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ПАСЕ отклонила список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины, - нардеп "ЕС" Гончаренко

ПАСЕ отклонила список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины, - нардеп

Украинским властям придется проводить новый конкурс кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram народный депутат от "ЕС", член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. Основная причина - выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко. Теперь украинским властям надо проводить новый конкурс", - написал он.

ПАСЕ отклонила список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины, - нардеп ЕС Гончаренко 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Судящийся с Украиной глава ОАСК Вовк встречался с мужем судьи ЕСПЧ Логвинским. Сам экс-нардеп говорит, что беседовал как адвокат. ФОТО (обновлено)

Напомним, комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по отбору судей в Европейский суд по правам человека рекомендовал Ассамблее отклонить список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины, так как они не соответствуют необходимым критериям.

Автор: 

ПАСЕ (1667) Европейский суд по правам человека (811) Гончаренко (535) Мережко Александр (49)


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Топ комментарии
+34
даже в ЕСПЧ брезгуют слугами урода...

"Основная причина - выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко "

кстати, Осенняя сессия ПАСЕ не будет рассматривать вопросы Донбасса и Крыма, о чем ранее заявляло (и особенно кричали *ОП(Г) вислюка оманського) МИД Украины.
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27.09.2021 19:22
+24
нормальні люди гидують СН
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27.09.2021 19:20
+22
Рилом не вийшов, чи трускавецькі курси підвищення кваліфікації не проходив?
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27.09.2021 19:11
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мдаа.. Малдер и Скалли уже не те..
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27.09.2021 19:08 Ответить
даже в ЕСПЧ брезгуют слугами урода...

"Основная причина - выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко "

кстати, Осенняя сессия ПАСЕ не будет рассматривать вопросы Донбасса и Крыма, о чем ранее заявляло (и особенно кричали *ОП(Г) вислюка оманського) МИД Украины.
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27.09.2021 19:22 Ответить
Скоро украинские судьи поголовно попадут под санкции ЕС и 7ки.
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27.09.2021 19:09 Ответить
Рилом не вийшов, чи трускавецькі курси підвищення кваліфікації не проходив?
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27.09.2021 19:11 Ответить
нормальні люди гидують СН
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27.09.2021 19:20 Ответить
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27.09.2021 19:46 Ответить
Что за бред, почему остальные претенденты должны отвечать за присутствие депутата от СН.
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27.09.2021 19:12 Ответить
Список подає держава після проведення конкурсу. ПАРЕ його або приймає, або відхиляє.
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27.09.2021 20:13 Ответить
Вавини протяже не котуються? Пічалька.
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27.09.2021 19:12 Ответить
Ваву уже давно наф посылают, а иногда и всю страну вместе с ним.
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27.09.2021 21:08 Ответить
Ты кто?-СН-Получи в наглую зеленую морду!!
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27.09.2021 19:19 Ответить
а "лысого" из 95 квартала не пробовали? а то "квартальные" уже все пристроены, а "лысого" как-то незаслуженно обошли ... если уж превращать страну в шапито, то по всем параметрам ... если так несправедливо пойдет, то наш "мудрый нарот" в следующий раз плюнет и выберет себе в руководители конкурентов из "дизель шоу"... а какаяразница???
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27.09.2021 19:20 Ответить
Не, ну с "Дизель-шоу" будут намного лучше...
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27.09.2021 20:12 Ответить
Тобто у ПАСЕ вони не придатні а у нас найкращі? Соромлюсь спитати,а решта тоді взагалі має право називати себе суддями? А їх утримують платники податків
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27.09.2021 19:21 Ответить
Усіх завернули ,так як туди лізла одна зелена марзота -не прибіднюйся,ви,зебіли, токсичні усюди )
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27.09.2021 19:51 Ответить
Ваших свинорилих там багато? Гонтарева з вовком досі ховаються безневинні янголята.
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27.09.2021 19:53 Ответить
Гонтарева прекрасно живе а Лондоні та перемагає вашу шоблу в суді і не ховається )
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27.09.2021 19:58 Ответить
Чого б їй не жити якщо стільки вкрала у платників податків і пограбувавши банки.От тільки в Україну чомусь не їде,і ще довго не прийдеться судячи з рейтингів.
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27.09.2021 20:03 Ответить
Тільки вона перемогла в ЕСПЧ,а твоя беня ні -так що в світі знають,шо то ваша шобла пограбувала банки)
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27.09.2021 20:37 Ответить
в лаптестане?
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27.09.2021 22:17 Ответить
Ви там у себе робіть що хочете.
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27.09.2021 22:20 Ответить
Ось така "довіра" до нашого правосуддя в ЄСПЛ...
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27.09.2021 19:24 Ответить
Тобто, я так зрозумів, із-за одного дирявого завернули всю групу? Оце так токсичність!
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27.09.2021 19:27 Ответить
Типова совково-прокацапська скотина. Типовий представник "слуг НЕукраїнського нарілу", чи ригів- опзж.

