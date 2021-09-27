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Новости Агрессия России против Украины
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В ЧВК Вагнера перестали принимать жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма, и граждан Грузии

В ЧВК Вагнера перестали принимать жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма, и граждан Грузии

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера начала набор новых наемников, предположительно, для работы в Мали. При этом в ЧВК не принимают граждан Грузии, а также всех, кто родился на территории УССР, в том числе жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Набор ведут на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Об этом BBC сообщили двое "вагнеровцев".

Сообщается, что в ЧВК принимают мужчин от 23 до 45 лет, а основанием для отказа могут стать налоговые задолженности, судимости по уголовным статьям, плохие зубы или серьезные заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отправит в Мали частную военную компанию, - Лавров

В пабликах, связанных с ЧВК Вагнера, стали публиковать соответствующие объявления. В сообщениях среди прочего говорится, что в ЧВК не принимают граждан Грузии, а также всех, кто родился на территории УССР, в том числе жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

"Би-би-си" отмечает, что последнее основание для отказа "вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины".

Также смотрите: "Полусорванную операцию можно было превратить в "плюс", опубликовав ее материалы. Люди понимают, что операция была и отрицание выглядит провалом", - Грозев о "Вагнергейте". ВИДЕО

Напомним, 25 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что власти Мали "обратились к частной военной компании из России" после того, как Франция решила сократить число миротворцев в Мали. Лавров не уточнил название частной военной компании. Ранее западные страны говорили, что готовы вывести своих миротворцев из Мали, если власти этой африканской страны пригласят к себе ЧВК Вагнера.

россия (95441) Мали (44) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+15
скоріш за все потрібні "кадри" для війни в Україні та Грузії
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27.09.2021 18:09
+12
то лі гроза, то лі ехо опєрациї по "вагнерам", якої "не було"
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27.09.2021 18:03
+9
Навіть московіти не мають віри москальським гнидам ,донбаситам та крисчанам !!!)))
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27.09.2021 18:08
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то лі гроза, то лі ехо опєрациї по "вагнерам", якої "не було"
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27.09.2021 18:03 Ответить
В этом плане можно предположить что рЮССКАМУ миру ПУТЛЕРА и Ольге ********** рюсскаговорящие ГУЛАГовцы бывшего дохлого ССсра больше не нужны...
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27.09.2021 18:06 Ответить
Втративши Україну ,"Русский мир" зникне !!!)))
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27.09.2021 18:09 Ответить
Согласен с Вами. Но есть один нюанс... Слишком много зашкваренных военнослужащих возвращаются из ОРДЛО домой на 2 метра под землей. Загнанная бункерная крыса просто так не сдастся. Ему нужны трупы рабсиян чтобы поднять очередную волну об укрофашистах. И не важно кем они будут убиты, ему надо потоки гробов из Украины. Конечно могу ошибаться, но по хлебалу эти ЧВК уже отхватили по всему миру тем самым доказав свою неэффективность.
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27.09.2021 18:15 Ответить
так вони скрізь уже по світі й виконують роль підтанцьовки з АК у ході московських ІПСО (інформаційно-психологічних операцій, які стали важливіші за пряме воєнне насильство)
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27.09.2021 18:27 Ответить
Навіть московіти не мають віри москальським гнидам ,донбаситам та крисчанам !!!)))
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27.09.2021 18:08 Ответить
бо московити, не здатні конкурувати, завжди грають на пониження чужих можливостей
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27.09.2021 18:29 Ответить
Рождаемость никакая.
Все уже вспупили.
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27.09.2021 18:08 Ответить
Частная военная компания (ЧВК) Вагнера начала набор новых наемников. Предлагают "работу"73% голосовавших за Ермака
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27.09.2021 18:09 Ответить
скоріш за все потрібні "кадри" для війни в Україні та Грузії
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27.09.2021 18:09 Ответить
Дійсно схоже саме на це. Хоча ... нам все одно кого "від *****" "жмурити" - укроманкурта, жидобільшовика чи кацапа.
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27.09.2021 18:24 Ответить
походу так. треба тримать зброю напоготові
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27.09.2021 20:13 Ответить
Три года назад когда умерла моя теща в Ставрополе,ФСБшники РАБссии в моем международном наривали Въезд закрыт на 5 лет....спрашиваю майора погранца и капитана ФСБ РАБссии : в связи с чем? а вы не любите РАБссию,вы Ютьюбе обливаете грязью нашу страну?...говорю не страну, а Государтсво РАБссия... во главе с Путлером....,майор каже : валите в свою Украину,не то посадим в ГУЛАГ....Сралина....,кстати и откровенно сказал майор....
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27.09.2021 18:14 Ответить
тварей даже рашка не любит.
и это логично - если урод изменил раз, то изменит и два.
Хотя бывает и исключение - как Ленин. Был православным, но стал .... в Мавзолее
так и тут - надеюсь шо кто то из вагинеров станет .... та ну нах(крестится)
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27.09.2021 18:14 Ответить
чЛенин прожил в Швейцарии 11 лет,в Германии 9 лет...в прочих Финляндиях Британиях и прочих Франциях и Италиях Кипрах еще 5 лет....какой он нафиг рюсский из Калмыкии?
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27.09.2021 18:22 Ответить
Как "какой?" - пассивный ********-полукровка.
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27.09.2021 18:27 Ответить
Зелемойские Кукчмисты намыли в Украине за год в 7 раз больше чем Порошенко за 5 лет с блоком НАТО...хотя в те 5 лет Порошенко поставки оружия и боепрприпасов в Украину были запрещены....,ваопрос простой каким образом и за счет чего Порошенко обосрал РАБссию что Ольга ********* плачет воет до сих пор...?
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27.09.2021 18:27 Ответить
Як діють російські ЗМІ на Заході? Намагаються переконати споживачів у беззмістовності самого існування державного організму. У ворожості держави до громадянина. У тому, що громадянин не відповідає за державу, за свій вибір. І якщо в західних умовах такий підхід може призвести до тимчасового тріумфу популізму, в нас він вагітний самознищенням держави й політичної нації, яка тільки постала. - https://detector.media/community/article/127877/2017-07-12-vitaliy-portnykov-cherez-510-rokiv-vid-zhurnalistyky-zalyshytsya-tilky-pozytsiya-i-lyudy-yaki-tsyu-pozytsiyu-zdatni-translyuvaty/ https://detector.media/community/article/127877/2017-07-12-vitaliy-portnykov-cherez-510-rokiv-vid-zhurnalistyky-zalyshytsya-tilky-pozytsiya-i-lyudy-yaki-tsyu-pozytsiyu-zdatni-translyuvaty/

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27.09.2021 18:31 Ответить
Вчера был на блоге Виталия Портникова...,мысль то правильная... Шольц и Лашер не договорятся о Коалиции...а это значит Меркель и дальше останется канцлером Гитлера...,короче Мавзолейное братство в Москве МОЛОТОВ_РИББЕНтроп продолжается...
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27.09.2021 18:37 Ответить
Ну да, Витаха пророк известный, как скажет так и будет!
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27.09.2021 19:06 Ответить
Чой-то.... ?????? а где ж они харчеваться будуть.... ???????
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27.09.2021 19:57 Ответить
Рассийская ответочка за попытку Украины отдать вагнеровцев под суд.
Лучше доказательство, что дерзкая операция наших спецов имела место,
и ОЧЕНЬ разозлила кремль.
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27.09.2021 23:51 Ответить
А как же "адиннарот"?
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28.09.2021 02:27 Ответить
 
 