Кадровые изменения в Кабмине будут рассматриваться в первой декаде октября, - "слуга народа" Арахамия

В первой декаде октября монобольшинство в Верховной Раде планирует рассмотреть ряд кадровых перестановок в Кабинете Министров.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, будут ли на собрании депутатов от "Слуги народа" в Трускавце 1-3 октября обсуждаться кадровые вопросы, в том числе, насчет глав комитетов парламента, Арахамия ответил:

"У нас не планируется обсуждать никаких изменений в вопросе глав комитетов. Я официально заявляю, что каких-то изменений мы не ждем. Вопросы изменений в Кабмине стоят. Я анонсировал их к концу сентября… Мы чуть-чуть задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября. И мы эти вопросы обсуждать будем в том числе. Как раз по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты, и хранить это в секрете уже не будет никакого смысла".

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