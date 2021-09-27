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Характеристики однопартийцев от "слуги народа" Корниенко: "100% наш человек", "продюсер из квартала", "теоретически будет послушный". ДОКУМЕНТ

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отправил в партийный чат характеристику на пятерых однопартийцев.

Об этом сообщает в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Приоритеты кадровой политики. Фракция "слуг" обсуждает служебную характеристику, которую 26 сентября выложил, а затем без объяснений удалил Корниенко. Многие "слуги" успели сохранить себе скрин, и источники Цензор.НЕТ позволили нам ознакомиться с этим документом. Возможно, это документ не окончательный, либо он предназначался для другого чата, мы не знаем, но обратимся за комментарием", - отметил он.

Журналист также предполагает, что появление этого скрина может быть сигналом, "что Офис Президента собирается провести кадровые назначения и переместить 5 депутатов на другие посты - возможно, на министерские должности, возможно, на глав облгосадминистраций".

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Характеристики однопартийцев от слуги народа Корниенко: 100% наш человек, продюсер из квартала, теоретически будет послушный 01

"Бумага рабочая, любопытно просто, какие приоритеты указаны, сразу ясно, какие качества важны для кандидата прежде всего.

Номер 140 - Сергей Кострийчук. Судя по комментарию, его включил в список "слуг" Илья Павлюк, один из руководителей избирательного штаба партии, которого в медиа называют контрабандистом и теневым решалой, близким лично к Зеленскому. Офис Павлюка находится у самых ворот Офиса Президента, и Павлюк туда ходит как на работу. Якобы "не берет трубку от Ильи" Кострийчук. Ну, раз не берет, значит, уже надежен, а кто его и за сколько вставил в список - неважно.

Номер 141. Александр Божков. Продюсер из "Квартала". Здесь можно вообще ничего не добавлять, это исчерпывающая характеристика, настоящая школа госуправления.

Номер 142. Артем Михайлюк. Партнер по бизнесу Корниенко. Конечно, своему человечку надо порадеть. А то неудобно - партнер и все еще не депутат.

Номер 143. Александр Васюк. Странно видеть здесь человека, который не является чьим-то подчиненным или партнером по бизнесу, поэтому уверенности в нем нет, но надежда на то, что послушный, остается. Послушание требуется прежде всего, послушание.

Номер 144. Дмитрий Еромоленко. "У меня записано что он "наш", то есть "квартал" или около)". Интересно, что "наш" для Корниенко - это крупный бизнесмен, купивший в 2016-м в Италии замок XVIII века, застройщик элитного жилья на Печерске, владелец сети элитных бутиков модных аксессуаров. Кстати, а размер состояния Ермоленко - до 85 миллионов дотягивает - а то как бы неудобно не получилось в свете нового закона об олигархах? Впрочем, если и такие авторы есть в "Квартале", значит, проблем с зачислением в список не будет. "Квартал" - это показатель самых элитных качеств, вполне достаточно, другие факты биографии изучения не требуют", - подчеркивает Бутусов.

Также читайте: ​Родственники 58 "слуг народа" за два года приобрели имущества более чем на 60 млн грн, - КИУ

Автор: 

Бутусов Юрий (4353) Слуга народа (2629) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+43

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27.09.2021 23:43
+38
Днище-зебилище
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27.09.2021 23:38
+32
пипец... ( продюсер из квартала, характеристика топ... (рыгать хочется)
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27.09.2021 23:39
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27.09.2021 23:38 Ответить
І все одно схавають.
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28.09.2021 04:05 Ответить
пипец... ( продюсер из квартала, характеристика топ... (рыгать хочется)
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27.09.2021 23:39 Ответить
Характер стійкий, нордичний.
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27.09.2021 23:40 Ответить
Крнієнко - це спец по соснам?

Так що дивного, що знову палиться ?
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27.09.2021 23:41 Ответить
На ANNEKSIA NET Чорновол розповів пр Стефанчука , конституціоналіста ,(доречі Шустер. його представляв як КВНщика) , так от наскільки він не просто юридично не грамотний а ПРОСТО ЖАХЛИВО БЕЗГРАМОТНИЙ!!! Й його готуються СлугиДвох Панів голосувати у спікери.
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27.09.2021 23:54 Ответить
"Божья роса!" - проблеяли Зе-тыпилы.
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27.09.2021 23:42 Ответить
Уже втретє з дерев полетіли жовті аркуші - але зебілів так і не почали чавити гіркі борошна совісті.
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28.09.2021 04:19 Ответить
Документ "не рабочий", нет колонки "анал табу".
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27.09.2021 23:42 Ответить

