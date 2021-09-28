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Новости Покушение на Шефира
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Покушение на Шефира вызвало "сумасшедшую реакцию" партнеров. В расследовании нам помогают США и Британия, - Ермак

Покушение на Шефира вызвало

Великобритания и США помогают расследовать покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, преступление вызвало "сумасшедшую реакцию" – ОП получил много звонков со словами поддержки от дружественных и партнерских стран.

"Много кто предложил и свою помощь. Сегодня наши правоохранители сотрудничают с США и Великобританией. Я уверен, что мы узнаем, кто за этим стоял", – сказал Ермак.

Ермак считает, что за покушением стоят силы, которые не хотят реформ, окончания войны и очищения Украины от криминалитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с нападением на Шефира полиция проверяет оружие у ветеранов в Кропивницком, - Линько

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Шефир Сергей (120) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+44
Андрей Елдак, да срать они хотели на того Шерифа
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28.09.2021 08:05
+38
А вторая серія будєт?
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28.09.2021 08:00
+38
Объяснил бы кто этому ублюдку дерьмаку, что слово сумасшедший означает С УМА СШЕДШИЙ, и к реакции Запада это не применимо, там никто с ума не сошел. вообще, речь всей зеленой плесени выдает недоучек и недоумков.
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28.09.2021 08:03
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они там шо все йо...тые
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28.09.2021 08:43 Ответить
Чувак распределял финансовые потоки олигархата,типа скромный помошник Зели.... по откатам... типа дЕрмак правая рука,и Шифер левая... а кто конкурент в этом дерьме для обоих?правильно...НИКТО....
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28.09.2021 08:44 Ответить
Задовбали вже із отими д"єрмаками, шиферами і іншими особистими друзями-приятелями панунця ЗЕ. Народ України у 19 році вибирав Президента, а не його кумів-братів-друзів, що на даний час фактично проавлять Україною. Ну хто такий Шефір для пересічного українця? Та ніхто! І якого хрена здіймати отакий галас щодо його особи в українских ЗМІ. Особистий друг і позаштатний помічник Володимира Олександровича-то будьте добрі, розбирайтесь у тій стрілянині самі,по-тихому, не здіймаючи вою на увесь світ відволікаючи увагу народу України від зростаючих цін на продукти харчування, захмарних тарифів на комуналку, і прочая,прочая,прочая.
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28.09.2021 08:44 Ответить
"..те, кто не хотят окончания войны" - ага, он воно в чому причина, що війна ще продовжується!!!
Є якісь сили, що цього не хочуть. І вони тут, в Україні. РФ не при ділах!!?
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28.09.2021 08:45 Ответить
Истинная причина этого цирка Шапито...отвлечь внимание ЛОХтората от Вагнергейта....
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28.09.2021 08:46 Ответить
плюс - дать зельцу тему выступить с обличением с высокой трибуны ООН (что он и сделал, побрызгав слюной и разыграв профессионально сценку - ожесточенной борьбы с олигархам))))
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28.09.2021 10:23 Ответить
видели как четко расказал с трибуны ООН? даже не заикнулся ни разу, видать несколько суток текст заучивал, что б "по тревоге записать видос рано утром" и пожаловаться сразу на весь мир на судьбинушку "рехворматора"
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28.09.2021 12:04 Ответить
Тому ви з Бенядиктовою і випустили сотні нацгвардійців, щоб вони, як стадо бізонів, витоптали все навколо місця "замаху".
Після цього навряд там щось можна знайти.
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28.09.2021 08:53 Ответить
тим паче що й не було шо шукати )))
з не менш 20-ти стріляних куль знайшли тільки 2 в нозі водія ...а остальні - тільки гільзами (які гарною купкою лежали на прим"ятій траві??? снайпер забув зібрати???))))
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28.09.2021 10:25 Ответить
Да, все очень серьезно, покушение, пули, розыски. А кто знает, чем этот Шефир занимался в офисе президента? Каковы его функции? Чем таким кроме 95 квартала отличился этот Шефир?
Может он северный поток 2 остановил, может террористов отловил, может он раненых бойцов(украинских) на себе выносил? Он к АТО имел хоть какое то отношение? Может он волонтёр?

