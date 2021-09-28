Разумкова не пригласили в Трускавец, потому что он не член нашей фракции, - "слуга народа" Арахамия
Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову пока не отправляли приглашение на выездное заседание в Трускавце, поскольку он не является членом фракции "Слуга народа".
Об ътом сообщил глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На данный момент нет (Разумкова не будет в Трускавце - ред.), пока, но это может измениться. Пока ему не отсылали приглашение. Мы ещё до конца не добили наш формат. Он же не член нашей фракции, он внефракционный депутат. Пока мы делаем внутрифракционное мероприятие. Но сейчас обсуждаем разных приглашенных гостей", - сказал Арахамия в эфире одеого из телеканалов.
Арахамия также объяснил, что первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук примет участие в этом заседании, несмотря на то, что также не является членом фракции "Слуга народа", потому что "Стефанчук - менеджер проекта, так называемого, "тройки"... несколько часов отведено на презентацию, обсуждение этой программы".
Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа". Анонсировано участие в мероприятии президента Владимира Зеленского и представители всех ветвей власти. Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижения за прошедшие два года и планы законопроектных работ.
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маргарита терехова ще може, а кайдановському олександру вже зась
И не писяй в мой горшок.
Забирай свои какашки,
Отдавай мои бумажки!"
А вот интересно было бы узнать, какие такие достижения эти мрази за два года гастролей своего шапито они собрались обсуждать.
1) "Майте совість і не гребіть так нахабно, бо підніметься новий "Майдан" - на гілляці висітимемо усі разом!
2) Підтримуйте єдність у голосуванні, а не голосуйте за те , за що вам запропонували більше грошей! "Не по чину берете"!
а на нашого ,,чечетова,,
а цей, так собі, спікер
Бач, як взялися за тебе служки, дружки твої.
Жаліть тебе, правда, не виходить. І нема за що.
Бо ти небезпечний, оскільки розумніший за своїх колєг.
Плюємося, лаємо їх на всі сторони.
А є вороги підступніші, бо трошки мають олії в голові. З них просто так уже не поглузуєш.
Треба серйозно сприймати і вживати заходів.
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1442696016923447297 3 ч
Alexey Kucherenko Модель найближчої розстановки та піар-компанії зрозуміла: -В усіх внутрішньо-економічн\проблемах винні «олігархи» А не бездарні урядові управлінці -В усіх провалах ВР та бездарних законах винен Розумков А не депутати з «соціального ліфту»