Разумкова не пригласили в Трускавец, потому что он не член нашей фракции, - "слуга народа" Арахамия

Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову пока не отправляли приглашение на выездное заседание в Трускавце, поскольку он не является членом фракции "Слуга народа".

Об ътом сообщил глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На данный момент нет (Разумкова не будет в Трускавце - ред.), пока, но это может измениться. Пока ему не отсылали приглашение. Мы ещё до конца не добили наш формат. Он же не член нашей фракции, он внефракционный депутат. Пока мы делаем внутрифракционное мероприятие. Но сейчас обсуждаем разных приглашенных гостей", - сказал Арахамия в эфире одеого из телеканалов.

Арахамия также объяснил, что первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук примет участие в этом заседании, несмотря на то, что также не является членом фракции "Слуга народа", потому что "Стефанчук - менеджер проекта, так называемого, "тройки"... несколько часов отведено на презентацию, обсуждение этой программы".

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Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа". Анонсировано участие в мероприятии президента Владимира Зеленского и представители всех ветвей власти. Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижения за прошедшие два года и планы законопроектных работ.