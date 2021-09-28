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Разумкова не пригласили в Трускавец, потому что он не член нашей фракции, - "слуга народа" Арахамия

Разумкова не пригласили в Трускавец, потому что он не член нашей фракции, -

Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову пока не отправляли приглашение на выездное заседание в Трускавце, поскольку он не является членом фракции "Слуга народа".

Об ътом сообщил глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На данный момент нет (Разумкова не будет в Трускавце - ред.), пока, но это может измениться. Пока ему не отсылали приглашение. Мы ещё до конца не добили наш формат. Он же не член нашей фракции, он внефракционный депутат. Пока мы делаем внутрифракционное мероприятие. Но сейчас обсуждаем разных приглашенных гостей", - сказал Арахамия в эфире одеого из телеканалов.

Арахамия также объяснил, что первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук примет участие в этом заседании, несмотря на то, что также не является членом фракции "Слуга народа", потому что "Стефанчук - менеджер проекта, так называемого, "тройки"... несколько часов отведено на презентацию, обсуждение этой программы".

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Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа". Анонсировано участие в мероприятии президента Владимира Зеленского и представители всех ветвей власти. Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижения за прошедшие два года и планы законопроектных работ.

Автор: 

Трускавец (102) Арахамия Давид (988) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+9
Бог с ним, с Разумковым. Он и без слуг не пропадёт.
А вот интересно было бы узнать, какие такие достижения эти мрази за два года гастролей своего шапито они собрались обсуждать.
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28.09.2021 01:24
+8
значить, будуть знімати. Нехай. Разумков розвалить фракцію уродів, створить в Раді "Опоблок" під рижу мразь і отримає свої шість-сім процентів на наступних виборах.
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28.09.2021 01:12
+3
Все хорошо у Слуг - но есть одна проблема, в конце тоннеля света нет, глухой тупик и надпись - привет..
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28.09.2021 00:56
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У Розумкова коронавирус - не фиг заразу в Трускавец тащить
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28.09.2021 00:49 Ответить
😀
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28.09.2021 00:49 Ответить
кто поедет в трускавец -
маргарита терехова ще може, а кайдановському олександру вже зась
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28.09.2021 06:54 Ответить
А може навпаки? Хай везе ! Не буде кворуму - менше потім дурнуватих "зелених" рішень новому складу парламенту скасовувать треба буде!
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28.09.2021 05:04 Ответить
Патамушо Разумков бяка! Вооот.
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28.09.2021 00:56 Ответить
Все хорошо у Слуг - но есть одна проблема, в конце тоннеля света нет, глухой тупик и надпись - привет..
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28.09.2021 00:56 Ответить
"Ты мне больше не дружок

И не писяй в мой горшок.
Забирай свои какашки,
Отдавай мои бумажки!"
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28.09.2021 01:09 Ответить
значить, будуть знімати. Нехай. Разумков розвалить фракцію уродів, створить в Раді "Опоблок" під рижу мразь і отримає свої шість-сім процентів на наступних виборах.
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28.09.2021 01:12 Ответить
"Слуги народа" бывшими не бывают!
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28.09.2021 05:00 Ответить
он не член нашей фракции ...трошки не так. Він- то ЧЛЕН,але вже не вашої банди...
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28.09.2021 01:19 Ответить
Бог с ним, с Разумковым. Он и без слуг не пропадёт.
А вот интересно было бы узнать, какие такие достижения эти мрази за два года гастролей своего шапито они собрались обсуждать.
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28.09.2021 01:24 Ответить
Будуть обговорюваться дві речі:
1) "Майте совість і не гребіть так нахабно, бо підніметься новий "Майдан" - на гілляці висітимемо усі разом!
2) Підтримуйте єдність у голосуванні, а не голосуйте за те , за що вам запропонували більше грошей! "Не по чину берете"!
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28.09.2021 05:09 Ответить
а для цього другого орієнтуйтесь не на разумкова,
а на нашого ,,чечетова,,
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28.09.2021 06:56 Ответить
бачу самоіронію, де дві поради назвав - дві речі...
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28.09.2021 08:39 Ответить
Якщо ти хочеш додать щось своє до мною сказаного (тим більше що я там "ці дві речі" написав у переносному сенсі (у відповідності з українським правописом), то пиши в лапках (теж у відповідності з українським правописом)... А то створюється враження, що ти не додаєш до мною сказаного, а мене "повчаєш"...
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28.09.2021 08:49 Ответить
там ,,чечетов,, в лапках
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28.09.2021 09:24 Ответить
Та ти його хоч на "шпиль" насади - суть не зміниться!
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28.09.2021 10:44 Ответить
Как "добить" свой формат чтобы не было мучительно больно.
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28.09.2021 06:31 Ответить
Разумков не член фракції, але він голова Верховної Ради в парламентсько-президентській країні, по суті - перша особа держави. Вони ж запрошують посадові особи. Хоча для Разумкова престижніше бути відсутнім на цьому шоу.
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28.09.2021 01:50 Ответить
швидше, коаліційний прем.єр ота перша половинка основної особи держави...
а цей, так собі, спікер
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28.09.2021 06:59 Ответить
Я кажу про Закон.
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28.09.2021 14:31 Ответить
нє ну ета ващє- на зговір проти Разумкова звати самого Разумкова ... Дурні дурні ну не настільки ж , наглості й безтидства більше ніж тупості
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28.09.2021 02:33 Ответить
О. уже "тройки" появились. скоро расстрелы начнутся
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28.09.2021 02:34 Ответить
начинай нормально питаться, силёнок должон поднакопить, предстоит работа рутинная
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28.09.2021 07:03 Ответить
Он по интеллекту не проходит,умнее зелёных обезьян.
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28.09.2021 05:56 Ответить
Обсуждение какой стратегии,пора назначать новые выборы,вы обосрались.
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28.09.2021 06:01 Ответить
А там тільки члєни будуть? Можна було взяти нєчлєна як сім'ю.
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28.09.2021 06:03 Ответить
обезьяну агрохимию уже давно пора вернуть в зоопарк
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28.09.2021 06:21 Ответить
Теряюся в догадках, или Разумков послал их на "хутор бабочек ловить" или они его? Впрочем, какова разница.
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28.09.2021 06:35 Ответить
Бідося ти наша, Дімусік.
Бач, як взялися за тебе служки, дружки твої.
Жаліть тебе, правда, не виходить. І нема за що.
Бо ти небезпечний, оскільки розумніший за своїх колєг.
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28.09.2021 06:36 Ответить
Идиоты более импонируют?
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28.09.2021 08:42 Ответить
Нє. Од ідіотів само собою нічого не чекаєш, крім чергової тупості. Що зе-кагал справно нам демонструє. Мало не щодня.
Плюємося, лаємо їх на всі сторони.

А є вороги підступніші, бо трошки мають олії в голові. З них просто так уже не поглузуєш.
Треба серйозно сприймати і вживати заходів.
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28.09.2021 08:50 Ответить
Нажаль, нескоро! шухрича киздити перестали, а це вже бiда!
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28.09.2021 08:43 Ответить
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28.09.2021 08:55 Ответить
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28.09.2021 08:56 Ответить
Разумков просто "не є членом"
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28.09.2021 09:32 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1442696016923447297 3 ч



Alexey Kucherenko Модель найближчої розстановки та піар-компанії зрозуміла: -В усіх внутрішньо-економічн\проблемах винні «олігархи» А не бездарні урядові управлінці -В усіх провалах ВР та бездарних законах винен Розумков А не депутати з «соціального ліфту»
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28.09.2021 10:07 Ответить
 
 