, в мене особисто немає. Те, що вони готові розраховуватися за конструктивні взаємини лояльністю своїх телеканалів, теж не викликає сумнівів. Вони робили так за Януковича, робили за Порошенка і вже роблять за Зеленського (чи правильніше сказати - Єрмака?). Питання лише в тому, чого наступний раз зажадає від них Банкова після цього «тест-драйву». Чи покажуть вони так само слухняно яке-небудь «розслідування» на зразок тих, які замовляла Банкова за часів Майдану? Зрежисоване інтерв'ю на зразок вистав, які розігрував Янукович для лояльних телеканалів у Межигір'ї?
*https://detector.media/infospace/article/192323/2021-09-27-yak-u-stari-chasy-tsentralni-kanaly-khorom-pokazaly-piar-film-ofisu-prezydenta/ Отар Довженко, - український журналіст та медіакритик, головний редактор видання «Детектор медіа» .
Какой вам еще борьбы с олигархами не хватает?
Зелупа довів чисельність своєї мобільної охорони до 200 чол.
і 50 авто.
Просто інформація:на ОБЛАСНІ "візити"Блазня піднімається ВСЕ ОБЛАСНЕ СБУ,по периметру стоять "тайняки"-200-300 ЧОЛ.І МІНТУРА ПО ВСІЙ ТРАСІ.
КОЖЕН ВІЗИТ ЦЕ 1000.ЧОЛ."ПАМПЕРСІВ"!!!)