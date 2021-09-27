Е-таможня, выборы и перепись: Зеленский на видеовстрече с представителями Facebook анонсировал новые цифровые услуги
Президент Владимир Зеленский вечером 27 сентября провел видеоконференцию с главным операционным директором компании Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Зеленский ознакомил Шерил Сэндберг и Ника Клегга с ключевыми достижениями Украины в цифровизации и недавними шагами украинской власти в направлении совершенствования налогового и правового режима для IT-компаний.
По его словам, в Украине планируется расширить перечень электронных услуг: "У нас есть несколько амбициозных целей: это электронная таможня, это парламентские и президентские выборы, это цифровая перепись граждан Украины".
Президент подчеркнул, что IT-отрасль в Украине активно развивается и сегодня составляет 4% ВВП страны: "Мы хотим рост до 10% и видим в этом реальность в ближайшие два-три года".
Зеленский также отметил, что Украина активно борется с российской дезинформацией.
Также украинский гарант пригласил представителей Facebook посетить "Дія.Саміт", который пройдет в Киеве 29 ноября.
Также президент предложил рассмотреть возможность открытия офиса компании Facebook в Украине.
"Мы стремимся предоставлять лучшие услуги и поддержку нашим украинским пользователям. Это отражается в разных действиях компании, включая недавний запуск Facebook AMBER Alert в Украине, и мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество", - отметила со своей стороны Шерил Сэндберг.
Вице-президент Facebook Ник Клегг сообщил, что благодаря оперативной работе компании было сорвано 150 операций, касающихся распространения дезинформации о пандемии COVID-19 и прекращена деятельность 18 сетей, которые влияли на общественное мнение.
Также участники видеоконференции обсудили вопрос открытия R&D-центра Facebook в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
программные РРО, выборы в интернете
просто почитайте. один в один
https://digital.gov.ru/ru/activity/
Хотя могли и в Вене ( 60 км от Братиславы) . Но бизнесмены разумно оценили разницу в ценах и продуктах для сотрудников корпорации . Умеют считать деньги,
Критиковать крупнейшую мировую корпорацию IBM - тоже смешно. Подобных корпораций в Украине не было , нет и не будет , как бы не хотелось . Потому надо научиться пользоваться мировыми достижениями , а не загребать их по снобистски .
что последние демократические выборы были в 2019м году!!
для того зеленский и создал ДИЮ, что следующие выборы будут электронными или частично электронными, ну а там вы сами понимаете он себе любой рейтинг нарисует..
вообщем всё, зеленский Украине это навсегда, это новый лукашенко - путин