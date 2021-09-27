Апелляция по делам ветеранов "Азова" не состоялась из-за сговора органов власти, - адвокат

Апелляционное заседание по делам ветеранов "Азова" Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша не псостоялось из-за неспособности полиции доставить подсудимых в суд или организовать видеосвязь из СИЗО.

Об этом адвокат ветеранов Эдуард Вербинец написал в своем фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня руководство ГУ НП в Киеве и Киевского СИЗО сорвали судебное разбирательство моей апелляционной жалобы на арест моих подзащитных Кухарчука Дмитрия и Довбыша Олега. Не доставили из СИЗО в Киевский апелляционный суд и даже не организовали обычную видеоконференцию", - написал адвокат.

По словам Вербинца, такие действия правоохранителей свидетельствуют о сговоре различных ветвей власти с целью сорвать заседание и устранить Кухарчука от участия в выборах в Верховную Раду, на которых он зарегистрирован кандидатом.

"Это сотрудничество всех ветвей власти направлена ​​на то, чтобы не доставить лиц в зал судебного заседания", - заявил адвокат во время акции в поддержку "азовцев" у суда.

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По мнению побратимаЖед ветеранов из Черкасс Игоря Зайчука, представители власти боятся ветеранов российско-украинской войны. "Закрыв наших ребят, власть хотела, чтобы мы разбежались, а наше движение прекратило деятельность. Зато к нам приходят новые люди, а вокруг дела черкасских ветеранов группируется проукраинское сообщество ", - отметил Зайчук.

Слушание дела перенесено на 5 октября. Кухарчука и Довбыша обвиняют в драках с полицией во время акции протеста у Офиса Президента. За это суд сразу отправил ветеранов в СИЗО без права залога.

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