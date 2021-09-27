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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав призывает местные власти отстранять руководителей больниц, работники которых выдают фальшивые справки о COVID-вакцинации

Минздрав призывает местные власти отстранять руководителей больниц, работники которых выдают фальшивые справки о COVID-вакцинации

Министерство здравоохранения Украины будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывали свидетельства о проведении вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сейчас против ряда врачей открыты уголовные производства по факту подделки документов, удостоверяющих проведение вакцинации. Мы официально направим представление к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, - объединенным территориальным общинам - с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах", - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Если следствие выявит, что главный врач учреждения непричастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения МЗ будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. Поэтому территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав о подделке COVID-сертификатов: Если врач выливает вакцину и вносит данные о прививке, узнаем - в реанимации пациент все рассказывает

Напомним, схемы подделки документов о вакцинации и их использование были обнаружены в Черкасской области, на Буковине и Днепропетровщине.

22 сентября правительство одобрило разработанный специалистами Минздрава проект Закона Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок". Законопроект подан на регистрацию в Верховную Раду Украины.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) подделка (437) уголовная ответственность (440) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Очевидно, что идёт массовая скупка населением липовых вакцинаций. Потому, что люди не доверяют вакцинам и не хотят негативных последствий вакцианации своему здоровью.
Как ни парадоксально, но коррупция в этом случае способствует правам человека.
Потому, что везде заставляют вакцинироваться, не уделяя внимания есть ли или нет противопоказания от вакцианции человеку.
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27.09.2021 23:08
+8
так слуги урода все фальшивые, начиная с роспуска рады
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27.09.2021 23:04
+7
Итак. По поводу этого балагана возникли некие вопросы.
1. Как проверить валидность сертификата, если никаких степеней защиты у него нет? Сам сертификат если выдан соответствующим врачом и занесен в базу данных уже валиден по определению. Вопрос остается куда попала вакцина. Или в вакцинированного или в унитаз.
2. Отбирать лицензию у медучереждения по такому предлогу в период пандемии разве не преступление? Это допустимо? Или опасность пандемии надумана и на самом деле это просто фарс?
Ну и на основании второго вопроса возникает логически третий
3. Действительно ли наше государство, продавливая таким образом "добровольную" вакцинацию, печется о здоровье людей, если готово оставить без финансирования в разгар пандемии медучереждение только потому что медперсонал не польностью провакцинировался. Ведь годом ранее то же государство восхваляло медиков, которые работали на передовой борьбы с пандемией и самоотвержено рискуя здоровьем спасали больных. Ах да, запамятовал. Тогда же вакцин не было. И все было допустимо и все всех устраивало.
Вот истинное лицо нашей лицемерной власти. Вот она "забота" о здоровье населения.
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27.09.2021 23:21
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так слуги урода все фальшивые, начиная с роспуска рады
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27.09.2021 23:04 Ответить
Фальшиві сертифікати фальшивої влади.
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27.09.2021 23:05 Ответить
да там клейма негде ставить ))) они там все с 1990 должны в тюрьме гнить )
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27.09.2021 23:12 Ответить
Тобто інші ксіви крапати можна !!!)))
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27.09.2021 23:06 Ответить
Ні. Тут швидше сам сертифікат не ксива.
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27.09.2021 23:32 Ответить
Очевидно, что идёт массовая скупка населением липовых вакцинаций. Потому, что люди не доверяют вакцинам и не хотят негативных последствий вакцианации своему здоровью.
Как ни парадоксально, но коррупция в этом случае способствует правам человека.
Потому, что везде заставляют вакцинироваться, не уделяя внимания есть ли или нет противопоказания от вакцианции человеку.
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27.09.2021 23:08 Ответить
Тупит Ляшко с рекламой ковида. Х.ровый из него пиарщик. Не верят граждане в его побрехеньки. Ну, кроме особо перепуганных. Остаётся тупо выкручивать руки.
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27.09.2021 23:09 Ответить
Ну так а подобные действия сейчас явно не добавят доверия данному процессу. Если уже всплыл на поверхность такой громкий скандал с вакцинацией самих медиков. Точнее отказом их от вакцинирования. Хотя бы не палились так открыто.
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27.09.2021 23:24 Ответить
В ТЮРЬМУ таких особей !
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27.09.2021 23:10 Ответить
Когда началась скупка населением липовой вакцинации, Ляшко верещал, что будут большие штрафы применены к тем медработникам, которые делают фиктивную вакцинацию и выдают липовые сертификаты.
Не помогла это угроза.
Далее, Ляшко, начал верещать, что будут увольнять таких медработников.
Тоже не помогло.
