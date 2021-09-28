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Новости Нормандские переговоры
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Меркель и Макрон подтвердили готовность к встрече в Нормандском формате, - Резников

Меркель и Макрон подтвердили готовность к встрече в Нормандском формате, - Резников

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили готовность к встрече в Нормандском формате на уровне лидеров в Берлине.

Ою этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала "ICTV", информирует Цензор.НЕТ.

"Проведение саммита зависит от всех четырех лидеров нормандского формата. Но у нас есть понимание, что есть готовность партнеров. Это они подтвердили – немецкая и французская сторона, что их лидеры готовы к этой встрече, и они готовы сделать все путем прямых двусторонних переговоров с главой Кремля, чтобы пригласить его на этот саммит в Берлине", - рассказал Резников.

По словам министра, "уже обсуждалась и возможность проведения саммита на уровне лидеров Нормандской четверки не только в Берлине при участии Ангелы Меркель, но и проведения следующего очередного саммита в Париже при участии нового федерального канцлера Германии".

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"После того как Меркель передаст пост новому канцлеру, останется только один лидер Нормандского формата (Владимир Путин – ред.), который помнит, что было в 2014 году очно", - напомнил Резников.

Автор: 

нормандская четверка (1596) Макрон Эмманюэль (1300) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+3
Что, пока ватные консервы, Меркель и Макрон не выгнали избиратели, они ещё раз хотят попытаться втюхать ЛОХУ Бубочке очередную "формулу штайнмаера"?
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28.09.2021 00:30
+2
А можно провести встречу без ************** подлипал ?
И желательно с участием американцеви ?
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28.09.2021 00:58
+1
эта песня без конца начинай сначала()
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28.09.2021 00:35
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Что, пока ватные консервы, Меркель и Макрон не выгнали избиратели, они ещё раз хотят попытаться втюхать ЛОХУ Бубочке очередную "формулу штайнмаера"?
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28.09.2021 00:30 Ответить
эта песня без конца начинай сначала()
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28.09.2021 00:35 Ответить
Почем билеты на спектакль погорелого театра?
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28.09.2021 00:39 Ответить
пусть собираются, только к ним в компашку нужно еще пригласить сашка курощупа и джабу колывана вместе с кабздоном. а протокол пусть доктор лиза менгле им пишет.
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28.09.2021 00:49 Ответить
Макрон - в костюме жопы, кричит Ангеле - как дела !?
Она - в костюме унитаза, тревожно смотрит на него...
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28.09.2021 00:51 Ответить
А можно провести встречу без ************** подлипал ?
И желательно с участием американцеви ?
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28.09.2021 00:58 Ответить
совсем дурак?
маркель уже все. макрона опустили штаты и бриты
кто они такие? зачем им добавлять политического веса?
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28.09.2021 02:33 Ответить
Для Украиньі саммит Норманди в Берлине очень полезен : в отличие от Минских посиделок , Москву там открьіто назьівают стороной конфликта и требуют от Путина конкретно говорить о сроках вьівода с территории Украиньі войск и вооружений , как ГЛАВНОЙ предпосьілке мирного урегулирования конфликта. На саммите Путин будет один против согласованной позиции трех лидеров , потому он и упирается.
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28.09.2021 08:21 Ответить
никому это не нужно ... всё уже переговорено
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28.09.2021 08:46 Ответить
А смысл ?
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28.09.2021 09:08 Ответить
до сраки ваш нормадський формат і бульбо-саміт....
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28.09.2021 09:11 Ответить
 
 