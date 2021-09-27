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Новости Силовики
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В Украине силовики давят на отечественных производителей, тогда как иностранные конкуренты получают льготы, - гендиректор "Киевгумы" Острогруд

В Украине силовики давят на отечественных производителей, тогда как иностранные конкуренты получают льготы, - гендиректор

Государство оказывает поддержку больше иностранным предприятиям, нежели отечественным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Бизнес НВ" заявил гендиректор "Киевгумы" Андрей Острогруд.

Так, 10 сентября на территорию завода украинского предприятия "Киевгума" в Броварах прибыли представители Службы безопасности Украины и Нацполиции. Правоохранители приостановили производственный процесс и изъяли документы, а предприятие позже обвинили в плохом качестве продукции, что привело к растрате бюджетных средств.

Острогруд уверен на 100% в заказном характере этого дела: "Во время своего визита силовики не создали даже иллюзии заинтересованности в расследовании и выяснении всех обстоятельств дела. Я лично предлагал им осмотреть цеха, склад и лабораторию, однако никого из правоохранителей предложение не заинтересовало".

По словам гендиректора "Киевгумы", конкуренты, которые не могут честно конкурировать и неоднократно им угрожали, таким образом просто пытаются вытеснить предприятие с рынка.

"Киевгума" сегодня самый большой, самый мощный и единственный аккредитованный производитель, в частности, резиновых подрельсовых прокладок. Мы являемся поставщиками для Минздрава, Минобороны, Энергоатома и многих государственных предприятий. Мы не просто получили европейские сертификаты качества ISO, а мы ежегодно их подтверждаем", - отметил Острогруд.

Гендиректор заявил, что по основным группам изделий конкурентами для "Киевгумы" являются Польша и Турция.

"Во-первых, они гораздо раньше появились не только как развитые государства, но и непосредственно как производители. Они сумели раньше модернизироваться и "включиться" в рыночные отношения. Во-вторых, в реалиях, если нам кредит доступен под 12% (а до этого все годы процентная ставка была значительно выше 20%), то конкуренты кредитуются под 2−3% годовых.

Кроме того, в Украине силовики (СБУ, Нацполиция, контролирующие органы) все время давят на производителей (и это происходит с нами прямо сейчас), а наших конкурентов, то есть, производителей из Польши и Турции поддерживают на государственном уровне различными льготами, компенсациями, возможностями", - подчеркнул Острогруд.

Автор: 

Бровары (337) инвестиции (1163) правоохранительные органы (2969) силовики (2798)


