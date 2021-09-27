Замглавы МИД Боднар о дипломатических отношениях с РФ: Ни одно государство не решилось выполнять функции по защите украинцев

Решение о разрыве дипотношений с РФ должно было быть принято еще в 2014 году, когда началась активная фаза боевых действий, однако не нашлось другого государства, которое взяло бы на себя функции по защите украинцев в России.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил заместитель министра иностранных дел Украины, посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

Работа украинского посольства и консульств необходима для обеспечения защиты их интересов.

"Особенно в 2014-2015 годы, боевые действия и взятие в плен наших бойцов на фронте. В те дни наше консульство в Ростове-на-Дону, другие наши учреждения в России работали фактически 24/7 для того, чтобы помогать нашим гражданам. Помогали с лечением, с контактами с родными и т.п. Это и страшная работа, например, когда оформляете труп, есть определенные ритуальные процедуры. Когда вы видите раненых, которые, не дай Бог, при смерти - это очень большая моральная травма, но эту работу надо делать . В тот период это было крайне необходимо", - рассказал Боднар.

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Киев рассматривал вариант разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией, но для этого необходимо было функции по защите граждан Украины передать другому государству, которое представлено ​​в Москве.

"Мы проводили "зондирование" позиций, ни одна из стран, которая представлена ​​в Москве, не согласилась представлять наши интересы, учитывая такое количество работы, которую нужно было бы делать, чтобы обеспечить интересы наших граждан... Возьмем, к примеру, Грузию, которая разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией после войны 2008 года, ее интересы представляет Швейцария. И если посчитать количество граждан Грузии и Украины, то это очень большая разница", - пояснил замминистра.

Боднар подчеркнул, что и сейчас значительное количество граждан Украины остается в России. Кроме того, в российских тюрьмах находятся политзаключенные из оккупированного Крыма, которым крайне необходима помощь, в том числе и дипломатов.

"В основном наше дипломатическое присутствие там концентрируется на консульской работе. Т.е. консулы обеспечивают наших граждан документами, посещают в тюрьмах, а их там сидит несколько тысяч, и плюс - политические узники Кремля из Крыма, это представление наших интересов в судах, в других учреждениях. То есть это практическое измерение победило эмоциональный наплыв, чтобы расторгнуть эти отношения", - сказал он.

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Однако, по его словам, дипломатические отношения между Украиной и Россией находятся на низком уровне, с 2014 года в обеих странах нет послов. Сейчас в РФ осталось несколько десятков украинских дипломатов, констатировал Боднар.