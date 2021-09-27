Минздрав призывает местные власти отстранять руководителей больниц, работники которых выдают фальшивые справки о COVID-вакцинации

Министерство здравоохранения Украины будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывали свидетельства о проведении вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сейчас против ряда врачей открыты уголовные производства по факту подделки документов, удостоверяющих проведение вакцинации. Мы официально направим представление к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, - объединенным территориальным общинам - с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах", - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Если следствие выявит, что главный врач учреждения непричастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения МЗ будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. Поэтому территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно.

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Напомним, схемы подделки документов о вакцинации и их использование были обнаружены в Черкасской области, на Буковине и Днепропетровщине.

22 сентября правительство одобрило разработанный специалистами Минздрава проект Закона Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок". Законопроект подан на регистрацию в Верховную Раду Украины.