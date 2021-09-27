Работаем над тем, чтобы саммит Нормандской четверки состоялся до окончания каденции Меркель, - Ермак

Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров стран Нормандской четверки по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе состоялся до окончания каденции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом в эфире телеканала "ICTV" заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаются консультации в Нормандском формате, как видеоконференции, так и реальные встречи между сторонами … Мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров Нормандского формата состоялась еще до окончания каденции Меркель. И мы считаем, что это было бы очень справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала. У нас сегодня есть только два свидетеля, которые помнят и присутствовали во время подписания Минских соглашений, потому для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время", - заявил Ермак.

По словам Ермака, президент Украины Владимир Зеленский также призвал российского президента к прямым переговорам.

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"Это важно, чтобы переговоры состоялись. Но официальных лиц России постоянно не устраивает повестка дня. Но, если есть желание прекратить войну, надо садиться и разговаривать", - подчеркнул глава ОП.