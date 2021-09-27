​Родственники 58 "слуг народа" за два года приобрели имущества более чем на 60 млн грн, - КИУ

В течение последних двух лет каждая четвертая семья депутатов фракции "Слуга народа" задекларировала приобретение ценного имущества. Автомобили, квартиры, земельные участки приобрели члены семей 58 депутатов фракции. Общая стоимость имущества составила более 60 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины.

Так, начиная с августа 2019 года, члены семей депутатов "Слуги Народа" приобрели 38 автомобилей. В частности, задекларировали новые автомобили жены народных депутатов Юрия Корявченкова (2 млн грн), Богдана Яременко (Volvo, 1 млн грн), Константина Касая (BMW, 3,7 млн грн), Павла Якименко (BMW, 2,9 млн грн), Юрия Аристова (PORSCHE, 2,3 млнгрн), Андрея Геруса (1,4 млн грн), Александра Завитневича (1,5 млнгрн), Алексея Леонова (Mercedes-Benz, 1,5 млн грн), Александра Литвинова (Toyota, 1,2 млн грн), Александра Салийчука (Mercedes-Benz, 1,2 млн грн), Ореста Саламахи (BMW, 849 тыс. грн), Максима Зуева (540 тыс. грн).

Также задекларировали новые автомобили члены семей народных депутатов Андрея Бобляха, Ирины Верещук, Владимира Гевко, Максима Гузенко, Андрея Клочко. Отмечается, что 13 нардепов указали в декларациях, что пользуются транспортом, который принадлежит их родственникам преимущественно женам.

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Кроме автомобилей, депутаты "слуги Народа" указали 25 земельных участков и 12 квартир, приобретенных членами их семей. В частности, народный депутат Роман Мулик задекларировал коттедж для семейного отдыха в курортном селе Поляница стоимостью 1,1 млн грн, который находится в собственности дочери (дата приобретения права: 19.10.2020). Галина Третьякова задекларировала земельный участок стоимостью 490 тыс. грн, который находится в собственности мужа (дата приобретения права: 10.03.2020). Константин Касай задекларировал получения женой права собственности в 2020 году на квартиру, жилой дом и земельный участок. Алексей Устенко задекларировал приобретение в 2020 году женой квартиры в Киеве стоимостью 5 млн грн.

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что декларирование дорогих покупок членами семей может быть частью схемы по легализации состояния народных депутатов. Именно поэтому распространенной практикой является передвижение на автомобилях и проживание в жилье, принадлежащих членам семьи.

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