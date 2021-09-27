Из-за матча "Шахтер" - "Интер" 28 сентября возможны изменения в работе трех станций столичного метро

Завтра, 28 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:45) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Интер" (Италия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.