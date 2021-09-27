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​Родственники 58 "слуг народа" за два года приобрели имущества более чем на 60 млн грн, - КИУ

​Родственники 58

В течение последних двух лет каждая четвертая семья депутатов фракции "Слуга народа" задекларировала приобретение ценного имущества. Автомобили, квартиры, земельные участки приобрели члены семей 58 депутатов фракции. Общая стоимость имущества составила более 60 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины.

Так, начиная с августа 2019 года, члены семей депутатов "Слуги Народа" приобрели 38 автомобилей. В частности, задекларировали новые автомобили жены народных депутатов Юрия Корявченкова (2 млн грн), Богдана Яременко (Volvo, 1 млн грн), Константина Касая (BMW, 3,7 млн грн), Павла Якименко (BMW, 2,9 млн грн), Юрия Аристова (PORSCHE, 2,3 млнгрн), Андрея Геруса (1,4 млн грн), Александра Завитневича (1,5 млнгрн), Алексея Леонова (Mercedes-Benz, 1,5 млн грн), Александра Литвинова (Toyota, 1,2 млн грн), Александра Салийчука (Mercedes-Benz, 1,2 млн грн), Ореста Саламахи (BMW, 849 тыс. грн), Максима Зуева (540 тыс. грн).

Также задекларировали новые автомобили члены семей народных депутатов Андрея Бобляха, Ирины Верещук, Владимира Гевко, Максима Гузенко, Андрея Клочко. Отмечается, что 13 нардепов указали в декларациях, что пользуются транспортом, который принадлежит их родственникам преимущественно женам.

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Кроме автомобилей, депутаты "слуги Народа" указали 25 земельных участков и 12 квартир, приобретенных членами их семей. В частности, народный депутат Роман Мулик задекларировал коттедж для семейного отдыха в курортном селе Поляница стоимостью 1,1 млн грн, который находится в собственности дочери (дата приобретения права: 19.10.2020). Галина Третьякова задекларировала земельный участок стоимостью 490 тыс. грн, который находится в собственности мужа (дата приобретения права: 10.03.2020). Константин Касай задекларировал получения женой права собственности в 2020 году на квартиру, жилой дом и земельный участок. Алексей Устенко задекларировал приобретение в 2020 году женой квартиры в Киеве стоимостью 5 млн грн.

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что декларирование дорогих покупок членами семей может быть частью схемы по легализации состояния народных депутатов. Именно поэтому распространенной практикой является передвижение на автомобилях и проживание в жилье, принадлежащих членам семьи.

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Автор: 

авто (4203) имущество (347) КИУ (383) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+29
тяжелое наследие старого режима
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27.09.2021 17:48
+25
конец эпохи бедности же
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27.09.2021 17:46
+15
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27.09.2021 18:00
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Правила форума Совет форумчан
конец эпохи бедности же
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27.09.2021 17:46 Ответить
конверты всплыли
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27.09.2021 17:58 Ответить
чємпіонат ВР по грєблє под сєбя, бггг
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27.09.2021 18:01 Ответить
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27.09.2021 19:06 Ответить
до конца всєго осталось нєсколько мінут...
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27.09.2021 19:14 Ответить
"Там и внукам хватит"
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27.09.2021 17:46 Ответить
ежели эти самые внуки в Лас-Вегас не будут ездить
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27.09.2021 17:51 Ответить
не уместно. !
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27.09.2021 17:54 Ответить
отлично служат народу!
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27.09.2021 17:47 Ответить
служить народу почетно !!! и выгодно
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27.09.2021 17:50 Ответить
Не понимаю проблемы. Ведь все они заверили Арахамию, что все нормально. Даже обидно.
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27.09.2021 17:48 Ответить
тяжелое наследие старого режима
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27.09.2021 17:48 Ответить
при Порохе свинарчуки были мельче
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27.09.2021 18:00 Ответить
на откорме стоят
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27.09.2021 17:49 Ответить
Які ж у людей родини роботящі! ...
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27.09.2021 17:50 Ответить
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27.09.2021 17:50 Ответить
Зебилам вход на эту барахолку запрещен. Там барахляться их слуги. А хозяевам и собачьей будки хватит, которую многим из них придется построить. И жить в ней.
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27.09.2021 17:50 Ответить
60 млн. совокупно члены семей 58 депутатов за два года? Так они нищеброды.
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27.09.2021 17:51 Ответить
так потому и набирали шавок

