"Судебная мафия" шантажом добивается изменения закона о ВСП, обществу, думаю, придется помогать реформе через улицу, - Шабунин
Представители Совета судей шантажируют парламентское большинство, требуя изменить закон о Высшем совете правосудия. Их главное требование - получить влияние на очистку ВП, а это похоронит реформу.
На это в Facebook указал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
Он дал ссылку на опубликованное на сайте "Слуги народа" заявление главы партии Александра Корниенко. Тот подчеркнул, что у политсилы есть рычаги влияния на Совет судей.
"Очевидно, что руководство "слуг народа" судебную мафию послало куда подальше и подчеркнуло необходимость выполнять закон", - делает вывод Шабунин.
В ответ на это председатель Совета судей Богдан Монич "нахамил депутатам и заявил": "Большинство юристов, которых я знаю, считают принятый закон неконституционным".
"Если вы вдруг не знали, то право не выполнять закон в Украине дают "юристы, которых знает Монич". Как тебе такое, Илон Маск? В итоге - судебная мафия заблокировала важнейшую реформу Украины, смачно харкнув в лицо и власти, и обществу, и международникам, и закону. Сильно сомневаюсь, что вышеперечисленные смиренно утрутся и продолжат уговаривать подонков прийти в себя. Зачем? Уж очевидно, что не придут. Как по мне, президент должен немедленно внести два законопроекта. Первый - полностью выбрасывает судебную мафию из процесса реформы, второй - 1) перезагружает Совет судей и др., 2) ликвидирует вертикаль председателей судов. Обществу, думаю, придется помогать судебной реформе через улицу: агрессивно реализуя право на мирный протест", - написал Шабунин.
Напомним, 13 сентября Совет судей не выбрал трех членов Этического совета, который должен взяться за проверку состава Высшего совета правосудия. Двое из шести кандидатов сами направили письма с просьбой не рассматривать их заявления на членство. Из остальных не удалось выбрать ни одного. 16 членов Совета судей вообще не голосовали.
Всего в состав Этического совета должны входить шесть человек, из которых половина - от международных экспертов. Другую половину назначает Совет судей. Без комиссии не произойдет очистки Высшего совета правосудия.
В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что не допустят блокировки судебной реформы.
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" На закритому засіданні КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК."
Чи то ти просто шось не те бовкнув?
А в Украине стоит прийти к ним в гости не с пустыми руками, а с подарками - коктейлями Молотова, а может быть у кого-то будет что-то и более серьезное.
Судебная мафия понимает только Закон силы.
короче что б не много букв нажимать то суть у Виталика проста: "Президент молодец, он хочет судебную реформу провести, но ему мешает такой негативный персонаж как злой Татаров. Он делает все, что бы сломать реформу, (поставить там своих судей, накрыть медным тазом конкурс) которую еще не начал нашей светлый и справедливый Президент. И конечно же Виталик уверен, что темный злодей татаров будет повержен нашим родненьким Валадимиром Ссанычем".
Я не шучу, этот мегажурналист впаривает нам, что первое лицо государства воюет не на жизнь а на смерть за судьбу Украины со своим советником , или чей он там советник? У Ермака?
п.с. кстати нахера управляющему на банковой советники? абдрестович тоже вон советник у него) ему нужны советы когда закупать концелярские принадлежности или помогать следить за доставкой воды в кулеры?