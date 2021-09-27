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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ с начала суток дважды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ с начала суток дважды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе дважды открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении населенных пунктов Попасная и Новолуганское противник осуществил прицельные обстрелы из ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди украинских воинов нет.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Автор: 

обстрел (27036) Донбасс (26955) наемники рф (2077) операция Объединенных сил (6766)


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Воєнний стан!
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27.09.2021 17:16 Ответить
управляемые мины, Эрдоган не хочет протестировать на ватниках?
президента бы надо а не.... г*споди, раз и навсегда не увидеть бы его....https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
нравится песня просто... Зеля, иди прочь! Усик наш президент(и меня увозят санитары... )
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27.09.2021 17:20 Ответить
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27.09.2021 18:23 Ответить
Самое печальное, что с этим зелёным президентом, Украина эту территорию всё равно потеряет. Будет хорошо, если дело только Донбассом ограничится. Как бы весь Юго-восток Украины не потерять...(((
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27.09.2021 21:46 Ответить
 
 