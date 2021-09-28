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Новости Агрессия России против Украины
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Если бы у России было желание провести переговоры Зеленского и Путина, мы бы уже знали дату и место, - Ермак

Если бы у России было желание провести переговоры Зеленского и Путина, мы бы уже знали дату и место, - Ермак

Если бы РФ хотела переговоров Зеленского и Путина, то уже были бы известны их дата и место.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для всего цивилизованного мира понятно, что Украина не нарушает Минские договоренности. У нас много вопросов к этим договоренностям, но мы ответственная страна", - отметил глава ОП.

Ермак напомнил, что Зеленский предложил российскому президенту прямые переговоры. Однако в Москве постоянно уходят от ответа, заявляя то якобы об отсутствии повестки дня, то об отказе обсуждать некоторые вопросы.

"Мне кажется, что наши отношения, если так можно о них сказать, находятся в такой стадии, когда просто надо - если есть желание и политическая воля прекратить войну, выполнять нормы международного права, уважать признанные границы, - то надо просто садиться и говорить об этом", - подчеркнул глава ОП.

Также читайте: Зеленский и Байден не обсуждали отказ от Минского формата или его замену, - Ермак

В ответ на вопрос, есть ли такое желание у РФ, Ермак заметил: "Если бы такое желание было на 100%, то мы бы уже знали дату и место проведения этих переговоров".

Напоминаем, ранее пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что главным препятствием для встречи Путина с Зеленским является "нежелание Киева выполнять соглашения Минска-2"

Автор: 

путин владимир (31231) россия (95441) минские соглашения (3229) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+5
Призывают всех бороться с Роисей и разрывать дипотношения, а сами спят и видят, как к ***** поехать.
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28.09.2021 01:27
+5
Зелька и его окружение так настойчиво хотят встретиться с Путиным и у меня только один вопрос . нафига ? что такого Зеля может ему сказать ? какой вопрос решить ? что вообще эта встреча может изменить ?
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28.09.2021 01:30
+3
Подождите! Так нам ужеж давно главный разьяснил-"шоб закончить войну, нужна тока перестать срелять!" Шож такое, как же так? Хто ишо там стреляет?
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28.09.2021 01:53
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Опять сорок пять
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28.09.2021 01:20 Ответить
тепер, після свідчень бурби, хорошого і дуже хорошого єрмака має стати багато, скрізь і всюди, і по всіх каналах
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28.09.2021 06:46 Ответить
Вот же мразь д'ерьмак , крот рашистский ,вы оббрехивали Порошенко ! Теперь ФАКТЫ ДОКАЗЫВАЮТ , что 2,5 года режим 🤡🎪🐐способствовал террористической организации , а у неё только разыгрывается аппетит , чтобы проглотить ВСЮУкраину
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28.09.2021 06:56 Ответить
Призывают всех бороться с Роисей и разрывать дипотношения, а сами спят и видят, как к ***** поехать.
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28.09.2021 01:27 Ответить
Зелька и его окружение так настойчиво хотят встретиться с Путиным и у меня только один вопрос . нафига ? что такого Зеля может ему сказать ? какой вопрос решить ? что вообще эта встреча может изменить ?
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28.09.2021 01:30 Ответить
Подождите! Так нам ужеж давно главный разьяснил-"шоб закончить войну, нужна тока перестать срелять!" Шож такое, как же так? Хто ишо там стреляет?
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28.09.2021 01:53 Ответить
Пут…ська шльондра посилає хазяїну сигнал
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28.09.2021 04:01 Ответить
А про що Путін може говорити із Зеленським?
Він всі питання вирішує із Байденом і Меркель. А Зеленському потім доведуть через кураторів, що той має робити.
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28.09.2021 04:49 Ответить
І які питання ***** вирішило з Байденом? Глибину своєї посадки на пляшку?
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28.09.2021 07:01 Ответить
Сядеш , Єрмаче , сядеш разом із клоуном 😡
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28.09.2021 06:32 Ответить
Точно так само батько і син - ле Диспенсери , говорили з народом від імені короля Англії А потім їм відрубали голови на площі А "синку" перед стратою ще й відрізали ту "штуку", якою він королю "місив глину" в задниці...
У нас д"Єрмака в публічному просторі вже в кілька разів більше, ніж "найвеличнішого лідора **********"!!!
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28.09.2021 06:36 Ответить
Іди папер в туалеті заряди, **** кончена
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28.09.2021 06:38 Ответить
Кто, кто, а он точно бы знал.
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28.09.2021 06:38 Ответить
Боров
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28.09.2021 06:39 Ответить
А хто це такий?
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28.09.2021 06:39 Ответить
Это кукловод 🤢🤡 Янелоха , оно ж без него НИКУДА , даже вместе «заболевшими» прикидывались
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28.09.2021 07:00 Ответить
Чого їх всіх одночасно повипускали ?
козирЯ, резникова, арахамідію ???
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28.09.2021 06:54 Ответить
Д'ерьмак,позвони своим кураторам в фсб и попроси пусть место встречи назначат.
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28.09.2021 06:58 Ответить
Если бы у самой Расссии было желание хотя бы просто внимательно посмотреть вокруг себя, просто тупо оглянутся в самом сдохлом Кремле, мы бы не слышали этого ....дебило-туповатого пердежа.
Ну вот оружейная палата, сердце того самого Кремля, тупо по ней ходим и разглядываем экспонат под номером 4411 и смотрим, что это шлем не кого нибудь, а Александра Невского, типа пабедоносца. Не спешите! Смотрим внимательно и вверху видим вязь из .....аята Корана!! Прям поверху на самом головном уборе и это типа хрестянин.
И напомню, что данный шлем они впердючили на всаднике ....на своем же гербе страны.
Ну не лохи же??? Ну полудурки.....вместе с РПЦ.
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28.09.2021 07:11 Ответить
Россия давно живет в альтернативной реальности . В сериале "Очень странные дела" в третьем сезоне можно увидеть, как в 1984 году советские военные пытаются открыть свой портал в параллельное измерение. Так вот - похоже они всей россией таки умудрились открыть не портал, а целый ящик Пандоры, и, дружной отарой таки порвать связь с реальностью
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28.09.2021 07:49 Ответить
Гаага, Гуантанамо, Нюрнберг, о. Св. Елены.
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28.09.2021 11:51 Ответить
 
 