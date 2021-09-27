Кадровые изменения в Кабмине будут рассматриваться в первой декаде октября, - "слуга народа" Арахамия
В первой декаде октября монобольшинство в Верховной Раде планирует рассмотреть ряд кадровых перестановок в Кабинете Министров.
Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, будут ли на собрании депутатов от "Слуги народа" в Трускавце 1-3 октября обсуждаться кадровые вопросы, в том числе, насчет глав комитетов парламента, Арахамия ответил:
"У нас не планируется обсуждать никаких изменений в вопросе глав комитетов. Я официально заявляю, что каких-то изменений мы не ждем. Вопросы изменений в Кабмине стоят. Я анонсировал их к концу сентября… Мы чуть-чуть задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября. И мы эти вопросы обсуждать будем в том числе. Как раз по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты, и хранить это в секрете уже не будет никакого смысла".
Пожалуйста, подождите...
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https://glavcom.ua/country/politics/jedina-sluga-narodu-yaka-ne-pidtrimala-zakon-pro-oligarhiv-arahamiya-ce-kolektivne-nesvidome-786385.html
Це розганяє Сергій Лещенко, якого повернули до наглядової ради «Укрзалізниці» відразу після медійних атак через його телеграм-канал на мене та на Разумкова. Це звичайна інформаційна війна, коли люди хочуть дискредитувати фахівців, професіоналів та вішати ярлики. Це все чітко відпрацьовують телеграм-канали, блогери-ЛОМи, які працюють на фракцію і на Офіс президента. Просто через те, що я насмілилася висловити позицію, яка йде врозріз з позицією Арахамії. При цьому Арахамія для мене - це вже загальна назва...
Як колективний розум?
Я б сказала, як колективне несвідоме.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/jedina-sluga-narodu-yaka-ne-pidtrimala-zakon-pro-oligarhiv-arahamiya-ce-kolektivne-nesvidome-786385.html
СлугаВорог народу" Арахамія. Перелякана мавпа.
https://tverezo.info/post/category/aktualno/politics Політика
Брехня як стратегія розвитку країни
https://tverezo.info/post/144885 27.09.2021 https://tverezo.info/post/author/helgi-sharp Helgi Sharp https://tverezo.info/post/144885#disqus_thread 0 --- https://tverezo.info/post/tag/brekhnia брехня , https://tverezo.info/post/tag/%d0%b2%d1%96%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d1%88%d0%b0 візит до США , https://tverezo.info/post/tag/dmytro-kuleba Дмитро Кулеба , https://tverezo.info/post/tag/zelenskyj зеленський , https://tverezo.info/post/tag/oon ООН , https://tverezo.info/post/tag/plan-transformacziyi-******** План Трансформації України , https://tverezo.info/post/tag/stratehiia Стратегія
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Helgi Sharp
Є такий міністр закордонних справ на прізвище Кулеба. Раніше був дуже непоганим дипломатом. Але, як писав ще Карл Маркс, «бытиё определяет сознание». Якщо зрозуміліше, то «з ким поведешся, від того і наберешся». Так от, цей міністр давно вже приєднався до хору співаючих панегірики на адресу Зеленського, які останній так ********. Зокрема, згадуючи спіч презЕдента перед пустим залом у Нью-Йорку, Кулеба в ефірі Г+Г (хто б сумнівався) заявив (дослівно):
«Його промова справила величне враження. Я можу без перебільшення сказати, що це була одна з найсильніших промов у стінах Генасамблеї ООН».
Твою ж дивізію! У Єрмака та Мендель Володимирсанич був «найвеличнішим політиком» **********, тепер от весь світ нібито у захваті від його (якщо чесно, досить хамської та примітивної) промови. Завтра його посіпаки називатимуть Президентом Землі, Сонця та зірки Альдебаран?
А тепер невеличкий аналіз того, де промови Зеленського, а де його справи…
Беремо останній візит Найвеличнішого до США. Чомусь там, а не у рідній країні, він представив «План трансформації України». Із залученням мільярдних інвестицій, черговим подоланням бідності та виходом України у політичні та економічні лідери **********.
ОК, це чудово, якщо є амбітні плани. А чи є вони насправді, чи це чергове окозамилювання від зеленої команди?
Зокрема, https://ukranews.com/news/802726-ni-v-ofise-prezidenta-i-snbo-ni-v-rade-i-kabmine-net-plana-transformatsii-ukrainy-prezentovannogo видання «Українські новини» надіслало запит в основні державні структури про цей «план». Підсумок: ОПУ, РНБО, а також Верховна Рада та Кабінет Міністрів не мають у своєму розпорядженні ніякого Плану трансформації України! Копії відповідей від цих поважних структур можете подивитись нижче. Тобто це був пшик, гра на публіку та сцяння в очі нашим американським партнерам.
Як тут не пригадати «5 запитань від Зеленського», які він виніс від час виборів. Там і пожиттєвий тюремний термін для корупціонерів, і вільна економічна зона на Донбасі, і скорочення депутатського корпусу до 300 обранців, і ще щось про Будапештський меморандум. Де всі ці обіцянки та прожекти? Немає. Головне, щоб костюмчик сидів та локшина не переводилась на вухах електорату.
Я навів лише два приклади того, як слова цієї влади розходяться з ділом, бо про закінчення епохи бідності, зарплатню вчителям по $4000, польоти на Місяць, подолання корупції, звільнення Донбасу тощо вже ніхто і не згадує.
Але у цієї команди є один великий плюс - вона дуже креативна. І щоб ви не згадували про попередні обіцянки, вони весь час вкидають в інформаційний простір все нову й нову, вибачте, фуйню. Про перейменування країни, про АТО як курорт для хлопчиків, про перехід на латиницю тощо. В мене б на це все фантазії не вистачило, але досвід роботи у 95 кварталі не проп'єш - ці люди будуть дивувати нас новими й новими прожектами, креативними знахідками та карколомними пропозиціями. Одне залишиться незмінним - ніякого відношення до розвитку України цей словесний креатив не має.
Є одна істина: той, хто бреше, не розуміє труднощі свого завдання, бо йому потрібно надалі ще сотні раз разів збрехати, щоб підтримати першу брехню. Першою брехнею було те, що комік, якого для свого профіту створив одіозний олігарх, може стати державником та патріотом. Все інше - похідне від першої брехні.
Вимкніть телевізор та увімкніть розум - все інше похідне.
Арахххламидія, про Уряд вже знаємо з твоєї заяви: "Сильні-кращі кандидатури відмовляються!" ...ермаки туда відбирають тих, хто краще "відсмоктує у гарних хлопців". Боже-Боже, бідна моя країна!