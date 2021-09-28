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Новости
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Партнеров очень раздражало то, что было до 2019 года при предыдущей власти: им что-то обещали, а потом делали наоборот, - Кулеба

Партнеров очень раздражало то, что было до 2019 года при предыдущей власти: им что-то обещали, а потом делали наоборот, - Кулеба

Изменение внешнеполитической риторики украинской власти на более жесткую обусловлена тем, что Украина не боится говорить партнерам правду, приобретая уважение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы имеем огромное уважение и благодарность к нашим партнерам. Но, во-первых, нужно не идти постоянно за партнерами, а вести партнеров за собой. Во-вторых, не бояться говорить партнерам правду, ведь именно так наша страна приобретает уважение к себе", - цитирует пресс-служба Кулебу в эфире "Свободы слова" на ICTV.добавил он.

Министр добавил, что договоренности с партнерами бывают тяжелыми, когда украинская сторона отстаивает свои позиции.

"Партнеров очень раздражало то, что было до 2019 года при предыдущей власти, и сейчас они об этом откровенно говорят. Им-то обещали, с ними договаривались, а потом делали все наоборот. Сейчас мы если договариваемся о чем-то, мы выполняем свои обязательства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине пора избавиться от партнерозависимости во внешней политике, - Кулеба

МИД (6940) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+38
зе-Кулеба, а ти часом не забагато розбалакався, діяч ?
Воно й видно, що ви надомовлялися і надотримувалися.
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28.09.2021 07:15
+35
собака отрабатывает харчи гавканьем
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28.09.2021 07:16
+29
У меня уже давно сложилось впечатление, что в зе-манде все борятся за одно - выставить себя в роли главного ******** страны. недосок кулеба - яркое тому подтверждение
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28.09.2021 07:23
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Страница 2 из 2
На кого розраховані заяви Кулеби? Очевидно, що на ЗЕ-виборців.

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28.09.2021 10:00 Ответить
(с) - Блогер Цензора Панас Мирний
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28.09.2021 10:45 Ответить
Фу.
Плісняві потвори скотились до відвертої брехні і публічного лизання сраки "велічайшего", як північні корейці ким чен ину.
Після такого чтива хочеться помитися.
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28.09.2021 10:46 Ответить
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