"Мережко запам'ятався в науковому співтоваристві, а також в політичних колах багатьма скандальними тезами.

Зокрема, в своїй статті "Хто відповідальний за Голодомор в Україні" він зазначив, що компенсацію збитків жертвам геноциду та їх родичам має виплачувати українська держава. Як приклад правильності своєї теорії, він послався на геноцид індіанців в https://web.archive.org/web/20190419062828/http://khpg.org/ru/index.php?id=1170257867 США.
Також в своїй праці Сон розуму: український націоналізм, як ідеологія, Мережко зазначив, що українські націоналісти використовують рідну мову як інструмент для репресій і пригнічення представників інших культур і http://polite.com.ua/tendency/1297-.html національностей.

Скандально прославився Мережко і своєю роботою Марксофобія, в якій він зазначає, що відкидання ідеї німецького філософа є ознакою авторитарної особистості і прирівнюється до https://libking.ru/books/sci-/sci-politics/606819-aleksandr-merezhko-levaya-politika-levye-v-rossii.html самокастраціі.

Спірними виглядають позиції Мережко з приводу причин російсько-грузинської війни 2008 року. Агресором у цьому конфлікті він вважає саме Грузію, визнає легітимність уряду Південної Осетії від відзначає, що Україна повинна визнати невизнані республіки: https://www.faust.net.ua/index.php?Lev=news&Id=4340 Косово, Абхазії та Осетії.

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27.09.2021 19:27 Ответить
Якшо це правда, то це жах. Хто керує Україною? Суцільні зрадники. Агенти Кремля.
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27.09.2021 19:37 Ответить
Хіба це перший зашквар?

