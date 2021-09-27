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Новости Бюджет-2021
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Счетная палата не исключает, что из-за неэффективного управления Минобороны не успеет освоить 15 млрд грн; в ведомстве опровергли

Счетная палата не исключает, что из-за неэффективного управления Минобороны не успеет освоить 15 млрд грн; в ведомстве опровергли

Из года в год у Минобороны возникает проблема с использованием бюджетных средств. По состоянию на сентябрь на счетах остаются неиспользованные 7,8 миллиарда гривен.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу присутствовавшего нардепа "Голоса" Романа Костенко.

"Из-за неэффективного управления у Минобороны на счету может остаться около 15 млрд гривен на конец года. Сейчас имеем неутешительную ситуацию с использованием бюджетных средств Министерством обороны Украины. Ситуация следующая. За последние три года наблюдается тенденция к увеличению суммы неиспользованных средств по общему и специальному фондам бюджета", - сообщил нардеп.

По данным Счетной палаты, в 2018 году не использовали 526 миллионов гривен, в 2019-м - 1,347 миллиарда гривен, в 2020-м – 1,649 миллиарда гривен, за 8 месяцев в 2021 года – 7,8 миллиарда гривен. По прогнозам, в декабре эта сумма может составить 14,8 миллиарда гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Счетная палата о выполнении Госбюджета-2021: Расходы Минобороны меньше плана на 4,3 млрд грн, из них 1,9 млрд - на подготовку кадров, 1,8 млрд - на закупку вооружения

"Интересно теперь, как и на что МОУ попытаются потратить такую сумму средств до конца года, чтобы они не вернулись в бюджет?", - отмечает Костенко.

Счетная палата не исключает, что из-за неэффективного управления Минобороны не успеет освоить 15 млрд грн; в ведомстве опровергли 01

В ответ заместитель министра обороны Александр Носов напомнил, что, например, из-за расхождения в сроках подачи в Верховную Раду проекта госбюджета на 2021 год и приказов о повышении зарплат, "Министерству обороны надо 5,7 млрд грн только для того, чтобы погасить единоразовые выплаты, которые надо военнослужащим нашим выплачивать".

Также читайте: Глава Минобороны Таран рассказал о планах на оборонный бюджет-2022: Флот, реактивные системы залпового огня, работа над ракетным щитом

Автор: 

госбюджет (1186) Минобороны (9306) Счетная палата (170)


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Топ комментарии
+4
Развал управления государством. Зато видосики для лохторату про "алегархов" хорошо продаются...
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27.09.2021 22:50
+1
Не успеют потому шо физически этих денег просто нет. Будут вола за яйца тягать до нового года.
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27.09.2021 22:37
+1
с окуенным долгом по зарплате, не успевают освоить... зебилы, вы лохи
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27.09.2021 22:50
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успеет на раз - попомните мои слова что до 31 декабря все будет распихано по карманам!)
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27.09.2021 22:33 Ответить
Не успеют потому шо физически этих денег просто нет. Будут вола за яйца тягать до нового года.
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27.09.2021 22:37 Ответить
Развал управления государством. Зато видосики для лохторату про "алегархов" хорошо продаются...
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27.09.2021 22:50 Ответить
с окуенным долгом по зарплате, не успевают освоить... зебилы, вы лохи
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27.09.2021 22:50 Ответить
Это вы лохи , думающие , что Они🤢🤡🐲ЛОХИ !🙈 Они уничтожают ВСУ изнутри по спецзаказу от московской федерации, отрабатывая полученные миллиарды
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27.09.2021 23:27 Ответить
а ты не лох, может смєтун )
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27.09.2021 23:31 Ответить
Пиливо бабла ))))
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27.09.2021 23:05 Ответить
В ЗС зарплатня, тобто грошова винагорода складається з--- ставки і преміальних. Розмір преміальних складає близько 780% від ставки.
Ставка виходить приблизно біля 1 800 грн. Це та сума яка обов'язкова до виплати. А ось з преміальними цікава річ. Догана --10% премії, 2 догана-45%, сувора- голий оклад.
І ось тепер стає зрозумілим звідки неосвоєні кошти.
Догани!
В бюджет закладено вся сума для всіх згідно штатного розпису! А з доганами так не виходить.
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27.09.2021 23:13 Ответить
Как только офицеры , патриоты выносят иуду-членограя ,мерзскую падаль ,трусливого харька. ????
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27.09.2021 23:30 Ответить
Минобороны не успеет освоить 15 млрд грн .- Есть, есть бригада специалистов! Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. Им освоить 15 млрд что два пальца об асфальт!
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27.09.2021 23:46 Ответить
Переведите деньги слугам народа,они с родственниками легко освоят моментом любую сумму.
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28.09.2021 06:31 Ответить
 
 