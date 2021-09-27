Войска РФ с начала суток дважды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе дважды открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении населенных пунктов Попасная и Новолуганское противник осуществил прицельные обстрелы из ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди украинских воинов нет.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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