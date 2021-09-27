Двое сотрудников ГНС задержаны на Харьковщине на взятке 27 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке двух сотрудников ГУ Государственной налоговой службы Украины в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что главный государственный ревизор-инспектор и заместитель начальника одного из отделов ГУ ГНСУ в области, вступив в предварительный сговор, требовали от директора предприятия, специализирующегося на поставках медицинским учреждениям промышленных лечебных газов, взятку в размере 27 тыс. грн.

Налоговики пообещали, что в случае предоставления им указанной суммы не совершать действия по взысканию налогового долга по результатам проверки предприятия, которым доначислено штрафы на общую сумму почти 750 тыс. грн, а в дальнейшем не будут препятствовать ведению финансового-хозяйственной деятельности.

27 сентября сразу после получения взятки налоговиков задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также смотрите: Трое чиновников ГФС задержаны при получении 12 тыс. долл. взятки за закрытие уголовного дела, - ГБР. ФОТОрепортаж

Взяточникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.