Потом, начали угрожать уголовным преследованием медработников, выдающих липовые сертификаты вакцинации. Даже, предлагают принять в Раде соответствующий закон.
И это не помоагет.
Теперь, Ляшко уже реально истерит, видя что ничего не помоагет и все плевали на него и на его угрозы, пугает коллективным наказанием, в виде репрессий к администрации всех медучреждений, где выдают липовые серификаты.
И это не поможет.
Ибо нельзя заставить человека, против его воли, нанести вред своему здоровью.
Только можно добровольно человека подвести к вакцианации а не насильно.
Вот например, если бы давали реальные деньги за вакцинацию, то наверное и очереди бы выстроились к вакцинации... а угрозами ничего не сделаешь.
Ляшко может хоть головой об землю биться и стращать людей, это ему не поможет.
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27.09.2021 23:24 Ответить
Вы наверное плохо знаете наш народ. Очереди бы были. Деньги бы получили, Но вакцинироваться все равно не стали бы. Свой доступный процент доверчивых и пугливых они уже отвакцинировали. Больше не получится. И чем дальше тем труднее будет найти желающих. И данный скандал также способствовать не будет увеличению их числа.
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27.09.2021 23:28 Ответить
Опрос от 17 сентября. Большинство украинцев против вакцианации.
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27.09.2021 23:39 Ответить
Так наша власть своими мутками и схемотозом сама на корню загубила доверие населения. Ну и, честно говоря, к самим вакцинам вопросов хватает.
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27.09.2021 23:42 Ответить
Патологічні брехуни завжди йдуть на крайні міри, а потім - скіки ніточці не виться...
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28.09.2021 07:49 Ответить
Поедьте в любой аеропорт страны: мобильные бригады состряпают справку за 5 минут до вылета.
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27.09.2021 23:12 Ответить
Придурки с МОЗ, у вас ,итак работать ,почти ,некому. Уезжают ,врачи,при первой возможности. Кого вы увольнять будете, какие уголовные дела? В мед вузы сумашедшие недоборы)
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27.09.2021 23:14 Ответить
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27.09.2021 23:33 Ответить
Моцний 💨💨💨💨
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27.09.2021 23:18 Ответить
Итак. По поводу этого балагана возникли некие вопросы.
1. Как проверить валидность сертификата, если никаких степеней защиты у него нет? Сам сертификат если выдан соответствующим врачом и занесен в базу данных уже валиден по определению. Вопрос остается куда попала вакцина. Или в вакцинированного или в унитаз.
2. Отбирать лицензию у медучереждения по такому предлогу в период пандемии разве не преступление? Это допустимо? Или опасность пандемии надумана и на самом деле это просто фарс?
Ну и на основании второго вопроса возникает логически третий
3. Действительно ли наше государство, продавливая таким образом "добровольную" вакцинацию, печется о здоровье людей, если готово оставить без финансирования в разгар пандемии медучереждение только потому что медперсонал не польностью провакцинировался. Ведь годом ранее то же государство восхваляло медиков, которые работали на передовой борьбы с пандемией и самоотвержено рискуя здоровьем спасали больных. Ах да, запамятовал. Тогда же вакцин не было. И все было допустимо и все всех устраивало.
Вот истинное лицо нашей лицемерной власти. Вот она "забота" о здоровье населения.
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27.09.2021 23:21 Ответить
як цe нєт? є код i самe по ньому ясно що вiн липовий. просто розраховано на тe що нiхто нe bудe пeрeвiряти код.
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27.09.2021 23:30 Ответить
Чому це? Я приходю до людини яка робить вакцинацію та заносить данні у реєстр. Кажу давайте я вам грошиків підкину, а Ви мені валідний серт. А ліки давайте чи я, або ви в унітаз зілʼємо. Ну і яким чином цей серт валідним не буде?
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27.09.2021 23:36 Ответить
так beри свiй валiдний номeр i розмножуй з ним сeртифiкати. всe рiвно всe вкажe на тe що самe в тebe оригiнал а iншi до лампочки пiсля зbору bаbла. проbлeма в тому що iх нiхто нe сканує нeмає чим на чeстному словi навiть у нiмeччинi. цe хibа шo прикордоннi служbи.
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28.09.2021 08:26 Ответить
Доречі є ще інший варіант. Для цього треба знати чи привʼязаний виданий сертификат до конкретної людини. Тобто можна співставити код сертифікату з конкретною людиною. Якщо такої привʼязки немає, то можна, умовно кажучи, взагалі їх пачками штампувати знаючи тільки один валідний код. При скануванні система скаже - так, код сертифікату валідний. Такий сертифікат було видано. А чи належить він тій чи іншій людині - це вже інше питання.
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27.09.2021 23:56 Ответить
нe рeально якщо проходити контроль в одному мiсцi.
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28.09.2021 08:20 Ответить
Законопроект подан на регистрацию в Верховную Раду Украины.
Сейчас против ряда врачей открыты уголовные производства...
************
Тобто, закон ще не прийняли, але кримінальні провадження вже відкриті.
Овва! Браво!
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27.09.2021 23:24 Ответить
Это кромко сказано, что криминальные производства открыты. По факту там максимум админштраф светит.
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27.09.2021 23:29 Ответить
МОЗ треба відправити під трибунал в повному складі. Всі ці негідники заслужили на страту.
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28.09.2021 00:08 Ответить
Писеець! Оце вам і "децентралізація".
Мінздрав вимагає від місцевої влади - карати за злочин.
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28.09.2021 07:48 Ответить
 
 