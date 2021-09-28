Меркель и Макрон подтвердили готовность к встрече в Нормандском формате, - Резников

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили готовность к встрече в Нормандском формате на уровне лидеров в Берлине.

Ою этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала "ICTV", информирует Цензор.НЕТ.

"Проведение саммита зависит от всех четырех лидеров нормандского формата. Но у нас есть понимание, что есть готовность партнеров. Это они подтвердили – немецкая и французская сторона, что их лидеры готовы к этой встрече, и они готовы сделать все путем прямых двусторонних переговоров с главой Кремля, чтобы пригласить его на этот саммит в Берлине", - рассказал Резников.

По словам министра, "уже обсуждалась и возможность проведения саммита на уровне лидеров Нормандской четверки не только в Берлине при участии Ангелы Меркель, но и проведения следующего очередного саммита в Париже при участии нового федерального канцлера Германии".

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"После того как Меркель передаст пост новому канцлеру, останется только один лидер Нормандского формата (Владимир Путин – ред.), который помнит, что было в 2014 году очно", - напомнил Резников.