Похоже что нет, он думал и думает о своем кармане, при любой власти. 95 квартал, сам сказал что до сих пор им занимается. Получается что при президенте он по совместительству.

Народ пашет, а эти граждане стрегут купоны. 95-й......
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28.09.2021 08:54 Ответить
говорят был связным между главным борцуном с олигархатом и "уважаемым крупным бизнесом", но врятли "бизнес" при делах, они дружили)
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28.09.2021 12:07 Ответить
Не сумашедшую реакцию, а сумашедший хохот!
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28.09.2021 08:56 Ответить
Хохот-то же реакция на позорную клоунаду.
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28.09.2021 09:03 Ответить
Промова Дєрьмака на "Свободі слова Ставіка Шустрого" про "вагнерівців, " що історія вигадана з самого початку і до кінця..." якраз підхрдить до історії з Кефіром.
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28.09.2021 09:01 Ответить
Ну и рожа у тебя Шарапов...,

Глеб Егорыч, я защищал отход Шифера в лесу....

Правильно Шарапов,Защищать олигархат наша обязанность...
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28.09.2021 09:02 Ответить
Смотри дермачина,что бы на тебя не вышли.ФБР если это правда от зедебилов(что очень вызывает сомнение) обычно не шутит.
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28.09.2021 09:02 Ответить
Деятель - это точно, но не государственный, как и его шеф. Плохо работает пресс центр ОП. Почему не обнародовали поток заявлений, сочувствующих и возмущенных этим беспрецедентным случаем? Да и в сценарии пробел. Как это так, что до сих пор не нашли на месте покушения обвертки с рошеновских конфет. )
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28.09.2021 09:05 Ответить
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28.09.2021 09:06 Ответить
Смотрел видео в Ютьюбе сколько полицейских участвовало в операции по поиску киллера....собак и вертолетов Голливуд отдыхает...масштаб мирового масштаба...как говорил Вячеслав Котляров сенсациорнная сенсация...
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28.09.2021 09:07 Ответить
Вы забыли про водолазов ! они там че-то искали))) может раков к пиву??? )))

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28.09.2021 10:29 Ответить
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28.09.2021 09:11 Ответить
глава СБУ спалился забыл снять герб РАБссии...
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28.09.2021 09:14 Ответить
Падли.
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28.09.2021 11:57 Ответить
От якраз допомоги західних спецслужб зеленим потрібно остерігатись. Бо ж є шанс, що випливуть справжні причини замаху (а вони прості - мафіозні розборки).
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28.09.2021 09:16 Ответить
а был ли мальчик?)
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28.09.2021 12:08 Ответить
Схоже, що таки був.
Бо брати участь у інсценуванні замаху на себе з використанням автоматичної зброї, навіть сидячи на задньому сидінні, то не для "шефірів".
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28.09.2021 13:18 Ответить
не доведено.
поки що влада меле в різнобій всяку єресь, що не тримається кучи.
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28.09.2021 13:30 Ответить
Це припущення.
Чи це інсценування, чи бандитські розборки, владі невигідно винести правду на загал.
Якщо "слідство зайде у глухий кут", то принаймі один з варіантів правильний.
Маячня Єрмака про якісь "злі сили, що не хочуть миру", то для 73%.
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28.09.2021 14:11 Ответить
слідство вже зайшло в глухий кут) прогнозовано)
і так... це дуже комфортно для влади наразі мабудь) бо "терміново перервавши" свій візит до ООН Володимир Олександрович вже зранку викинув фоточки зі спорт залу) Я б те ж першим ділом пішов би в тренажорку якщо б в мого друга "стріляли". Це ж природно)
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28.09.2021 14:24 Ответить
👍
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28.09.2021 14:53 Ответить
Ответ прост,что Луна без Солнца....дЕрмак хотел все финансовые потоки Олигархата держать сам....,Шифер был против.... другой причины просто нет в природе....
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28.09.2021 09:19 Ответить
РехВОРматоры Кучмисты явно заигрались.....
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28.09.2021 09:23 Ответить
звідки взявся цей Єрмак і чому він керує державою???
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28.09.2021 09:25 Ответить
Як тільки з Оману повернувся Зеленський так і з'явився єрмак.

