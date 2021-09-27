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Новости Взяточники
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Двое сотрудников ГНС задержаны на Харьковщине на взятке 27 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке двух сотрудников ГУ Государственной налоговой службы Украины в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Двое сотрудников ГНС задержаны на Харьковщине на взятке 27 тыс. грн, - прокуратура 01

Досудебным расследованием установлено, что главный государственный ревизор-инспектор и заместитель начальника одного из отделов ГУ ГНСУ в области, вступив в предварительный сговор, требовали от директора предприятия, специализирующегося на поставках медицинским учреждениям промышленных лечебных газов, взятку в размере 27 тыс. грн.

Налоговики пообещали, что в случае предоставления им указанной суммы не совершать действия по взысканию налогового долга по результатам проверки предприятия, которым доначислено штрафы на общую сумму почти 750 тыс. грн, а в дальнейшем не будут препятствовать ведению финансового-хозяйственной деятельности.

27 сентября сразу после получения взятки налоговиков задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также смотрите: Трое чиновников ГФС задержаны при получении 12 тыс. долл. взятки за закрытие уголовного дела, - ГБР. ФОТОрепортаж

Двое сотрудников ГНС задержаны на Харьковщине на взятке 27 тыс. грн, - прокуратура 02

Взяточникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

взятка (6154) Госпогранслужба (6398) прокуратура (5008) Харьковщина (5577)


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Та таких гнид в Україні сотні тисяч!! Іх мають сотню за добу пакувати на нари !!!)))
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27.09.2021 18:48 Ответить
Всі державні інспкціі,контори та конторки ,це розплідники корумпованої гидоти !!)))
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27.09.2021 18:49 Ответить
А сотрудники харьковской таможни ежедневно (!) берут до двух сотен тыс долларов (!!) и - ничего. Их никто не видит, никто не ловит. Злые языки говорят, что надо работать в тандеме с СБУ, тогда все получится.
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27.09.2021 21:13 Ответить
не может быть!
они - святые!
армия, мова, вира!
майна...
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27.09.2021 21:48 Ответить
А ці свині відгодовані. Пора пускати на сало.
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27.09.2021 22:49 Ответить
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28.10.2024 16:37 Ответить
 
 