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27.09.2021 23:43 Ответить
Да уж. Даже нет слов. Одни маты. Стадо.
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27.09.2021 23:46 Ответить
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27.09.2021 23:55 Ответить
Як простітуток на панель а не в Раду . Скот Злайна .Їм самим не бридко бути СКОТОМ ?
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27.09.2021 23:48 Ответить
Странно видеть здесь человека, который не является чьим-то подчиненным или партнером по бизнесу (с) это пипец ) зебики, вы зебилы
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27.09.2021 23:49 Ответить
Послушание требуется прежде всего, послушание (с) Это пипец... какой ужас вы натворили
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27.09.2021 23:50 Ответить
Типова комуністична партія з полудурком на чолі.
Культ зелі в нас же роблять. От вам це і є..
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28.09.2021 09:43 Ответить
что он "наш", то есть "квартал" или около (с)

капец... страна квартала, с шутками про проститутку, случилась
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27.09.2021 23:51 Ответить
Які спеціалісти, таке й процвітання. Як то кажуть :" За що нарід боровся, на те й напоровся".
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28.09.2021 00:04 Ответить
Характер зердический, Член ЗЕЛНАХ. К врагам зейха беспощаден. Пользуется заслуженным презрением народа Украины.
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27.09.2021 23:51 Ответить
Конечно, своему человечку надо порадеть. А то неудобно (с)

капец...
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27.09.2021 23:53 Ответить
нарешті побачив фейси ЗЕ-шавок - Корнієнко дарма напружувався, їх якості написані налиці - убого !
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27.09.2021 23:56 Ответить
Ця погань НІКОЛИ й не планувала нічого доброго робити для українців. Вони прийшли грабувати. Знищити.
Нахріна їм професіонали, які знають совю роботу? Їм потрібні перевірені продюсери, які за бабло проголосують, виконають яку завгодно команду.
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28.09.2021 00:02 Ответить
і все кацапською. чому я не здивований?
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28.09.2021 00:02 Ответить
Не здивований, тому що все робиться по сценарію Путіна (Коломойського). Пам'ятаєте, як Коломойський пропонував взяти у Росії 100 мільярдів і забути про Крим і Донбас?!
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28.09.2021 11:27 Ответить
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28.09.2021 00:05 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=************************************-GYFcsqlKnr0t79N_Rj9GbcngHzhs6ps0B7r_d-Uce5om8OuHyhJ38bLNVPRhbBCzlwBTsdWFbiuqJBhsz9wHgRocb9smis&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=************************************-GYFcsqlKnr0t79N_Rj9GbcngHzhs6ps0B7r_d-Uce5om8OuHyhJ38bLNVPRhbBCzlwBTsdWFbiuqJBhsz9wHgRocb9smis&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 11 ч. ·



Коротко про украинскую политику

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28.09.2021 00:13 Ответить
уроды
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28.09.2021 00:14 Ответить
....с ярко выраженным дегенеративизмом
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28.09.2021 00:27 Ответить
подельники......
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28.09.2021 00:25 Ответить
Короче - корабельная сосна!
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28.09.2021 00:36 Ответить
Хочу показати ще одну шваль з уродів, а саме , який виліз тут зі своїм Але цей вже проліз в список уродів.
В отих "шпаринах" я йому розказав, що він "дебіл! Всі твої шпарини - до сраки! Боротися з олігархатом потрібно іншими методами, і людство давним-давно їх знайшло та застосовує в себе в цивілізованих країнах. А це в вас, зелених уродів - це нецивілізована боротьба з опозицією; причому - національно-демократичною опозицією".
і отримав повідомлення "Вы больше не можете оставлять сообщения в этой теме".

Ну і фіг з ним! Але я просто нагадаю за кадра деякими цитатами: "https://www.chesno.org/politician/63027/ З 2001 року працював економістом, старшим економістом, керівником управління, керівником департаменту в АКБ "ПриватБанк" (м. Дніпро). ... З 2008 року обіймає посаду директора ТОВ "А.В.С.". Засновник ТОВ "ІБК "Атол". ... Дунду пов'язують з екс-регіоналом, екс-міністром ЖКГ та екс-головою Київміськадміністрації Олександром Поповим. За керівництва Попова ТОВ "А.В.С." отримало дозвіл на будівництво на Печерських пагорбах елітного житлового комплексу "Престиж хол". "
Якщо кого зацікавить - то за наведеною ссиллю на "Чесно" інфи про кадра куди більше.
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28.09.2021 01:07 Ответить
Прэлестно.

