Если бы у России было желание провести переговоры Зеленского и Путина, мы бы уже знали дату и место, - Ермак
Если бы РФ хотела переговоров Зеленского и Путина, то уже были бы известны их дата и место.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для всего цивилизованного мира понятно, что Украина не нарушает Минские договоренности. У нас много вопросов к этим договоренностям, но мы ответственная страна", - отметил глава ОП.
Ермак напомнил, что Зеленский предложил российскому президенту прямые переговоры. Однако в Москве постоянно уходят от ответа, заявляя то якобы об отсутствии повестки дня, то об отказе обсуждать некоторые вопросы.
"Мне кажется, что наши отношения, если так можно о них сказать, находятся в такой стадии, когда просто надо - если есть желание и политическая воля прекратить войну, выполнять нормы международного права, уважать признанные границы, - то надо просто садиться и говорить об этом", - подчеркнул глава ОП.
В ответ на вопрос, есть ли такое желание у РФ, Ермак заметил: "Если бы такое желание было на 100%, то мы бы уже знали дату и место проведения этих переговоров".
Напоминаем, ранее пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что главным препятствием для встречи Путина с Зеленским является "нежелание Киева выполнять соглашения Минска-2"
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Він всі питання вирішує із Байденом і Меркель. А Зеленському потім доведуть через кураторів, що той має робити.
У нас д"Єрмака в публічному просторі вже в кілька разів більше, ніж "найвеличнішого лідора **********"!!!
козирЯ, резникова, арахамідію ???
Ну вот оружейная палата, сердце того самого Кремля, тупо по ней ходим и разглядываем экспонат под номером 4411 и смотрим, что это шлем не кого нибудь, а Александра Невского, типа пабедоносца. Не спешите! Смотрим внимательно и вверху видим вязь из .....аята Корана!! Прям поверху на самом головном уборе и это типа хрестянин.
И напомню, что данный шлем они впердючили на всаднике ....на своем же гербе страны.
Ну не лохи же??? Ну полудурки.....вместе с РПЦ.