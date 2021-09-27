ПАСЕ отклонила список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины, - нардеп "ЕС" Гончаренко

Украинским властям придется проводить новый конкурс кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram народный депутат от "ЕС", член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. Основная причина - выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко. Теперь украинским властям надо проводить новый конкурс", - написал он.

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Напомним, комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по отбору судей в Европейский суд по правам человека рекомендовал Ассамблее отклонить список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины, так как они не соответствуют необходимым критериям.