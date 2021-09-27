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Новости Нормандские переговоры
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Работаем над тем, чтобы саммит Нормандской четверки состоялся до окончания каденции Меркель, - Ермак

Работаем над тем, чтобы саммит Нормандской четверки состоялся до окончания каденции Меркель, - Ермак

Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров стран Нормандской четверки по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе состоялся до окончания каденции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом в эфире телеканала "ICTV" заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаются консультации в Нормандском формате, как видеоконференции, так и реальные встречи между сторонами … Мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров Нормандского формата состоялась еще до окончания каденции Меркель. И мы считаем, что это было бы очень справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала. У нас сегодня есть только два свидетеля, которые помнят и присутствовали во время подписания Минских соглашений, потому для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время", - заявил Ермак.

По словам Ермака, президент Украины Владимир Зеленский также призвал российского президента к прямым переговорам.

Также читайте: Прогресс в Нормандском формате затруднен и значительно замедлился, - Меркель

"Это важно, чтобы переговоры состоялись. Но официальных лиц России постоянно не устраивает повестка дня. Но, если есть желание прекратить войну, надо садиться и разговаривать", - подчеркнул глава ОП.

Автор: 

Меркель Ангела (2125) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+10
Цензор, не много ли дьЕрмака ?
Смердить... !
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27.09.2021 23:30
+6
А ти яким боком до цього ? Іди скрепки перекладай, писарчук !
Багато опікуване тобою чучало добилося ?
Яка мета зустрічі з політиком, який вже відходить від справ ? Для чого ?
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27.09.2021 23:32
+6
Україна нині знаходиться у володінні агента ***** д'Єрмака "Козиря", на фірмі якого преЗЕдентом працює ЗЕклован. А брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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27.09.2021 23:39
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27.09.2021 23:28 Ответить
Ось Вам й Пінчук!!! на каналах Ахмєтова Слуг так терзають Гончаренки з Гройсманами... Дніпровька мафія єдіна как нікагда!!! !
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27.09.2021 23:30 Ответить
гройсман днепровская мафия?)
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27.09.2021 23:35 Ответить
НА КАНАЛАХ АХМЕТОВА присутня жорстка дискусія і опозиціядо слуг, котрих опускають а наканал ДНІПРОВСЬКИХ мафіозі продовжують слуг лизати - подивіться НАРОД ПРОТИ на УКРАЇНА 24 хоча б , Ляшка там же у Голованова, що йому дозволли там нести... Юлю у шустера...
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27.09.2021 23:45 Ответить
Цензор, не много ли дьЕрмака ?
Смердить... !
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27.09.2021 23:30 Ответить
Цензор лиш показує хто про що й з ким говорить на шоу різних олігархів ...
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27.09.2021 23:46 Ответить
після свідчень бурби на всіх каналах хорошого єрмака стане набагато більше...
причому, не просто хорошого, а дуже хорошого
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28.09.2021 06:35 Ответить
Чуваки работают, понятно? Как будто этот самит что-то сдвинет.. Работники, ****.
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27.09.2021 23:30 Ответить
А ти яким боком до цього ? Іди скрепки перекладай, писарчук !
Багато опікуване тобою чучало добилося ?
Яка мета зустрічі з політиком, який вже відходить від справ ? Для чого ?
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27.09.2021 23:32 Ответить
Опікуване чучало добилося того, що із застінок Кремля звільнили Сєнцова, Кольченка, Гриба та українських моряків. А от попереднє чучало чомусь того не добилося. Більше того - заслало тих моряків у полон. Навмисно чи по власній дурості - це вже інше питання...
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28.09.2021 03:45 Ответить
катери своїм ходом заходять далеко - турецькі катери берегової охорони дійшли аж до одеси, а британський корабель йшов пройшов у українських територіальних водах криму і нічо йому за це не було...
смерть журавля транслювали з дрона у прямому ефірі, бо був на особистому контролі...
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28.09.2021 06:43 Ответить
тварь
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27.09.2021 23:32 Ответить
ан#c себе работай, коцапский шпион
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27.09.2021 23:35 Ответить
дЕрьмак
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28.09.2021 00:06 Ответить
шось тебе, дє-рьмак-ублюдок, давно не було чути... що, тварюко, куратори з фсб нові "цу" доправили?
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27.09.2021 23:35 Ответить
Та вони там одне "краще" за іншого.
Хоч конкурс проводь.
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28.09.2021 04:27 Ответить
Смысл общения с пенсионером для Украин? А ермак? Лучше бы зеля с новым канцлером отношения наладил?
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27.09.2021 23:37 Ответить
Україна нині знаходиться у володінні агента ***** д'Єрмака "Козиря", на фірмі якого преЗЕдентом працює ЗЕклован. А брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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27.09.2021 23:39 Ответить
*****, а зачем эта пропутинская штазистка на саммите ?
Там и так будет хватать предателей.
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27.09.2021 23:54 Ответить
Ну видимо дерьмак без нее не осилит реализацию плана с лубянки.
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27.09.2021 23:56 Ответить
А может лучше наоборот--когда другой канцлер будет? Реальность важнее дежурного одобрямса.
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28.09.2021 00:38 Ответить
Вава спішить сойтісь па срєдінє. Агент козирь отримав завдання від свого куратора ху*ла. Після виборів в Німеччині буде інша конфігурація політичних сил. Я не маю ні найменших ілюзій, що ця конфігурація не буде складатись на користь України, але подруга/друг путіна точно не буде одноосібно примати необхідні для кремлівського окурка рішення. Тому клоуни спішать. Меркель вже зробила свою чорну справу ще у 2008 році, коли заблокувала надання Україні і Грузії ПДЧ в НАТО. І тільки за це вона має сидіти в Гаазькому трибуналі разом з путіним. Вона співучасниця злочинів путіна в Україні і Грузії.
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28.09.2021 01:11 Ответить
Спішать до кінця листопада.

Під час останньої зустрічі Путіна та Лукашенка було не лише погоджено якісь таємні дорожні карти поглибленої інтеграції двох країн. Було також заплановано на кінець листопада 2021 року остаточне затвердження цього удосконаленого договору про Союзну державу керівними структурами об'єднання. Але найцікавіше, що нелегітимний, не визнаний світом Лукашенко заявив: справа стосується не лише двох держав. Заява Лукашенка свідчить і про те, що двоє диктаторів не втрачають надії розширити своє коло, не важко здогадатися, ким.

Україною.

Чергове нагадування з Кремля словами Пєскова, що Путін готовий побалакати з Зеленським, якби не впертість Києва в Мінських домовленостях. Складається враження, що Кремль вже сам запрошує Зеленського на переговори, без його попереднього наполягання. Зрозуміти це можна в контексті згаданого листопадового дедлайну щодо Союзної держави.

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28.09.2021 01:24 Ответить
пусть сначала ответит за провал операции по вагнеровцам, а не засирает мозги каким-то форматом...
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28.09.2021 05:08 Ответить
А Єрмак із свіжою засмагою, виявляється є багато вільного часу у державника))
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28.09.2021 06:06 Ответить
и меркель и ярмак проститутки пуйла, это когда-нибудь выяснится.
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28.09.2021 08:40 Ответить
 
 