"Хз кто, но говорят, что из Квартала. Будет послушным. Надо брать."
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28.09.2021 01:17 Ответить
Ватному ЗЕскоту это глубоко пофиг, они и раньше это знали и всё равно проголосовали за приСлуг УРода....Ватному ЗЕскоту главное шоб Порошенко посадили..Порошено.о...Порошенко... Ватный ЗЕскот и ***** родным папой назвал бы абы Порошенко посадили...
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28.09.2021 01:56 Ответить
Садилка в них скоріше поламається..інша справа, що ЗЕскот зробить так, що ПП не зможе більше балотуватися і спробують забрати канали, які вже майже єдині осталися в ефірі, які критикують шмарклю та його "слюн".
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28.09.2021 02:17 Ответить
"Слюні нарота" у всій красі.
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28.09.2021 02:15 Ответить
Банда предателей и политических шлюх. Больше сказать нечего
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28.09.2021 03:05 Ответить
Здібності, вум, досвід, особисті якості? Та нахій.
Єдине, що потрібне - тупа і сліпа слухняність. Тобто просто чавити потрібну кнопку.
...
А це вже, на хвилинку, кацапська модель "едим росисю" - імітація парламенту для прикриття тоталітаризму.
Зебіли, ви що блть накоїли?
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28.09.2021 04:06 Ответить
ні, документ корнієнка -це однозначний фейк! там має бути ще один обов'язковий пункт цього кварталу та КВНу: "гарно відсмоктує у гарних хлопців‼️" На що перетворено Парламент та *ОПа(???!!): хтось веде переписку та вибирає собі шльондру, хтось-мастурбує, хтось - роздивляється баба-да, хтось- КоляКотлета, хтось-на доріжці, хтось-відсмоктує гарним хлопцям...
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28.09.2021 04:30 Ответить
Зеленський просто кінчена мразь, такого кумівства не було в цій країні ніколи.
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28.09.2021 05:06 Ответить
таке було завжди. просто перший раз все робиться настільки відкрито, що вже кожному ідіоту це стало очевидно. ну і прикол в тому, що зелена мразота на стадіоні дорікала колишній владі в кумовстві, хоча сама така ж сама або ще гірша. бо попередники ще враховували професійсні навички. а ці до корита ставлять усіх без перебору аби були "свої на 100% і паслушниє"
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28.09.2021 10:10 Ответить
зе_мнясо
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28.09.2021 05:54 Ответить
Ну и что,когда то под куполом было по другому?одни подчинялись по приказу,другие по подмазу,честных и самостоятельных там почти не было никогда.
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28.09.2021 06:12 Ответить
гидота
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28.09.2021 06:36 Ответить
Парад уродов.
Отборные гады.
Бензином выводить таких паразитов...
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28.09.2021 07:18 Ответить
Ужас. Этот послушный, этот не послушный, этот представитель баптистов, где крутятся бабки США. Кого вы плять выбрали зебилы?
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28.09.2021 08:40 Ответить
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28.09.2021 09:02 Ответить
І жодного зебіла на гілці, який би зміг пояснити решті громадян що це творять його обранці.
Відповідальність же взяв на себе на виборах... Просто так це не мине.
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28.09.2021 09:36 Ответить
Alexander Fesenko


@sashkof2

·
https://twitter.com/sashkof2/status/1442742583302754306 58 с



ДЕПУТАТИ МІЛЬЙОНЕРИ - ЗНАЙШЛА ЇХ ДЕКЛАРАЦІЇ!Автомобілі з салону, новісінькі квартири, приватні будинки - все це придбали члени сімей 58 "слуг народу" - Марія Мадзігон
https://twitter.com/MaryMadzigon @MaryMadzigon
https://www.youtube.com/watch?v=Qc3Lr_hIMVI&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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28.09.2021 09:49 Ответить
Ну і звичайно всі записи російською іноземною мовою. Мовою ворога, який прагне знищити нашу країну. 30 років пройшло, а державою досі керують малороси з російським світоглядом. Коли в Україні буде українська влада? Хоча звідки їй взятись, якщо українців в Україні меньшість.
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28.09.2021 10:02 Ответить
Украинцы - недостающее звено в развитии человеческой расы, которое долго искали ученые антропологи.
300 + 30 лет не могут стать европейцами.
Из двух зол выбирают худшее.
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28.09.2021 10:57 Ответить
Друзі, але ось із такого бидла отої базарної-ректної закваски 1990-2000-х великою мірою і складається наш народ. Розглянтеся навколо, погляньте на сусідів, знайомих... Хіба ні?
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28.09.2021 11:12 Ответить
Народовладья в действии! То ли еще будет! Запасайтесь попкорном и пристегивайте ремни. Цирк будет продолжатся.
А если серьезно: Какое же это все таки кодло-зеленые сопли по кличке "слуги народа"
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28.09.2021 16:15 Ответить
Что это за характеристика "100% наш человек", "находится около квартала"? Я так понимаю клоун из квартала - это "наш человек", а если он не из квартала, то "теоритически будет послушным". Значит для них главное, чтобы человек был "послушным", ничего другого от него не требуется. Все по Маяковскому " Коммунизм -сиди и жди, нам с тобою думать неча, если думают вожди."
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28.09.2021 20:31 Ответить
 
 