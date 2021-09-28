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На дорогах Украины заработают еще 20 камер для фиксации нарушений ПДД

На дорогах Украины заработают еще 20 камер для фиксации нарушений ПДД

На дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей 28 сентября заработают еще 20 комплексов автофиксаций нарушений правил дорожного движения.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, во Львовской области заработают 13 приборов контроля: на 10 км+100 автодороги М-010 направление прибора город Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч); на 447 км+803 автодороги М-06 направление прибора город Броды (ограничение скорости 50 км/ч); на 137 км+971 автодороги М-09 направление прибора - Львов (ограничение скорости 50 км/ч); на 4 км+898 автодороги Н-17 направление прибора - Луцк (ограничение скорости 50 км/ч); на 12 км+514 автодороги М-10-01 направление прибора город Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч); на 552 км+486 автодороги М-06 направление прибора город Зубра (ограничение скорости 90 км/ч); на 528 км+459 автодороги М-06 направление прибора - Львов (ограничение скорости 50 км/ч); на 523 км+260 автодороги М-06 направление прибора город Чоп (ограничение скорости 50 км/ч); на 439 км+352 автодороги М-06 направление прибора ул. Победы, Львов (ограничение скорости 50 км/ч); на 541 км+451 автодороги М-06 направление прибора село Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч); на 541 км+296 автодороги М-06 направление прибора город Камянополь (ограничение скорости 50 км/ч); на 510 км+120 автодороги М-06 направление прибора город Запытов (ограничение скорости 50 км/ч); на 3 км+064 автодороги Н-17 направление прибора - Луцк (ограничение скорости 50 км/ч).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году на дороги выйдут первые автомобили "Фантомы" для скрытой фиксации нарушений ПДД, - Монастырский

В Запорожской области будут функционировать еще 4 прибора контроля: на 2 км+090 автодороги Н-15 направление прибора - Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч); на 526 км+590 автодороги Н-08 направление прибора - Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч); на 310 км+530 автодороги М-18 направление прибора - Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч); на 310 км+722 автодороги М-18 направление прибора город Мелитополь (ограничение скорости 90 км/ч).

В Закарпатской области заработает два прибора контроля: на 772 км+750 автодороги М-06 направление прибора - Ужгород (ограничение скорости 50 км/ч); на 780 км+785 автодороги М-06 направление прибора город Мукачево (ограничение скорости 50 км/ч).

В Одесской области появится еще один прибор контроля: на 3 км+015 автодороги Т-16-28 направление прибора - Киев (ограничение скорости 90 км/ч).

Таким образом количество камер автофиксации на трассах и в населенных пунктах увеличится до 158.

Также читайте: Геращенко на заседании КС: Цель автофиксации нарушений ПДД - не сбор штрафов, а уменьшение смертности и травм на дорогах

Напомним, в Украине 1 июня 2020 года прошел официальный запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения. Информация о времени, месте правонарушения, превышенной скорости, а также о номерных знаках автомобиля передается в центр автоматизированной обработки данных патрульной полиции.

6 августа министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что на украинских дорогах до конца этого года планируется установить всего 270 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Автор: 

ПДД (532) камера (73) Билошицкий Алексей (112)


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Топ комментарии
+5
А для фіксації покушеній на шефіров коли поставлять?
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28.09.2021 00:30
+4
это усрех, зебилы, плоти. и юбляхеров по двойному тарифу, как в европе
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28.09.2021 00:20
+2
А чем не успех ? Ещё бы за парковку автоштрафы сделали чтоб не торчали в центре те, кому туда реально не сильно-то и надо. Как говориться, если на парковке нет ни одного свободного места, значит цена установлена неверно.
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28.09.2021 00:50
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Правила форума Совет форумчан
это усрех, зебилы, плоти. и юбляхеров по двойному тарифу, как в европе
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28.09.2021 00:20 Ответить
А чем не успех ? Ещё бы за парковку автоштрафы сделали чтоб не торчали в центре те, кому туда реально не сильно-то и надо. Как говориться, если на парковке нет ни одного свободного места, значит цена установлена неверно.
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28.09.2021 00:50 Ответить
Умилило -"те кому, туда не особенно и надо"! Это кто ж определять будет-"особенно надо" или "неособенно"? Може прибор какой уже есть?
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28.09.2021 01:49 Ответить
Прибор - кошелёк.
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28.09.2021 01:55 Ответить
Во всей Европе нормально определяется, в центре парковки по 2 часа потолок + перехваточные парковки у станций метро бесплатные если ты покупаешь билет метро ну или подземные паркинги длительной парковки в центре вместо тех же подземных "бутиков" + правильно установленная цена, чтоб всегда было одно свободное место на каждой парковке. Таким образом появляется свободное место, если тебе надо приехать на час-два что-то сделать или если на весь рабочий день, ты уже определяешь что тебе удобней - бросить машину на левобережной и до театральной на метро подъехать или платить за "подземный" день в центре.
А так да, все прутся в центр/подол/печерск(если о Киеве говорить) просто потому что могут. Создавая неудобства всем, во всём городе, не только себе, но и тем кому не надо в центр.
И что в Украине ещё забавно, если народ не может припарковаться в 20 метрах от входа куда ему надо, то будут мастыриться хоть на фонарный столб. В Европе пройтись метров 400-800 вполне нормально.
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28.09.2021 10:04 Ответить
Да ты прям капитан-очевидность! Я тебе еще открою истину, скажу шо здоровым и богатым быть лучше, чем бедным и больным!
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28.09.2021 10:46 Ответить
А для фіксації покушеній на шефіров коли поставлять?
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28.09.2021 00:30 Ответить
так не было никакого покушательства ни на шифера ни на черепицу.
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28.09.2021 00:32 Ответить
Ни на чефир, ни на кефир.
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28.09.2021 01:57 Ответить
Никуясебе,сказалясебе!
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28.09.2021 00:40 Ответить
Целых 20 камер на всю Украину - это не эпическое достижение !
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28.09.2021 01:56 Ответить
Сколько потратили на это денег налогоплательщиков и на какие счета,в каких странах будут собираться штрафы?
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28.09.2021 06:17 Ответить
20 камер на всю Украину!!!! да нам точно дорога в Эвросоюз......
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28.09.2021 09:47 Ответить
 
 