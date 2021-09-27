РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5712 посетителей онлайн
Новости
1 092 2

Из-за матча "Шахтер" - "Интер" 28 сентября возможны изменения в работе трех станций столичного метро

Из-за матча

Завтра, 28 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:45) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Интер" (Италия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Эмоциональное исполнение гимна Украины игроком "Вереса" Панасенко перед матчем УПЛ с "Шахтером". ВИДЕО

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Киев (25499) Метрополитен (1014) футбол (3586)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И тут эти даунецкие людям спокойно жить не дают... да скока ж можна))
показать весь комментарий
27.09.2021 17:06 Ответить
та сколько там придет что б ограничивать работу?! Из-за горстки болел не имеет смысла воду мутить
показать весь комментарий
27.09.2021 19:08 Ответить
 
 