Судячи з усього його х-ло туди поставив. А Зеленського залякали/купили. Навіть літак український збили якраз тоді в сусідньому Ірані.

Тепер клоун міцно сидить у х-ла на гачку. Єрмака звільнити не може, бо тоді вилізе як мінімум державна зрада.
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28.09.2021 09:41 Ответить
там скорее есть папочка с "подвигами по молодости" эпохи "Мы начинаем КВН" от Маслякова.
гос измена то произошла попозже смены кукловодов у *************
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28.09.2021 12:11 Ответить
Так ведь есть реальная власть, которая маскируется за "демократией".
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28.09.2021 11:11 Ответить
тому й цікаво, як, звідки і чому з'явився цей "реальний властитель"...поки що здається що його прищепили нам сусіди з північного сходу...
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28.09.2021 11:14 Ответить
Дерьмак кремлевский наместник в Киеве
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28.09.2021 11:53 Ответить
А Леонид Данилыч никуда и не уходил из политики в 2004 году,после второй каденции....
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28.09.2021 09:27 Ответить
Тепер Єрмаку треба "інтелектуально" пояснити, яке відношення Шефір має до "реформ, закінчення війни і очищення України від криміналітету"🙄
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28.09.2021 09:29 Ответить
та ніяк...але лохторат хаває ці висєри цього геніального мислітеля
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28.09.2021 11:15 Ответить
В таких розслідуваннях головне не вийти на самих себе, і не знайти зброю з якої стріляли серед реквізиту "95 кварталу". А схоже вже було. Розслідували справу по забудовникх Києва і вийшли на Татарова...
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28.09.2021 09:44 Ответить
Та десь так

Західні криміналісти дійсно можуть зацікавитись. Випадок досить рідкісний і цікавий.

20 пострілів одиночними за пару секунд ще нікому не вдавалося. Та ще й попасти майже всі в автомобіль що досить швидко рухається.

А може автомобіль не рухався і часу було не пару секунд, а значно більше?

З точки зору інтересів вбивство вигідно самому єрмаку. Шефір очевидний конкурент.

А от інсценування більш вигідно вже самому Шефіру для підвищення своєї значущості .
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28.09.2021 10:10 Ответить
не понимаю в оружии в целом... а таки не реально засадить одиночными 20 пуль в едущий по трассе автомобиль? просто пытаюсь представить себе это
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28.09.2021 12:14 Ответить
Вопрос требует уточнения из какого типа оружия , с какого расстояния и количество стреляющих .
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28.09.2021 19:17 Ответить
как пример вот обсуждаемый тут момент с возможной атакой на директора квартала
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28.09.2021 19:28 Ответить
зброя вже розплавлена в мартенах азовсталі(можливо разом з виконавцем)
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28.09.2021 10:54 Ответить
Блин какие важные да нафиг Вы нужны кому то главное пафосно брякнуть
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28.09.2021 09:48 Ответить
шоу масто гоу он...лохторат чекає на продовження серіалу...треба додати трішки перчика у вигляді замаху на "реформатора" Нахмановича...
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28.09.2021 11:16 Ответить
объясните этому придурку разницу в словах "расследование" и "РАЗОБЛАЧЕНИЕ *******ГО 95 квартала"
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28.09.2021 09:52 Ответить
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28.09.2021 10:52 Ответить
Будут помогать специалисты Британии и России ?
пусть раскопают всё до самого конца: зачем патроны 30-летней давности
и был ли в салоне Шефир - мы только "за."
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28.09.2021 09:53 Ответить
Стріляємо в шофера сценариста кварталу 95 - І ВІЙНА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ! УМОПОМРОЧІТЄЛЬНО...
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28.09.2021 10:18 Ответить
ЗеЛупа и его кореша стебутся с лохов
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28.09.2021 10:39 Ответить
(с) - Блогер Цензора Панас Мирний
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28.09.2021 10:41 Ответить
Да кому вы, клоуны позорные, нужны!? Весь мир смеется над вашей постановкой.
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28.09.2021 10:42 Ответить
крім 73%
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28.09.2021 11:17 Ответить
Наверное, такая сумасшедшая реакция была?

