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Новости Судебная реформа
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"Судебная мафия" шантажом добивается изменения закона о ВСП, обществу, думаю, придется помогать реформе через улицу, - Шабунин

Представители Совета судей шантажируют парламентское большинство, требуя изменить закон о Высшем совете правосудия. Их главное требование - получить влияние на очистку ВП, а это похоронит реформу.

На это в Facebook указал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Он дал ссылку на опубликованное на сайте "Слуги народа" заявление главы партии Александра Корниенко. Тот подчеркнул, что у политсилы есть рычаги влияния на Совет судей.

"Очевидно, что руководство "слуг народа" судебную мафию послало куда подальше и подчеркнуло необходимость выполнять закон", - делает вывод Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы G7 прекрасно понимают, что происходит саботаж судебной реформы, - ЦПК

В ответ на это председатель Совета судей Богдан Монич "нахамил депутатам и заявил": "Большинство юристов, которых я знаю, считают принятый закон неконституционным".

"Если вы вдруг не знали, то право не выполнять закон в Украине дают "юристы, которых знает Монич". Как тебе такое, Илон Маск? В итоге - судебная мафия заблокировала важнейшую реформу Украины, смачно харкнув в лицо и власти, и обществу, и международникам, и закону. Сильно сомневаюсь, что вышеперечисленные смиренно утрутся и продолжат уговаривать подонков прийти в себя. Зачем? Уж очевидно, что не придут. Как по мне, президент должен немедленно внести два законопроекта. Первый - полностью выбрасывает судебную мафию из процесса реформы, второй - 1) перезагружает Совет судей и др., 2) ликвидирует вертикаль председателей судов. Обществу, думаю, придется помогать судебной реформе через улицу: агрессивно реализуя право на мирный протест", - написал Шабунин.

Судебная мафия шантажом добивается изменения закона о ВСП, обществу, думаю, придется помогать реформе через улицу, - Шабунин 01

Также читайте: Разочарованы графиком конкурса в Этический совет Высшего совета правосудия, - послы G7

Напомним, 13 сентября Совет судей не выбрал трех членов Этического совета, который должен взяться за проверку состава Высшего совета правосудия. Двое из шести кандидатов сами направили письма с просьбой не рассматривать их заявления на членство. Из остальных не удалось выбрать ни одного. 16 членов Совета судей вообще не голосовали.

Всего в состав Этического совета должны входить шесть человек, из которых половина - от международных экспертов. Другую половину назначает Совет судей. Без комиссии не произойдет очистки Высшего совета правосудия.

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что не допустят блокировки судебной реформы.

Автор: 

судебная реформа (1802) Шабунин Виталий (535) Высший совет правосудия (568) Совет Судей (69)


