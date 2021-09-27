Работаем над тем, чтобы саммит Нормандской четверки состоялся до окончания каденции Меркель, - Ермак
Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров стран Нормандской четверки по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе состоялся до окончания каденции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.
Об этом в эфире телеканала "ICTV" заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжаются консультации в Нормандском формате, как видеоконференции, так и реальные встречи между сторонами … Мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров Нормандского формата состоялась еще до окончания каденции Меркель. И мы считаем, что это было бы очень справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала. У нас сегодня есть только два свидетеля, которые помнят и присутствовали во время подписания Минских соглашений, потому для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время", - заявил Ермак.
По словам Ермака, президент Украины Владимир Зеленский также призвал российского президента к прямым переговорам.
"Это важно, чтобы переговоры состоялись. Но официальных лиц России постоянно не устраивает повестка дня. Но, если есть желание прекратить войну, надо садиться и разговаривать", - подчеркнул глава ОП.
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Смердить... !
причому, не просто хорошого, а дуже хорошого
Багато опікуване тобою чучало добилося ?
Яка мета зустрічі з політиком, який вже відходить від справ ? Для чого ?
смерть журавля транслювали з дрона у прямому ефірі, бо був на особистому контролі...
Хоч конкурс проводь.
Там и так будет хватать предателей.
Під час останньої зустрічі Путіна та Лукашенка було не лише погоджено якісь таємні дорожні карти поглибленої інтеграції двох країн. Було також заплановано на кінець листопада 2021 року остаточне затвердження цього удосконаленого договору про Союзну державу керівними структурами об'єднання. Але найцікавіше, що нелегітимний, не визнаний світом Лукашенко заявив: справа стосується не лише двох держав. Заява Лукашенка свідчить і про те, що двоє диктаторів не втрачають надії розширити своє коло, не важко здогадатися, ким.
Україною.
Чергове нагадування з Кремля словами Пєскова, що Путін готовий побалакати з Зеленським, якби не впертість Києва в Мінських домовленостях. Складається враження, що Кремль вже сам запрошує Зеленського на переговори, без його попереднього наполягання. Зрозуміти це можна в контексті згаданого листопадового дедлайну щодо Союзної держави.
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