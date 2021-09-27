Счетная палата не исключает, что из-за неэффективного управления Минобороны не успеет освоить 15 млрд грн; в ведомстве опровергли
Из года в год у Минобороны возникает проблема с использованием бюджетных средств. По состоянию на сентябрь на счетах остаются неиспользованные 7,8 миллиарда гривен.
Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу присутствовавшего нардепа "Голоса" Романа Костенко.
"Из-за неэффективного управления у Минобороны на счету может остаться около 15 млрд гривен на конец года. Сейчас имеем неутешительную ситуацию с использованием бюджетных средств Министерством обороны Украины. Ситуация следующая. За последние три года наблюдается тенденция к увеличению суммы неиспользованных средств по общему и специальному фондам бюджета", - сообщил нардеп.
По данным Счетной палаты, в 2018 году не использовали 526 миллионов гривен, в 2019-м - 1,347 миллиарда гривен, в 2020-м – 1,649 миллиарда гривен, за 8 месяцев в 2021 года – 7,8 миллиарда гривен. По прогнозам, в декабре эта сумма может составить 14,8 миллиарда гривен.
"Интересно теперь, как и на что МОУ попытаются потратить такую сумму средств до конца года, чтобы они не вернулись в бюджет?", - отмечает Костенко.
В ответ заместитель министра обороны Александр Носов напомнил, что, например, из-за расхождения в сроках подачи в Верховную Раду проекта госбюджета на 2021 год и приказов о повышении зарплат, "Министерству обороны надо 5,7 млрд грн только для того, чтобы погасить единоразовые выплаты, которые надо военнослужащим нашим выплачивать".
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Ставка виходить приблизно біля 1 800 грн. Це та сума яка обов'язкова до виплати. А ось з преміальними цікава річ. Догана --10% премії, 2 догана-45%, сувора- голий оклад.
І ось тепер стає зрозумілим звідки неосвоєні кошти.
Догани!
В бюджет закладено вся сума для всіх згідно штатного розпису! А з доганами так не виходить.