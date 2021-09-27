Е-таможня, выборы и перепись: Зеленский на видеовстрече с представителями Facebook анонсировал новые цифровые услуги

Президент Владимир Зеленский вечером 27 сентября провел видеоконференцию с главным операционным директором компании Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский ознакомил Шерил Сэндберг и Ника Клегга с ключевыми достижениями Украины в цифровизации и недавними шагами украинской власти в направлении совершенствования налогового и правового режима для IT-компаний.

По его словам, в Украине планируется расширить перечень электронных услуг: "У нас есть несколько амбициозных целей: это электронная таможня, это парламентские и президентские выборы, это цифровая перепись граждан Украины".

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Президент подчеркнул, что IT-отрасль в Украине активно развивается и сегодня составляет 4% ВВП страны: "Мы хотим рост до 10% и видим в этом реальность в ближайшие два-три года".

Зеленский также отметил, что Украина активно борется с российской дезинформацией.

Также украинский гарант пригласил представителей Facebook посетить "Дія.Саміт", который пройдет в Киеве 29 ноября.

Также президент предложил рассмотреть возможность открытия офиса компании Facebook в Украине.

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"Мы стремимся предоставлять лучшие услуги и поддержку нашим украинским пользователям. Это отражается в разных действиях компании, включая недавний запуск Facebook AMBER Alert в Украине, и мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество", - отметила со своей стороны Шерил Сэндберг.

Вице-президент Facebook Ник Клегг сообщил, что благодаря оперативной работе компании было сорвано 150 операций, касающихся распространения дезинформации о пандемии COVID-19 и прекращена деятельность 18 сетей, которые влияли на общественное мнение.

Также участники видеоконференции обсудили вопрос открытия R&D-центра Facebook в Украине.