Двое сотрудников ГНС задержаны на Харьковщине на взятке 27 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке двух сотрудников ГУ Государственной налоговой службы Украины в Харьковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что главный государственный ревизор-инспектор и заместитель начальника одного из отделов ГУ ГНСУ в области, вступив в предварительный сговор, требовали от директора предприятия, специализирующегося на поставках медицинским учреждениям промышленных лечебных газов, взятку в размере 27 тыс. грн.
Налоговики пообещали, что в случае предоставления им указанной суммы не совершать действия по взысканию налогового долга по результатам проверки предприятия, которым доначислено штрафы на общую сумму почти 750 тыс. грн, а в дальнейшем не будут препятствовать ведению финансового-хозяйственной деятельности.
27 сентября сразу после получения взятки налоговиков задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Взяточникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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