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Кабмин и USAID заключили соглашение на $9 млн для улучшения системы здравоохранения и роста экономики

Кабинет министр Украины и правительство США заключили "Дополнительное соглашение к Соглашению о выполнении задачи в области развития" на общую сумму $9 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Жизнь и здоровье людей всегда является приоритетом государства. Благодаря этой сделке Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление состоятельности медицинской системы и повышения эффективности лечения болезней", - отметил Шмыгаль.

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Отмечается, что дополнительное соглашение предусматривает выделение $7 млн на улучшение состояния здоровья украинцев и $2 млн на обеспечение роста экономики.

Документ подписали Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп, а временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-удостоверение.

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Кабмин и USAID заключили соглашение на $9 млн для улучшения системы здравоохранения и роста экономики 01
Кабмин и USAID заключили соглашение на $9 млн для улучшения системы здравоохранения и роста экономики 02

Кабмин (14025) соглашение (1309) USAID (88) Шмыгаль Денис (2680)


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они это развитие и рост уже третий год обещают и впаривают
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27.09.2021 17:45 Ответить
Одній кучерявій інвестняні зарплата на один день, так, щоб журналістів кавою напоїти.
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27.09.2021 21:09 Ответить
"$2 млн на обеспечение роста экономики...".
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27.09.2021 17:46 Ответить


"Шалені інвестиції від євреїв-юристів! Зеленський порішав!"
https://www.youtube.com/watch?v=2Jhnk4LFQ-I
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27.09.2021 18:14 Ответить
в USAID еще те зубры распила сидят....
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27.09.2021 19:33 Ответить
9 лямов зела? так эта одному какому-нибудь нашему высокопоставленному чиновнику тока в зубах пакавыряцца
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27.09.2021 20:23 Ответить


В принціпі можете вже просто салютувати, як піонери, ми ж все розуміємо.
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27.09.2021 20:52 Ответить
 
 