Зелені, це нестиглі червоні.
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27.09.2021 20:46 Ответить
Лєшек, намилився в ЕСПЧ??
Відмийся від ПР та БПП!!
ХАМєлєон пррродажний!!
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27.09.2021 19:31 Ответить
Чого б він туди зібрався, як у нього освіта медична??
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27.09.2021 19:33 Ответить
Нє..гєльмінт....
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27.09.2021 19:35 Ответить
В ЕСПЧ берут только юристов.
Гончаренко имеет высшее медицинское и экономическое образование и избираться судьёй не может.
Вы думаете, что он такой дурной, что, работая уже не первый год в ПАСЕ не знает этого?
Он просто сообщил новость с заседания ПАСЕ, там сейчас проходит очередная сессия и Гончаренко как член украинской делегации в ней участвует.
К тому же едва ли другие члены этой делегации сообщат такую новость, ведь там большинство это зелёные слуги
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27.09.2021 19:52 Ответить
Ойц!!! Пам'ятаю цього "дохтура" ( не знав про медицину) ще
з партейки ПР , а потім в БПП, а потім в ПЕС...
ГЕЛЬМІНТ!! Йому кожна дупа підходить...
Дякую за відповідь...😀
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27.09.2021 20:00 Ответить
До ПР був ще "Союз" !!!)))
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27.09.2021 20:04 Ответить
Я не обговорювала особу Гончаренка.
Ви написали, що він хоче стати суддєю ЄСПЧ, то я вам і відповіла, що він не може їм стати, бо не має юридичної освіти, а також те, що він чудово розуміє, що не може бути суддєю та не прагне цього. Ось і все.
До чого тут якісь подробиці його життя.
А новина цікава, наших слуг, виходить, не вважають за справжніх юристів.
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27.09.2021 20:33 Ответить
Вибачаюсь за Моє непорозуміння Вашо посту, Шановна Пані!!
Але, воно було і є політичним проститутом...
З повагою....😁
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27.09.2021 20:53 Ответить
Ваш герой это Мережко
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27.09.2021 21:36 Ответить
То так ,Льоша досвідчений гельмінт-політикан !!!)))
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27.09.2021 20:02 Ответить
Офігєть!! Чооогось не цікавився біографією цього прроститута.... Пам'ятаю, що його "викрали" та " пытали"... На сайті десь 13 років Я...
Дякую!!
😁
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27.09.2021 20:22 Ответить
ОбИдна що ви,зесрань,рилом не вийшли у ЕСПЧ?обтекай -тупе бидло ніде не хочуть
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27.09.2021 20:35 Ответить
Ви , свинота, звісно, рівніше!!
А Я- во(і)льний АНАРХІСТ-Атеїст!!
Б'ю Всіх !! І червоних і шоколадних і зелених!
😁
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27.09.2021 20:46 Ответить
А че Ермак не позвонил не договорился?
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27.09.2021 19:32 Ответить
Единственная задача МИДа последние 2.5 года - ублажать зеленого олигархического клоуна, готовя ему скандальные флешмобы, типа "выступления в ООН"... При Порохе Рашка вообще отсутствовала в ПАСЕ ибо по настоянию Украины тогда, в январе 2015 г., этих мерзавцев просто оттуда вышвырнули ... Но Рашка вернулась в ПАСЕ сразу после прихода к власти зеленой шоблы уже в конце 2019 г....
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27.09.2021 19:33 Ответить
Единственное преимущество Пороха над Зелей было в том что он все таки был умнее и когда ему было что то нужно он это просил, Зеленский полный идиот когда пытается морально надавить на Запад и что то у него требовать потому что Украине нечего предложить взамен.. а за хамство его деликатно и молча просто полностью игнорят.
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27.09.2021 19:48 Ответить
У Пороха, конечно, есть недостатки, преимущественно, личностного характера за что его и прокатили на выборах. То что он куда умнее Зе ясно как божий день, но он ещё и опытный, подготовленный политик. Он был министром иностранных дел при Ющенко и министром экономики при Януковиче. А Зе в это время на рояле членом играл. Это, конечно, тоже опыт, но в другой области.
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27.09.2021 20:18 Ответить
Обидва злодії та зрадники.
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27.09.2021 21:13 Ответить
какая разница?
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27.09.2021 22:19 Ответить
Що таке ,ПАРЕ не сподобалась зелена локшина ???)))
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27.09.2021 19:33 Ответить
Европа не уважает украинцев потому,что думает как будто у нас только конченные идиоты,которые ,при войне,избирают в главнокомандующие "рассмеши комика"-я зеголосилок тоже не уважаю
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27.09.2021 19:54 Ответить
Есть в Украине немало умных и даже очень умных людей, но система такова, что свои способности они направляют не на благо общества, а на набитое собственных карманов. Поэтому в Европе к Украине так и относятся.
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27.09.2021 20:22 Ответить
Европа не хочет связываться с чернью и представителями плебса.Там уже давно поняли к чему приводит власть прастова нариду,и они не смотрят квартал и дебильные сериалы.Тем более с прекрасным Трускавецким образованием.
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27.09.2021 19:47 Ответить
М-м-мда, бабоси тут не хиляють, пора шукати суддів із лав самого гуманного,незалежного,непідкупного і справедливого ссуду у світі-Печерського!
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27.09.2021 21:13 Ответить
Может просто бабосов мало дали? У москалей то бабосы ещё как хиляють! Правда там бабосы не те.
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27.09.2021 21:30 Ответить
А хто цей депутат? То може який кум Ермака? Вони там в ЕСПЧ зовсім не поважають квартал95?
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27.09.2021 22:34 Ответить
Нет, ну вы серьёзно считаете что ЕСПЛ ,судей которого назначает Парламентська асамблея Ради Європи где вице-спикером избран украинофоб-путинист Петр Толстой, это та организация которая будет учить нас соблюдению прав и свобод? Когда РФ положила болт на решения этого суда, то мы должны выслуживаться перед Радой Европы, чтобы Толстой нам разрешил иметь своего судью ?
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28.09.2021 01:41 Ответить
... видать на доУменте в "шапке" не было чотко записано: Антикоррупционный список кадидатов... Джентельмены, если брать на слух факты про то что у нас еще не заработал антикоррупционый суд, то дефакто все остальные или коррупционные, или малокоррупционные или случайно-некоррупционные?
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28.09.2021 05:25 Ответить
 
 