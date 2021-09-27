Замглавы МИД Боднар о дипломатических отношениях с РФ: Ни одно государство не решилось выполнять функции по защите украинцев
Решение о разрыве дипотношений с РФ должно было быть принято еще в 2014 году, когда началась активная фаза боевых действий, однако не нашлось другого государства, которое взяло бы на себя функции по защите украинцев в России.
Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил заместитель министра иностранных дел Украины, посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.
Работа украинского посольства и консульств необходима для обеспечения защиты их интересов.
"Особенно в 2014-2015 годы, боевые действия и взятие в плен наших бойцов на фронте. В те дни наше консульство в Ростове-на-Дону, другие наши учреждения в России работали фактически 24/7 для того, чтобы помогать нашим гражданам. Помогали с лечением, с контактами с родными и т.п. Это и страшная работа, например, когда оформляете труп, есть определенные ритуальные процедуры. Когда вы видите раненых, которые, не дай Бог, при смерти - это очень большая моральная травма, но эту работу надо делать . В тот период это было крайне необходимо", - рассказал Боднар.
Киев рассматривал вариант разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией, но для этого необходимо было функции по защите граждан Украины передать другому государству, которое представлено в Москве.
"Мы проводили "зондирование" позиций, ни одна из стран, которая представлена в Москве, не согласилась представлять наши интересы, учитывая такое количество работы, которую нужно было бы делать, чтобы обеспечить интересы наших граждан... Возьмем, к примеру, Грузию, которая разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией после войны 2008 года, ее интересы представляет Швейцария. И если посчитать количество граждан Грузии и Украины, то это очень большая разница", - пояснил замминистра.
Боднар подчеркнул, что и сейчас значительное количество граждан Украины остается в России. Кроме того, в российских тюрьмах находятся политзаключенные из оккупированного Крыма, которым крайне необходима помощь, в том числе и дипломатов.
"В основном наше дипломатическое присутствие там концентрируется на консульской работе. Т.е. консулы обеспечивают наших граждан документами, посещают в тюрьмах, а их там сидит несколько тысяч, и плюс - политические узники Кремля из Крыма, это представление наших интересов в судах, в других учреждениях. То есть это практическое измерение победило эмоциональный наплыв, чтобы расторгнуть эти отношения", - сказал он.
Однако, по его словам, дипломатические отношения между Украиной и Россией находятся на низком уровне, с 2014 года в обеих странах нет послов. Сейчас в РФ осталось несколько десятков украинских дипломатов, констатировал Боднар.
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- Влада України й досі (під час війни) не розірвала дипломатичні стосунки з росією (бо ж такої ганьби в світі ще не було)...
-Влада України не встановила навіть візового режиму з агресором...
-Росія, як може, пресує Україну! А підприємства України посилюють свою залежність від ворога... збільшуючи експортно-імпорті операції з нею - всупереч санкціям... Але, влада України, при цьому, - вимагає від Заходу розширення, додаткових санкцій проти росії (навіть звинувачує його за нерозширення, чи невчасне розширення) ...
-А сам ЗЕ ще й досі щосили пнеться щоб "пожати Путіну руку", "заглянути йому в очі" чи ще де-інде...
От скажіть, вас не обурює те, що нині, наприклад, "Конструкторське бюро з Дніпра модернізовує енергетичну інфраструктуру Криму... на замовлення РФ ? ! ...
Да, в 2014 г. , без Армии, нельзя было разрывать дипотношения с Россией, а что сейчас мешает?
В июне 2021, экспорт товаров в РФ достиг $1,2 млрд, что на 10,2% больше, чем годом ранее.
А на кой им это?
Ось після відповіді може ставити такі запитання!
Дипломатические отношения и консульские отношения - не одно и то же (даже Венские конвенции отдельно по каждому виду) и не обязаны быть синхронными.
Так что можно и, наверное, нужно было разрывать дипломатические отношения - это был бы демарш правильный во время войны, пусть и официально не объявленной. И оставить консульства для поддержки граждан. На взаимной основе, разумеется, иначе не получится.
Погодите, погодите.
А разве не в РФ к ***** ЗЕ очень хочет попасть, чтобы позаглядывать в глаза?
А разве не шеф ЗЕ закупает в РФ битум для великого крадивныцтва?
А разве не в РФ компания ЗЕ снимает фильмы для РФ и зарабатывает на этом бабло?
А разве не в окупированном РФ Крыму ЗЕ купил себе недвижимость?
А разве у Ермака бизнес-интересы и связи не в РФ?
Так кто блин должен вместо Украины защищать украинцев?