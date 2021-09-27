В ЧВК Вагнера перестали принимать жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма, и граждан Грузии
Частная военная компания (ЧВК) Вагнера начала набор новых наемников, предположительно, для работы в Мали. При этом в ЧВК не принимают граждан Грузии, а также всех, кто родился на территории УССР, в том числе жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Набор ведут на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Об этом BBC сообщили двое "вагнеровцев".
Сообщается, что в ЧВК принимают мужчин от 23 до 45 лет, а основанием для отказа могут стать налоговые задолженности, судимости по уголовным статьям, плохие зубы или серьезные заболевания.
В пабликах, связанных с ЧВК Вагнера, стали публиковать соответствующие объявления. В сообщениях среди прочего говорится, что в ЧВК не принимают граждан Грузии, а также всех, кто родился на территории УССР, в том числе жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
"Би-би-си" отмечает, что последнее основание для отказа "вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины".
Напомним, 25 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что власти Мали "обратились к частной военной компании из России" после того, как Франция решила сократить число миротворцев в Мали. Лавров не уточнил название частной военной компании. Ранее западные страны говорили, что готовы вывести своих миротворцев из Мали, если власти этой африканской страны пригласят к себе ЧВК Вагнера.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все уже вспупили.
и это логично - если урод изменил раз, то изменит и два.
Хотя бывает и исключение - как Ленин. Был православным, но стал .... в Мавзолее
так и тут - надеюсь шо кто то из вагинеров станет .... та ну нах(крестится)
Лучше доказательство, что дерзкая операция наших спецов имела место,
и ОЧЕНЬ разозлила кремль.