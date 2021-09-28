Если бы у России было желание провести переговоры Зеленского и Путина, мы бы уже знали дату и место, - Ермак

Если бы РФ хотела переговоров Зеленского и Путина, то уже были бы известны их дата и место.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для всего цивилизованного мира понятно, что Украина не нарушает Минские договоренности. У нас много вопросов к этим договоренностям, но мы ответственная страна", - отметил глава ОП.

Ермак напомнил, что Зеленский предложил российскому президенту прямые переговоры. Однако в Москве постоянно уходят от ответа, заявляя то якобы об отсутствии повестки дня, то об отказе обсуждать некоторые вопросы.

"Мне кажется, что наши отношения, если так можно о них сказать, находятся в такой стадии, когда просто надо - если есть желание и политическая воля прекратить войну, выполнять нормы международного права, уважать признанные границы, - то надо просто садиться и говорить об этом", - подчеркнул глава ОП.

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В ответ на вопрос, есть ли такое желание у РФ, Ермак заметил: "Если бы такое желание было на 100%, то мы бы уже знали дату и место проведения этих переговоров".

Напоминаем, ранее пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что главным препятствием для встречи Путина с Зеленским является "нежелание Киева выполнять соглашения Минска-2"