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28.09.2021 10:43 Ответить
Вот будет смеху, если подключится Balling Cat.
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28.09.2021 10:51 Ответить
Ого. Похоже этот случайно не заваленный прыщ - какой-то элитный масон.
А нарiд-то и не знает.
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28.09.2021 11:10 Ответить
зе - політики подумали що вони вже дорослі і їм потрібно вже по дорослому приймати участь в політичній діяльності (це перший крок). наступною грою буде жертва - яку самі і вбьють. і таких дорослих зе політиків вже буде можна саджати у тюрму. Вперед Зе-ідіоти до Кочанівки !!
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28.09.2021 11:15 Ответить
"В расследовании нам помогают США и Британия, - Ермак"

Поза сумніву, що Зєлупі та Козьірю зараз допомогає той самий "брітанскій_експєрт_по_паходкє", який їм допомогав запроторити за грати Антоненка, Дугарь і Кузьменко два роки тому.
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28.09.2021 11:16 Ответить
Тобто, США і Велика Британія надіслали групу психопатологів, я сподіваюся?
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28.09.2021 11:21 Ответить
не то что бы критикую.... но....
"сумашедшая реакция" - это по горячему может и поддержали, но через день-два вполне могли перезвонить с новыми словами поддержки типа "вы там совсем о..ели уже?!!!"
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28.09.2021 11:45 Ответить
кремлевская Крыса!!! ваш недоделанный спектакль с ваЗЕлиновским свинарчуком, держателем офшоров и крышевателем "бизнеса" бениного нарко-Дегенерата в маЦковии ни кого не интересует, ждем расследования Беллингкэт по сливу тобой и Недорозумением вагнеровцев и пора ставить "точку" на этом ******** цирке....
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28.09.2021 11:55 Ответить
А де ж обурення трудящихся ?
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28.09.2021 12:01 Ответить
Колонна возмущенных ********** не в силах выразить возмущение прогрессивного человечества покушением на фундаментальные основы нового миропорядка.
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28.09.2021 12:19 Ответить
І вийдуть на "загиблого" брата Єрмака.
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28.09.2021 12:06 Ответить
Щось я сумніваюсь що шефір відома постать для західних політиків
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28.09.2021 12:07 Ответить
Погано, що вбивства українських військових роіською не викликають такої ж реакції у наших партнерів.
А може то були оплески ? Ну нарешті хтось почав відстріл зелених олбодобів ?
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28.09.2021 12:09 Ответить
Такой вопиющий акт антисемитизма ставит под угрозу столетние планы иудоэлитаризма, само будущее вселенной.
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28.09.2021 12:10 Ответить
Прикольно буде, коли британці та американці вийдуть на ОПу преЗЕдента.

Зебіли! Хто з вас за цього Єлдака голосував? Може у вашому улюбленому серіалі була якась підказка, що цей завхоз буде гетьманом-завхозом.
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28.09.2021 12:16 Ответить
Кто громче всех кричит "Держите вора!"?
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28.09.2021 12:27 Ответить
А ларчик відчиняється дуже просто.

