"Судебная мафия" шантажом добивается изменения закона о ВСП, обществу, думаю, придется помогать реформе через улицу, - Шабунин

Представители Совета судей шантажируют парламентское большинство, требуя изменить закон о Высшем совете правосудия. Их главное требование - получить влияние на очистку ВП, а это похоронит реформу.

На это в Facebook указал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Он дал ссылку на опубликованное на сайте "Слуги народа" заявление главы партии Александра Корниенко. Тот подчеркнул, что у политсилы есть рычаги влияния на Совет судей.

"Очевидно, что руководство "слуг народа" судебную мафию послало куда подальше и подчеркнуло необходимость выполнять закон", - делает вывод Шабунин.

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В ответ на это председатель Совета судей Богдан Монич "нахамил депутатам и заявил": "Большинство юристов, которых я знаю, считают принятый закон неконституционным".

"Если вы вдруг не знали, то право не выполнять закон в Украине дают "юристы, которых знает Монич". Как тебе такое, Илон Маск? В итоге - судебная мафия заблокировала важнейшую реформу Украины, смачно харкнув в лицо и власти, и обществу, и международникам, и закону. Сильно сомневаюсь, что вышеперечисленные смиренно утрутся и продолжат уговаривать подонков прийти в себя. Зачем? Уж очевидно, что не придут. Как по мне, президент должен немедленно внести два законопроекта. Первый - полностью выбрасывает судебную мафию из процесса реформы, второй - 1) перезагружает Совет судей и др., 2) ликвидирует вертикаль председателей судов. Обществу, думаю, придется помогать судебной реформе через улицу: агрессивно реализуя право на мирный протест", - написал Шабунин.

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Напомним, 13 сентября Совет судей не выбрал трех членов Этического совета, который должен взяться за проверку состава Высшего совета правосудия. Двое из шести кандидатов сами направили письма с просьбой не рассматривать их заявления на членство. Из остальных не удалось выбрать ни одного. 16 членов Совета судей вообще не голосовали.

Всего в состав Этического совета должны входить шесть человек, из которых половина - от международных экспертов. Другую половину назначает Совет судей. Без комиссии не произойдет очистки Высшего совета правосудия.

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что не допустят блокировки судебной реформы.