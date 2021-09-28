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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За минувшие сутки - 8 нарушений "тишины", с полуночи - 2, - штаб ООС

Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За минувшие сутки - 8 нарушений

За прошедшие сутки, 27 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

В направлении Попасной противник осуществил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки враг вел беспокоящий огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку от Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Причепиловка оккупанты использовали гранатометы различных систем.

С начала текущих суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня.

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Так, в направлении Крымского вооруженные формирования РФ дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что украинские военнослужащие открывали адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За минувшие сутки - 8 нарушений тишины, с полуночи - 2, - штаб ООС 01

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Топ комментарии
+9
Найшвидшого одужання захисникові!
Горіть у пеклі москалі !!!
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28.09.2021 07:30
+5
За правління Галабародьки це так і залишиться наївними мріями.
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28.09.2021 08:30
+4
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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28.09.2021 08:41
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Найшвидшого одужання захисникові!
Горіть у пеклі москалі !!!
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28.09.2021 07:30 Ответить
Хай наступною новиною буде,що наші військові помститись за пораненого і підшкварили з півсотні орків.
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28.09.2021 07:58 Ответить
За правління Галабародьки це так і залишиться наївними мріями.
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28.09.2021 08:30 Ответить
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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28.09.2021 08:41 Ответить
А тут будет расследование, как с жополизом шефиром? Не? Я так и думал.
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28.09.2021 09:17 Ответить
"Кремль фанатично предан милитаризму.Там никогда не ослабят подготовку к войне,несмотря на экономические проблемы. А народ не поднимется,чтобы выразить протест,слишком тугой ошейник на него одели " . Клайв Касслер
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28.09.2021 09:20 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.

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28.09.2021 10:40 Ответить
Стреляли прям с России или луганская область у цензора Россия таки, из заголовка судя.
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28.09.2021 10:55 Ответить
ЦЕНЗОРе, то погано, що ви не бажаєте навчатися. Зокрема, ніяк до вас не дойде, що то москалі, а ніякі не росіяни (росіяни живуть в басейні ріки Рось)
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28.09.2021 11:25 Ответить
Вони россєяни, бо россєялись як амброзія.
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28.09.2021 11:44 Ответить
 
 