Урядовці та представники "Слуги народу" говорять про відсутність підстав для зростання тарифів на тепло та гарячу
Ці заяви суперечать офіційним документам. Згідно постанови Кабінету міністрів № 859, вже з 1 жовтня слід очікувати зростання тарифів на тепло до 65%
https://politerno.com.ua/2021/09/24/z-1-zhovtnya-teplo-taky-podorozhchaye-na-skilky-bilshe-zaplatyat-ukrayintsi/
...
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28.09.2021 12:27 Ответить
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28.09.2021 12:43 Ответить
Шефир с шофером пил чифирь
Шефир был шафером к тому же
Кефир не пил он никогда
Шериф им тоже был не нужен.
Шериф стрелял как мэтр Леон
Но мудр Шефир был, и шофера
на свое место посадил на время.
Так и стал героем.
И ФБР и ДБР
Не могут разобраться месяц:
кто был шофер, а кто Шефир,
кто первый из машины вышел.
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28.09.2021 13:00 Ответить
"Чем крупнее ложь, тем скорее в неё поверят" - слова Геббельса. Ермак вдоховенно и нагло врёт, используя этот принцип. Какие предложения о помощи в расследовании? Какие страны?

Просто дешева брехня - нічого ж конкретного!

Само "покушение" сляпано режиссурой крайне неубедительно - это доказано специалистами: Пискун, Москаль. Опять погоня безграмотного 95-го квартала за рейтингом и подотовка к переизбранию Зеленского.
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28.09.2021 13:33 Ответить
Була сумашедша реакція - реготали, ледве не обісцялися.
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28.09.2021 13:52 Ответить
для кого этот пзздеж дешевый? Кто из партнеров переживает про ЗЕленых шавок?
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28.09.2021 14:31 Ответить
А партнёры знают, что они вам помогают?
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28.09.2021 14:42 Ответить
Товарищ не понимает своей роли, вместо того, что бы заниматься закупкой канцелярии для Зе, он проваливает спецоперации ГРУ МО и сует свой Козыревский нос куда попало. Думаю суд в будущем укажет ему на его место, у параши.
А что касается члена ЗеБанды- шефира, то не надо путать криминальные разброки со своими "бизнес-партнерами" и гос. политику. У ЗеБанды не может быть никакой гос. политики, как и всякая банда, она думает только о своих карманах.
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28.09.2021 15:43 Ответить
У меня одного впечатлении, что сей субъект- ермак-Козырь и вся его ОПа, держат граждан Украины за идиотов?
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28.09.2021 15:45 Ответить






tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1442792023942221824 2 ч



Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине. Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
Для всех и МВД дважды Юрисдикция ФБР это преступления на территории США преступления совершенные гражданами США преступления совершенные против граждан США коим боком там гражданин Израиля/Украины/Мальты/Кипра Шефир ?





tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1442792023942221824 2 ч



Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине. Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
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28.09.2021 15:59 Ответить
Єрмаку, що маску не змогли знайти за розміром обличчя, чи не встигають шити бо товстіє постійно🤡🤥
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28.09.2021 17:11 Ответить
Г-н Ермак, уточните пож-ста, кто у Вас партнеры ?
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28.09.2021 17:23 Ответить
что нам показали?
- почему-то весёлого Шефира
- автомобиль с пробоинами левого борта
- забинтованную ногу неизвестного
- несколько отстрелянных пуль
не верю
скорее всего, это спецоперация окружения Зеленского по запугиванию "патрона"
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28.09.2021 19:59 Ответить
Вопрос на засыпку: а чо стрелок не засел на повороте, где автомобиль наезжал бы в лобовую на ствол, еще бы и подставил бочину, в случае чего?
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28.09.2021 21:28 Ответить
олівці стрибають від заяв завкарандашами
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28.09.2021 23:13 Ответить
Боже!
Бреше і не моргає, яка велика цяця цей шефір.
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28.09.2021 23:20 Ответить
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