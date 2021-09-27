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Апелляция по делам ветеранов "Азова" не состоялась из-за сговора органов власти, - адвокат

Апелляция по делам ветеранов

Апелляционное заседание по делам ветеранов "Азова" Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша не псостоялось из-за неспособности полиции доставить подсудимых в суд или организовать видеосвязь из СИЗО.

Об этом адвокат ветеранов Эдуард Вербинец написал в своем фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня руководство ГУ НП в Киеве и Киевского СИЗО сорвали судебное разбирательство моей апелляционной жалобы на арест моих подзащитных Кухарчука Дмитрия и Довбыша Олега. Не доставили из СИЗО в Киевский апелляционный суд и даже не организовали обычную видеоконференцию", - написал адвокат.

По словам Вербинца, такие действия правоохранителей свидетельствуют о сговоре различных ветвей власти с целью сорвать заседание и устранить Кухарчука от участия в выборах в Верховную Раду, на которых он зарегистрирован кандидатом.

"Это сотрудничество всех ветвей власти направлена ​​на то, чтобы не доставить лиц в зал судебного заседания", - заявил адвокат во время акции в поддержку "азовцев" у суда.

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По мнению побратимаЖед ветеранов из Черкасс Игоря Зайчука, представители власти боятся ветеранов российско-украинской войны. "Закрыв наших ребят, власть хотела, чтобы мы разбежались, а наше движение прекратило деятельность. Зато к нам приходят новые люди, а вокруг дела черкасских ветеранов группируется проукраинское сообщество ", - отметил Зайчук.

Слушание дела перенесено на 5 октября. Кухарчука и Довбыша обвиняют в драках с полицией во время акции протеста у Офиса Президента. За это суд сразу отправил ветеранов в СИЗО без права залога.

Также читайте: Ветеран, которого судили за акцию против власти, идет на выборы в Черкассах

Автор: 

ветераны (1106) Довбыш (2) Азов (790) Национальный корпус (393) Кухарчук Дмитрий (21)


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Неспроможність ,чи таки не бажання доставити ???)))
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27.09.2021 19:01 Ответить
Та хіба вперше? Те ж саме діється відносно генерала Павловського та директра "Кузні" Шандри.
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27.09.2021 19:08 Ответить
Сидеть будут без суда,как и Торнадовцы.
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27.09.2021 19:07 Ответить
у Татарова все під конролем
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27.09.2021 19:21 Ответить
Це дуже норм, не за активістами, Стерненком, Саакашвіллі та гей парадами бігати потрібно було, а підтримувати заходи щодо корупції, суддівської реформи підтримувати. А тепер нехай посидять подумають, що їм більше заважає жити Саакашвіллі, Стерненко, Шабунін жити заважають чи все таки корумповані суди, прокурори.
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28.09.2021 01:19 Ответить
 
 