Кабмин и USAID заключили соглашение на $9 млн для улучшения системы здравоохранения и роста экономики

Кабинет министр Украины и правительство США заключили "Дополнительное соглашение к Соглашению о выполнении задачи в области развития" на общую сумму $9 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Жизнь и здоровье людей всегда является приоритетом государства. Благодаря этой сделке Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление состоятельности медицинской системы и повышения эффективности лечения болезней", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": USAID усилит борьбу с коррупцией в Украине: создает антикоррупционную оперативную группу

Отмечается, что дополнительное соглашение предусматривает выделение $7 млн на улучшение состояния здоровья украинцев и $2 млн на обеспечение роста экономики.

Документ подписали Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп, а временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-удостоверение.

Также читайте: Шмыгаль обсудил с международными партнерами создание рынка капиталов