раньше депутат Ахметов конвертов не брал, а этим бросишь 5 тыс. зелени - сличают себя олигархами
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27.09.2021 18:02 Ответить
Депутат Ахметов тогда брал гораздо больше. Для него пять штук зелени пыль.
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27.09.2021 18:37 Ответить
депутата Ахметова никто не покупал
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27.09.2021 19:10 Ответить
А разве я говорил что его покупали? Приведите мою такую цитату. Я говорил ОН БРАЛ, а не ЕМУ ДАВАЛИ или его покупали. Разницу замечаете?
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27.09.2021 19:59 Ответить
так и я о том же - ЗЕльоные нищебродные шавки
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27.09.2021 23:40 Ответить
А для чего же они шли. Хотя в такое дерьмо не каждый решится лезть.
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27.09.2021 17:51 Ответить
І то лише верхівка айсберга, то, що відомо...
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27.09.2021 17:52 Ответить
Зебандиты
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27.09.2021 17:53 Ответить
та ну ! ))) совпадение )))))))))))

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27.09.2021 17:53 Ответить
Ворье.
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27.09.2021 17:55 Ответить
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27.09.2021 17:55 Ответить
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27.09.2021 17:57 Ответить
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27.09.2021 17:58 Ответить
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27.09.2021 18:00 Ответить
это крошки.. всего же зеленский и все его слуги крадут с бюджета 37-40 млрд долл в год..!
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27.09.2021 18:03 Ответить
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27.09.2021 18:03 Ответить
еще до бедности нам далеко...... пусть покушают хорошо...да нет. давайте еще подождем.....
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27.09.2021 18:15 Ответить
и еще подождем... и еще подождем....
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27.09.2021 18:16 Ответить
Диктатури завжди приходять зі схваленням бидла.
Якщо в перші місяці диктатури народ не поборює злочинний режим, то в наступні місяці цей режим вже не дозволяє нароту його бороти.
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27.09.2021 21:44 Ответить
Бидлу це все до сраки, якщо ніяким боком не можливо сюди Порошенко притягти....
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27.09.2021 18:21 Ответить
У вас же получилось)
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27.09.2021 22:26 Ответить
после смены власти,а она скоро произойдет эти ребята вернут больше
чем украли.
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27.09.2021 18:27 Ответить
Ашипки нету, точно гривен???
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27.09.2021 18:40 Ответить
зеЛеные мрази и подонки!
зеЛя гнидоидный мародер!
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27.09.2021 18:45 Ответить
На то они и слуги холуи!!! А остальным заливают про оманские инвестиции и прочее...
Свет в тоннеле пока не виден...
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27.09.2021 18:50 Ответить
І у кожного машина вартістю в двушку в Києві
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27.09.2021 18:57 Ответить
Они сделали всю Украину... Спасибо зебилам
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27.09.2021 19:07 Ответить
Теперь понятно, почему Б.Яременко перед девушкой легкого поведения морозился. На Вольво собирал!
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27.09.2021 19:21 Ответить
Кажется уже пора в Раде проводить обряд децимации для "слуг народа", запятнавших себя сделками с совестью. Это такое наказание, применявшееся в Древнем Риме. Назначалась обычно за потерю https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F знамени , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%82 бунт и даже за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE дезертирство . При децимации наказываемое подразделение разделялось на десятки, независимо от ранга и срока службы. Каждая десятка бросала жребий, и того, на кого он выпадал, казнили его же девять товарищей, иногда путём забивания камнями или дубинками. Или же казнь проводили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B ликторы , которые сначала приговорённого секли розгами, а затем обезглавливали.
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27.09.2021 20:10 Ответить
Слава Украине!!!
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27.09.2021 21:06 Ответить
Диктатури завжди приходять зі схваленням бидла.
Якщо в перші місяці диктатури народ не поборює злочинний режим, то в наступні місяці цей режим вже не дозволяє нароту його бороти.
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27.09.2021 21:41 Ответить
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27.09.2021 22:11 Ответить
У нас что нет налоговой полиции чтоб разбираться, с чего вдруг они так разбогатели?
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27.09.2021 22:24 Ответить
ОНИ СТАЛИ ХОРОШЕЙ МИШЕНЬЮ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЖИТЕЛЕЙ ПЛАНЕТЫ !) ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ В КОСМОС НЕ УЛЕТЕЛИ )))
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28.09.2021 00:42 Ответить
 
 