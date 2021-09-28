На дорогах Украины заработают еще 20 камер для фиксации нарушений ПДД

На дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей 28 сентября заработают еще 20 комплексов автофиксаций нарушений правил дорожного движения.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, во Львовской области заработают 13 приборов контроля: на 10 км+100 автодороги М-010 направление прибора город Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч); на 447 км+803 автодороги М-06 направление прибора город Броды (ограничение скорости 50 км/ч); на 137 км+971 автодороги М-09 направление прибора - Львов (ограничение скорости 50 км/ч); на 4 км+898 автодороги Н-17 направление прибора - Луцк (ограничение скорости 50 км/ч); на 12 км+514 автодороги М-10-01 направление прибора город Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч); на 552 км+486 автодороги М-06 направление прибора город Зубра (ограничение скорости 90 км/ч); на 528 км+459 автодороги М-06 направление прибора - Львов (ограничение скорости 50 км/ч); на 523 км+260 автодороги М-06 направление прибора город Чоп (ограничение скорости 50 км/ч); на 439 км+352 автодороги М-06 направление прибора ул. Победы, Львов (ограничение скорости 50 км/ч); на 541 км+451 автодороги М-06 направление прибора село Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч); на 541 км+296 автодороги М-06 направление прибора город Камянополь (ограничение скорости 50 км/ч); на 510 км+120 автодороги М-06 направление прибора город Запытов (ограничение скорости 50 км/ч); на 3 км+064 автодороги Н-17 направление прибора - Луцк (ограничение скорости 50 км/ч).

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В Запорожской области будут функционировать еще 4 прибора контроля: на 2 км+090 автодороги Н-15 направление прибора - Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч); на 526 км+590 автодороги Н-08 направление прибора - Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч); на 310 км+530 автодороги М-18 направление прибора - Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч); на 310 км+722 автодороги М-18 направление прибора город Мелитополь (ограничение скорости 90 км/ч).

В Закарпатской области заработает два прибора контроля: на 772 км+750 автодороги М-06 направление прибора - Ужгород (ограничение скорости 50 км/ч); на 780 км+785 автодороги М-06 направление прибора город Мукачево (ограничение скорости 50 км/ч).

В Одесской области появится еще один прибор контроля: на 3 км+015 автодороги Т-16-28 направление прибора - Киев (ограничение скорости 90 км/ч).

Таким образом количество камер автофиксации на трассах и в населенных пунктах увеличится до 158.

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Напомним, в Украине 1 июня 2020 года прошел официальный запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения. Информация о времени, месте правонарушения, превышенной скорости, а также о номерных знаках автомобиля передается в центр автоматизированной обработки данных патрульной полиции.

6 августа министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что на украинских дорогах до конца этого года планируется установить всего 270 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.