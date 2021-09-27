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Е-таможня, выборы и перепись: Зеленский на видеовстрече с представителями Facebook анонсировал новые цифровые услуги

Е-таможня, выборы и перепись: Зеленский на видеовстрече с представителями Facebook анонсировал новые цифровые услуги

Президент Владимир Зеленский вечером 27 сентября провел видеоконференцию с главным операционным директором компании Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский ознакомил Шерил Сэндберг и Ника Клегга с ключевыми достижениями Украины в цифровизации и недавними шагами украинской власти в направлении совершенствования налогового и правового режима для IT-компаний.

По его словам, в Украине планируется расширить перечень электронных услуг: "У нас есть несколько амбициозных целей: это электронная таможня, это парламентские и президентские выборы, это цифровая перепись граждан Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не имеющие гаджетов и доступа к интернету украинцы смогут получить услуги в "Дії" в спецместах в ЦНАПах, - Минцифры

Президент подчеркнул, что IT-отрасль в Украине активно развивается и сегодня составляет 4% ВВП страны: "Мы хотим рост до 10% и видим в этом реальность в ближайшие два-три года".

Зеленский также отметил, что Украина активно борется с российской дезинформацией.

Также украинский гарант пригласил представителей Facebook посетить "Дія.Саміт", который пройдет в Киеве 29 ноября.

Также президент предложил рассмотреть возможность открытия офиса компании Facebook в Украине.

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"Мы стремимся предоставлять лучшие услуги и поддержку нашим украинским пользователям. Это отражается в разных действиях компании, включая недавний запуск Facebook AMBER Alert в Украине, и мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество", - отметила со своей стороны Шерил Сэндберг.

Вице-президент Facebook Ник Клегг сообщил, что благодаря оперативной работе компании было сорвано 150 операций, касающихся распространения дезинформации о пандемии COVID-19 и прекращена деятельность 18 сетей, которые влияли на общественное мнение.

Также участники видеоконференции обсудили вопрос открытия R&D-центра Facebook в Украине.

Автор: 

Facebook (391) Зеленский Владимир (20290) электронные услуги (98)


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Топ комментарии
+11
Криворогатого несе по кочкам джигіталізації.
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27.09.2021 23:56
+10
все по кацапской кальке
программные РРО, выборы в интернете
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28.09.2021 00:09
+8
кто то рядом может объяснить этому дегенерату, что бумаг становится только больше!
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27.09.2021 23:56
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Криворогатого несе по кочкам джигіталізації.
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27.09.2021 23:56 Ответить
криворогатий - это шидевр )))
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28.09.2021 00:01 Ответить
воно криворагульне))
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28.09.2021 02:13 Ответить
кто то рядом может объяснить этому дегенерату, что бумаг становится только больше!
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27.09.2021 23:56 Ответить
Для нього пропіаритись понад усьо, а там хоч трава не рости.
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27.09.2021 23:59 Ответить
это реальный диджилтреш. Вава, ты дебил? Когда тебя будут выносить из Банкового дворца они будут лучшими операторами этого события)))
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27.09.2021 23:59 Ответить
он думает топы фейсбука такие же тупые как 73%, и им можно ездить по ушам...
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28.09.2021 00:02 Ответить
Це все направлено на тік-токерів.
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28.09.2021 00:06 Ответить
все по кацапской кальке
программные РРО, выборы в интернете
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28.09.2021 00:09 Ответить
даже само понятие "минцифры" это из кацапии
просто почитайте. один в один
https://digital.gov.ru/ru/activity/
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28.09.2021 00:19 Ответить
Так это очевидно было еще до выборов в 2019-м, но только тем, у кого разум хоть немного работает.
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28.09.2021 00:32 Ответить
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28.09.2021 00:10 Ответить
не, не катит, в фейсбуке придурков 73% не держат
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28.09.2021 00:14 Ответить
Полно в ФБ народу с тяжелыми повреждениями коры и древесины головного мозга, в том числе и украиноговорящих.
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28.09.2021 00:34 Ответить
Е-таможня, выборы и перепись
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28.09.2021 01:18 Ответить
и зермак там, на связи с фейсбук... зермак-фейсбук, у меня все...
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28.09.2021 00:12 Ответить
придурки...
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28.09.2021 00:12 Ответить
Корпорация IBM открыла в Братиславе Westend Gate - крупнейший офис IBM в Восточной Европе .

