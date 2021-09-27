Минздрав призывает местные власти отстранять руководителей больниц, работники которых выдают фальшивые справки о COVID-вакцинации
Министерство здравоохранения Украины будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывали свидетельства о проведении вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Сейчас против ряда врачей открыты уголовные производства по факту подделки документов, удостоверяющих проведение вакцинации. Мы официально направим представление к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, - объединенным территориальным общинам - с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах", - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Если следствие выявит, что главный врач учреждения непричастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения МЗ будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. Поэтому территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно.
Напомним, схемы подделки документов о вакцинации и их использование были обнаружены в Черкасской области, на Буковине и Днепропетровщине.
22 сентября правительство одобрило разработанный специалистами Минздрава проект Закона Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок". Законопроект подан на регистрацию в Верховную Раду Украины.
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Как ни парадоксально, но коррупция в этом случае способствует правам человека.
Потому, что везде заставляют вакцинироваться, не уделяя внимания есть ли или нет противопоказания от вакцианции человеку.
Не помогла это угроза.
Далее, Ляшко, начал верещать, что будут увольнять таких медработников.
Тоже не помогло.
Потом, начали угрожать уголовным преследованием медработников, выдающих липовые сертификаты вакцинации. Даже, предлагают принять в Раде соответствующий закон.
И это не помоагет.
Теперь, Ляшко уже реально истерит, видя что ничего не помоагет и все плевали на него и на его угрозы, пугает коллективным наказанием, в виде репрессий к администрации всех медучреждений, где выдают липовые серификаты.
И это не поможет.
Ибо нельзя заставить человека, против его воли, нанести вред своему здоровью.
Только можно добровольно человека подвести к вакцианации а не насильно.
Вот например, если бы давали реальные деньги за вакцинацию, то наверное и очереди бы выстроились к вакцинации... а угрозами ничего не сделаешь.
Ляшко может хоть головой об землю биться и стращать людей, это ему не поможет.
1. Как проверить валидность сертификата, если никаких степеней защиты у него нет? Сам сертификат если выдан соответствующим врачом и занесен в базу данных уже валиден по определению. Вопрос остается куда попала вакцина. Или в вакцинированного или в унитаз.
2. Отбирать лицензию у медучереждения по такому предлогу в период пандемии разве не преступление? Это допустимо? Или опасность пандемии надумана и на самом деле это просто фарс?
Ну и на основании второго вопроса возникает логически третий
3. Действительно ли наше государство, продавливая таким образом "добровольную" вакцинацию, печется о здоровье людей, если готово оставить без финансирования в разгар пандемии медучереждение только потому что медперсонал не польностью провакцинировался. Ведь годом ранее то же государство восхваляло медиков, которые работали на передовой борьбы с пандемией и самоотвержено рискуя здоровьем спасали больных. Ах да, запамятовал. Тогда же вакцин не было. И все было допустимо и все всех устраивало.
Вот истинное лицо нашей лицемерной власти. Вот она "забота" о здоровье населения.
Сейчас против ряда врачей открыты уголовные производства...
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Тобто, закон ще не прийняли, але кримінальні провадження вже відкриті.
Овва! Браво!
Мінздрав вимагає від місцевої влади - карати за злочин.