Польша планирует продлить режим ЧП на границе из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси

Правительство Польши планирует продлить на 60 дней режим чрезвычайного положения на польско-белорусской границе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

В качестве аргумента продления режима ЧП министр внутренних дел Мариуш Каминьский в ходе пресс-конференции назвал провокации белорусских пограничников и продолжающийся наплыв мигрантов через Беларусь.

"Имеют место провокации с участием белорусской погранслужбы, и попытки массового нарушения интегральности нашей границы. И речь не идет о действиях отдельных беженцев, а о массовой нелегальной миграции, спровоцированной политическими соображениями", - сказал глава МВД Польши.

В ходе пресс-конференции также выступил министр обороны Польши Мариуш Блащак, заявив, что некоторые мигранты, пытающиеся пересечь польско-белорусскую границу, могут представлять угрозу для граждан Польши и ЕС. При этом он сослался на отчет, составленный на основании контента телефонов 50 задержанных на границе мигрантов, в которых хранились материалы экстремистского характера.

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Пограничная служба Польши сообщила, что с начала миграционного кризиса было совершено около 9,4 тыс. попыток незаконного пересечения польской границы со стороны Беларуси. Пограничники успешно предотвратили свыше 8 тыс. таких попыток, задержаны около 1200 нелегальных мигрантов.