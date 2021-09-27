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Новости
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Польша планирует продлить режим ЧП на границе из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси

Польша планирует продлить режим ЧП на границе из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси

Правительство Польши планирует продлить на 60 дней режим чрезвычайного положения на польско-белорусской границе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

В качестве аргумента продления режима ЧП министр внутренних дел Мариуш Каминьский в ходе пресс-конференции назвал провокации белорусских пограничников и продолжающийся наплыв мигрантов через Беларусь.

"Имеют место провокации с участием белорусской погранслужбы, и попытки массового нарушения интегральности нашей границы. И речь не идет о действиях отдельных беженцев, а о массовой нелегальной миграции, спровоцированной политическими соображениями", - сказал глава МВД Польши.

В ходе пресс-конференции также выступил министр обороны Польши Мариуш Блащак, заявив, что некоторые мигранты, пытающиеся пересечь польско-белорусскую границу, могут представлять угрозу для граждан Польши и ЕС. При этом он сослался на отчет, составленный на основании контента телефонов 50 задержанных на границе мигрантов, в которых хранились материалы экстремистского характера.

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Пограничная служба Польши сообщила, что с начала миграционного кризиса было совершено около 9,4 тыс. попыток незаконного пересечения польской границы со стороны Беларуси. Пограничники успешно предотвратили свыше 8 тыс. таких попыток, задержаны около 1200 нелегальных мигрантов.

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Беларусь (7889) мигранты (981) нелегалы (452) Польша (8405)


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Иракцев и прчих палестинцев что скот гонят в Минск самолетами,обешая золотые горы в странах ЕС...особенно в Польше Литве Латвии и Украине...Лукашеску и Путлер делали это и раньше синхронно с началом войны в Сирии 2015 года....шакалы позорные....вы НЕЛЮДИ...
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27.09.2021 22:41 Ответить
на лавочке без обуви всем подосрали...
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27.09.2021 22:44 Ответить
цветочники недоделанные
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27.09.2021 22:45 Ответить
В Сирийском Идлибе средства ПВО Турции обстреляли 2 вертолета РАБссии...передает ткрецкое агентство Анадулу....пострадавших нет.... ой ли?
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27.09.2021 22:50 Ответить
Не наплыв, а атака расией ЕС посредством т. н. (в данном случае) мигрантов.
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27.09.2021 22:55 Ответить
А якщо вони попруть до нас?
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27.09.2021 23:10 Ответить
На стройках не хватает рабочих рук.
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28.09.2021 01:05 Ответить
 
 