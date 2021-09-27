Войска РФ с начала суток дважды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе дважды открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении населенных пунктов Попасная и Новолуганское противник осуществил прицельные обстрелы из ручных противотанковых гранатометов.
Потерь среди украинских воинов нет.
Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
президента бы надо а не.... г*споди, раз и навсегда не увидеть бы его....https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
нравится песня просто... Зеля, иди прочь! Усик наш президент(и меня увозят санитары... )