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Топ комментарии
+8
Саме тому аеропорт в Дніпрі буде будувати не українська фірма, яка виграла тендер, а турецька, близька Бубочці. На 30% дорожче.
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27.09.2021 18:32
+6
потому что на таможнях у зеленского расставлены свои люди и там чётко работают схемы по контрабанде которые приносят миллиарды долларов зеленскому и его офису.. а как с каждого украинского производителя взять мзду? поэтому и душится сейчас весь мелкий и средний бизнес что б побольше шёл импорт и чёрный нал с него
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27.09.2021 18:58
+4
Ты хочешь сказать, шо турецкий Онур откаты не разносил? В Украине не важно, кто выигрывает тендер на стройку, все равно качество будет у ВСЕХ одинаковое. И откаты у всех будут одинаковыми. За ОНУРОМ на Новообуховской следил аж французский технадзор- а построено все с массовыми нарушениями технологии. Зато все заработали хорошо. Система такая-"нипель" называется.
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27.09.2021 18:52
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Правила форума Совет форумчан
Дражайший, у нас наоборот проблемы в недопуске под разными предлогами иностранных производителей и оказателей услуг, поэтому и цены в стране постоянно растут, а некоторые уже выше мировых с хромающим качеством. Вы что-то перепутали, видимо с перепуга
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27.09.2021 18:22 Ответить
Саме тому аеропорт в Дніпрі буде будувати не українська фірма, яка виграла тендер, а турецька, близька Бубочці. На 30% дорожче.
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27.09.2021 18:32 Ответить
Украинские фирмы, если честно, вообще ничего дельного не могут построить, в то время, как те же турки уже строят десятилетиями по всему миру и их деятельность широко известна. А у нас одни откаты-заносы-распилы и полный непрофессионалзм, какую сферу не возьми, за редким исключением. Или военные объекты забыли, как их наши Остапы Бендеры построили, до сих пор разыскивают
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27.09.2021 18:38 Ответить
Тому виникає питання -Чим займаються багаточисельні державні інспекціі,комітети ,комісіі та т. ін .??? ))))
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27.09.2021 18:43 Ответить
Так вот если вся сфера строительства погрязла в тотальной коррупции и так на протяжении десятилетий, качество гавно, а цены мировые, поэтому и обращаются напрямую к иностранцам. Потому как потом ни денег, ни объекта с этими пресловутыми "-30%" не увидишь, как было уже неоднократно, а здесь гарантии, имя и построенные объекты за плечами. Почувствуйте разницу что называется
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27.09.2021 18:47 Ответить
Прикро та болісно визнавати неспроможність державної влади України виконувати власні державні обов"язки !!!)))
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27.09.2021 18:54 Ответить
Это опасная иллюзя. В той же Германии строительный и дорожно-ремонтный бизнес тоже существует на откатах, просто всем давно понятно, что это неотъемлемая часть бизнесмодели. Примеров полно. Один только берлинский аэропорт чего стоит.
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27.09.2021 19:33 Ответить
Ты хочешь сказать, шо турецкий Онур откаты не разносил? В Украине не важно, кто выигрывает тендер на стройку, все равно качество будет у ВСЕХ одинаковое. И откаты у всех будут одинаковыми. За ОНУРОМ на Новообуховской следил аж французский технадзор- а построено все с массовыми нарушениями технологии. Зато все заработали хорошо. Система такая-"нипель" называется.
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27.09.2021 18:52 Ответить
По этой системе "нипель" у наших почему-то получается самое гавёное качество, а то и вообще недострой и кидок клиентов. Поэтому выбирают лучшее из худшего. На серьёзные стройки с авторитетными застройщиками у нас просто грошей маловато, поэтому исходим из того, что есть
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27.09.2021 18:56 Ответить
Че ты дурачком прикидываешся? Источник финансирования для всех один-государственный бюджет Украины. Шо для компаний с "иностранным" названием, шо для якобы "украинских компаний". На самом деле владельцы у всех этих компаний в основном иностранцы, связанные с Охвисом Президента и имеющим возможность занести туда откаты. И по качеству, тролль-тебе уже написали- "качество", вернее его отсутсвие у ВСЕХ компаний ОДИНАКОВОЕ. Расслабся и беги скорее в кассу ОНУРА, а то опоздаешь, не за что будет карандаши покупать.
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27.09.2021 19:34 Ответить
Ниппель-туда дуй,а оттуда...как получится !!!)))
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27.09.2021 18:57 Ответить
Турки изучили особенности украинского "маркетинга", и уже понимают, сколько, кому надо занести; а кому помочь с приобретением недвижимости в Турции. И - все получается!
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27.09.2021 21:15 Ответить
100%!
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27.09.2021 22:24 Ответить
Например?
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27.09.2021 18:33 Ответить
І всьому цьому є пояснення,коли олігархія зрослася з владою то державні інтереси,а тим паче населення відходять на другий план, їх мета збагачення,а конкуренція їх не цікавить і це зрозуміло, тому і випливає така відсталість країни.Чому українці не ставлять питання про найнижчі з/п у Европі ,чому економіка не конкурентоспроможна?
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27.09.2021 19:46 Ответить
А ви чого очікували? Розвитку українського виробництва, збагачення Украни та українців? Та щас. Фуйло абідеЦЦа.
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27.09.2021 18:23 Ответить
"Бей своих, чтоб чужие боялись"©
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27.09.2021 18:26 Ответить
Це давня практика !! Держслужбовцям похєру державні інтереси .іх повсякчас цикавила лише власна кишеня !!!)))
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27.09.2021 18:32 Ответить
Реванш корумпованих кремлівських гнид триває !!! Кубло гельмінтів-корупціонерів продовжує висмоктувати з України життєдайні соки !!!)))
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27.09.2021 18:35 Ответить
ЗРК Патриот изнутри
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27.09.2021 18:42 Ответить
потому что на таможнях у зеленского расставлены свои люди и там чётко работают схемы по контрабанде которые приносят миллиарды долларов зеленскому и его офису.. а как с каждого украинского производителя взять мзду? поэтому и душится сейчас весь мелкий и средний бизнес что б побольше шёл импорт и чёрный нал с него
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27.09.2021 18:58 Ответить
Порой кажется что ЗЕ турецкий парнишка... Он все лучшее им отдаёт
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27.09.2021 19:13 Ответить
На Укрзализнице предаварийное состояние из-за закупки резинового дерьма и увольнения дорожных работников благодаря мизерной зарплате.Особенно ценны работники электросвязи и жд автоматики .Забирают промышленники оптом и на соцпакет.
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27.09.2021 19:15 Ответить
в країні з тотальною корупцією це не новина..
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27.09.2021 19:35 Ответить
Сейчас весь украинский бизнес под прессом,агент кремля гетьманович успешно громит всю экономику,до конца срока клоунов будет только разруха.
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27.09.2021 19:48 Ответить
Турків Юзик кришує...
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27.09.2021 22:02 Ответить
 
 