В Украине силовики давят на отечественных производителей, тогда как иностранные конкуренты получают льготы, - гендиректор "Киевгумы" Острогруд

Государство оказывает поддержку больше иностранным предприятиям, нежели отечественным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Бизнес НВ" заявил гендиректор "Киевгумы" Андрей Острогруд.

Так, 10 сентября на территорию завода украинского предприятия "Киевгума" в Броварах прибыли представители Службы безопасности Украины и Нацполиции. Правоохранители приостановили производственный процесс и изъяли документы, а предприятие позже обвинили в плохом качестве продукции, что привело к растрате бюджетных средств.

Острогруд уверен на 100% в заказном характере этого дела: "Во время своего визита силовики не создали даже иллюзии заинтересованности в расследовании и выяснении всех обстоятельств дела. Я лично предлагал им осмотреть цеха, склад и лабораторию, однако никого из правоохранителей предложение не заинтересовало".

По словам гендиректора "Киевгумы", конкуренты, которые не могут честно конкурировать и неоднократно им угрожали, таким образом просто пытаются вытеснить предприятие с рынка.

"Киевгума" сегодня самый большой, самый мощный и единственный аккредитованный производитель, в частности, резиновых подрельсовых прокладок. Мы являемся поставщиками для Минздрава, Минобороны, Энергоатома и многих государственных предприятий. Мы не просто получили европейские сертификаты качества ISO, а мы ежегодно их подтверждаем", - отметил Острогруд.

Гендиректор заявил, что по основным группам изделий конкурентами для "Киевгумы" являются Польша и Турция.

"Во-первых, они гораздо раньше появились не только как развитые государства, но и непосредственно как производители. Они сумели раньше модернизироваться и "включиться" в рыночные отношения. Во-вторых, в реалиях, если нам кредит доступен под 12% (а до этого все годы процентная ставка была значительно выше 20%), то конкуренты кредитуются под 2−3% годовых.

Кроме того, в Украине силовики (СБУ, Нацполиция, контролирующие органы) все время давят на производителей (и это происходит с нами прямо сейчас), а наших конкурентов, то есть, производителей из Польши и Турции поддерживают на государственном уровне различными льготами, компенсациями, возможностями", - подчеркнул Острогруд.