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Топ комментарии
+18
Шабунин колеблется вместе с линией партии ... Виталик великолепно играет наивного ничерта не понимающего чувака, который якобы верит в то, что преЗЕдент типа реально хочет сделать что-то хорошее в этой стране ... и это после 2.5 лет мародерства и вытирания зеленых копыт об Украину и об Конституцию Украины...
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27.09.2021 21:50
+16
Ви принципово голову з сідалища третій рік не виймаєте?
16 жовтня 2019 року, "Слуги урода", в турборежимі, проголосували "Судову реформу Зеленського", яка довела судову систему України до колапсу.
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27.09.2021 22:04
+12
Смєтуни ,всі на барікади !!!))))
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27.09.2021 21:47
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27.09.2021 22:28 Ответить
Это ты сейчас к тем 27% обратился, которые активно защищали справедливость в стране от власти пророссийского зэка с 2013 года? Или к тем 73%, которым "какаяразница"? Если к первым, то не нужно было главному клоуну плевать на пассионарную часть населения в 2019м, а если ко-вторым, то мы запасемся попкорном и посмотрим, как эти 73% за вас выйдут на Майданы по всей стране.
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27.09.2021 22:30 Ответить
Так суддів та прокурорів призначав цих і парашенко також, чи з памя'ттю погано?
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28.09.2021 01:06 Ответить
5 суддів призначив Порошенко -яки єдині порядні опинилися ,зесрань)
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28.09.2021 03:14 Ответить
порядні?
" На закритому засіданні КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК."
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28.09.2021 08:43 Ответить
Судя по казляре Тупицкому понятно что этим тварям насрать .Они твари боятся только одного-потерять кресло и то на время . В 2014-ом году не в то русло пошла революцыя . Хотя некоторые и обосрались
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27.09.2021 22:35 Ответить
Так на вашу зекрысу всем,у кого больше трёх извилин,насрать)
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27.09.2021 23:57 Ответить
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27.09.2021 22:38 Ответить
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27.09.2021 22:40 Ответить
Знову мішебратьев наповзло, дуже вже ***** українськими судами переймається, тому й суди в нас *****ві та мокшанські по походенню.
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27.09.2021 22:52 Ответить
Дійсно. Якщо ніхто не буде нічого казати про Кловуна, зеслуг хабарників суддів то і все буде добре.
Чи то ти просто шось не те бовкнув?
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27.09.2021 22:59 Ответить
если ты не понял, то мушка топит за кловуна, мол мешают ему судей нагнуть...
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27.09.2021 23:15 Ответить
Всё правильно, но в чём же вы видите проблему? Только коротко и внятно, если решите отвечать.
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28.09.2021 01:00 Ответить
Поцало, Шабунін ще з парашенко вимагав реформи судів, проснись і не пий бояри, ти що суддя вовк вже до ручки допився.
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28.09.2021 01:04 Ответить
Присоединяйтесь, барон, присоединяйтесь
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28.09.2021 01:08 Ответить
У судебной мафии в Европе и США, в Турции - роскошные квартиры и усадьбы, в банках - деньги, полученные преступным путем. Надо бы заблокировать им и членам ихних семей, а также связанным с ними особам возможность выезда заграницу. А также арестовать ихнее имущество и деньги, как у мафии.
А в Украине стоит прийти к ним в гости не с пустыми руками, а с подарками - коктейлями Молотова, а может быть у кого-то будет что-то и более серьезное.
Судебная мафия понимает только Закон силы.
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28.09.2021 00:28 Ответить
Ну прямо тебе "Вся королевская рать"
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28.09.2021 01:04 Ответить
О скільки свинособак суддівських в коменти повилазили. Це мабудь Шабуніну з податків ми мільярди на зарплатню, охорону, та пенсії платимо, а не вонючим скотам в мантіях, яких вже цивілізований світ попереджає про корупцію. Нічого тварини, там вже мова йде про застосування реальних санкцій відносно вас та ваших сімейних шобл. Навіть тролі з інтернету не допоможуть, будете як дубінський продавати всі свої авто.
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28.09.2021 01:02 Ответить
Бутусов превратил "цензор" в порошенко-медведчуковскую помойку!
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28.09.2021 08:50 Ответить
седне в ФБ читал пост Шабунина на эту тему... читал и плакал...потом даже рыдал...
короче что б не много букв нажимать то суть у Виталика проста: "Президент молодец, он хочет судебную реформу провести, но ему мешает такой негативный персонаж как злой Татаров. Он делает все, что бы сломать реформу, (поставить там своих судей, накрыть медным тазом конкурс) которую еще не начал нашей светлый и справедливый Президент. И конечно же Виталик уверен, что темный злодей татаров будет повержен нашим родненьким Валадимиром Ссанычем".
Я не шучу, этот мегажурналист впаривает нам, что первое лицо государства воюет не на жизнь а на смерть за судьбу Украины со своим советником , или чей он там советник? У Ермака?
п.с. кстати нахера управляющему на банковой советники? абдрестович тоже вон советник у него) ему нужны советы когда закупать концелярские принадлежности или помогать следить за доставкой воды в кулеры?
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28.09.2021 15:22 Ответить
---Наші суди--це жахіття виповзнів з КДБ.../які сплять і бачать себе підданими кремлівського ліліпузіка.../ Каста недоторканних. .. ожирілих трупарів наших надій і сподівань на справедливість ... Особливо це стосується окружних. адміністративних/ як наш Кіровоградський /. який перетворився на придаток із захисту та запопадливого обслуговування провладного . корумпованого кишла... Буквально щойно мене така . самозакохана . Німфа---здирнниця із контори Феміди---" обпатрошила". змусивши сплатити збір /половину моєї злиденної пенсії /за позов. .до провладних хапуг--комунальників...Втой час .як задекларована низка ЗУ про звільнення споживачів послуг від поборів... Вони анічогісінько НЕ бояться т.я. управи на їх свавілля НЕМАЄ /тотальна кругова порука .аж до " Вищої Ради правосуддя .../ Вихід один : повний демонтаж суддівського корпусу із заміною їх на випускників Юрфахів або запрошених із Прибалтики .Англії...
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28.09.2021 15:36 Ответить
Гильотина - лучший и необходимый инструмент судебной реформы!
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28.09.2021 16:20 Ответить
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