Хотя могли и в Вене ( 60 км от Братиславы) . Но бизнесмены разумно оценили разницу в ценах и продуктах для сотрудников корпорации . Умеют считать деньги,
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28.09.2021 00:17 Ответить
ну интернейшенал бусинес машин не есть лидером в компьютерах в мире. тем более сейчас это леново .номер один это хевлет пацкард.
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28.09.2021 00:29 Ответить
IBM занимает большой комплекс зданий . Там работают программисты и специалисты со всех стран. Ну , а споры кто круче меня не касаются
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28.09.2021 00:47 Ответить
я о продуктах. когда ибм выпускала по заказу аппле первык мак буки и свои виндовс компы ХП уже работал на луне и в апполонах. ибм уже не тот.
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28.09.2021 01:13 Ответить
Как то видела автовидео как кацапы изучают новый Мерседес и критикуют . Это смешно смотрится , т к в кацапии нет своих заводов типа корпорации Мерседес 😀😀😀
Критиковать крупнейшую мировую корпорацию IBM - тоже смешно. Подобных корпораций в Украине не было , нет и не будет , как бы не хотелось . Потому надо научиться пользоваться мировыми достижениями , а не загребать их по снобистски .
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28.09.2021 01:56 Ответить
ключевое достижение в цифровизации, это потенциальная дыра дия, с примитивными технологиями достань код из базы?
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28.09.2021 00:18 Ответить
все таки, чмо криворагульне, по хорошому не покине крісло Президента.
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28.09.2021 00:34 Ответить
Это че таки получается? Что следующие выборы хотят в новом формате провести? Мда)труба дело)
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28.09.2021 01:18 Ответить
сцарьок почне рекламувати цифровку й доведе піар до вершини своєї мрії- до повної реклами виборів його особисто он-лайн ... Через ДІЮ. про цей задум розповів учора на програмі ЄСЕНС на 5-му Лєрос - ось й підтвердження.
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28.09.2021 02:37 Ответить
Мільйони українців двома руками "ЗА" електронне голосування . Ніяк не дочекаємось , коли вже нарешті .
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28.09.2021 06:37 Ответить
Е-імпічмент.
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28.09.2021 06:14 Ответить
Користувачі "Дія" з нетерпінням чекають можливості голосувати з дому зі смартфону . Макулатурні вибори повинні залишитись у минулому . Досить розносити коронавірус по дільницях , досить вкидань "бюлетенів" , карусель, фальсифікацій і неможливості проголосувати українцям , що знаходяться за кордоном .
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28.09.2021 06:23 Ответить
А про міжгалактичний шаховий турнір він нічого не розказував?
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28.09.2021 07:32 Ответить
Дія.Саміт тоже будет платным на фирму жены Кирилла Тимошенко?
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28.09.2021 08:17 Ответить
о чём я и говорил ещё 2 года назад...!
что последние демократические выборы были в 2019м году!!

для того зеленский и создал ДИЮ, что следующие выборы будут электронными или частично электронными, ну а там вы сами понимаете он себе любой рейтинг нарисует..

вообщем всё, зеленский Украине это навсегда, это новый лукашенко - путин
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28.09.2021 08:28 Ответить
мерчендайзер року...
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28.09.2021 08:37 Ответить
"Є-митниця"? А знаєте, класний термін. Тільки однієї "Є" замало.
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28.09.2021 22:58 Ответить
 
 