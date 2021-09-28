Покушение на Шефира вызвало "сумасшедшую реакцию" партнеров. В расследовании нам помогают США и Британия, - Ермак
Великобритания и США помогают расследовать покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, преступление вызвало "сумасшедшую реакцию" – ОП получил много звонков со словами поддержки от дружественных и партнерских стран.
"Много кто предложил и свою помощь. Сегодня наши правоохранители сотрудничают с США и Великобританией. Я уверен, что мы узнаем, кто за этим стоял", – сказал Ермак.
Ермак считает, что за покушением стоят силы, которые не хотят реформ, окончания войны и очищения Украины от криминалитета.
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
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Є якісь сили, що цього не хочуть. І вони тут, в Україні. РФ не при ділах!!?
Після цього навряд там щось можна знайти.
з не менш 20-ти стріляних куль знайшли тільки 2 в нозі водія ...а остальні - тільки гільзами (які гарною купкою лежали на прим"ятій траві??? снайпер забув зібрати???))))
Может он северный поток 2 остановил, может террористов отловил, может он раненых бойцов(украинских) на себе выносил? Он к АТО имел хоть какое то отношение? Может он волонтёр?
Похоже что нет, он думал и думает о своем кармане, при любой власти. 95 квартал, сам сказал что до сих пор им занимается. Получается что при президенте он по совместительству.
Народ пашет, а эти граждане стрегут купоны. 95-й......
Глеб Егорыч, я защищал отход Шифера в лесу....
Правильно Шарапов,Защищать олигархат наша обязанность...
Бо брати участь у інсценуванні замаху на себе з використанням автоматичної зброї, навіть сидячи на задньому сидінні, то не для "шефірів".
поки що влада меле в різнобій всяку єресь, що не тримається кучи.
Чи це інсценування, чи бандитські розборки, владі невигідно винести правду на загал.
Якщо "слідство зайде у глухий кут", то принаймі один з варіантів правильний.
Маячня Єрмака про якісь "злі сили, що не хочуть миру", то для 73%.
і так... це дуже комфортно для влади наразі мабудь) бо "терміново перервавши" свій візит до ООН Володимир Олександрович вже зранку викинув фоточки зі спорт залу) Я б те ж першим ділом пішов би в тренажорку якщо б в мого друга "стріляли". Це ж природно)
Судячи з усього його х-ло туди поставив. А Зеленського залякали/купили. Навіть літак український збили якраз тоді в сусідньому Ірані.
Тепер клоун міцно сидить у х-ла на гачку. Єрмака звільнити не може, бо тоді вилізе як мінімум державна зрада.
гос измена то произошла попозже смены кукловодов у *************
Західні криміналісти дійсно можуть зацікавитись. Випадок досить рідкісний і цікавий.
20 пострілів одиночними за пару секунд ще нікому не вдавалося. Та ще й попасти майже всі в автомобіль що досить швидко рухається.
А може автомобіль не рухався і часу було не пару секунд, а значно більше?
З точки зору інтересів вбивство вигідно самому єрмаку. Шефір очевидний конкурент.
А от інсценування більш вигідно вже самому Шефіру для підвищення своєї значущості .
пусть раскопают всё до самого конца: зачем патроны 30-летней давности
и был ли в салоне Шефир - мы только "за."
А нарiд-то и не знает.
Поза сумніву, що Зєлупі та Козьірю зараз допомогає той самий "брітанскій_експєрт_по_паходкє", який їм допомогав запроторити за грати Антоненка, Дугарь і Кузьменко два роки тому.
"сумашедшая реакция" - это по горячему может и поддержали, но через день-два вполне могли перезвонить с новыми словами поддержки типа "вы там совсем о..ели уже?!!!"
А може то були оплески ? Ну нарешті хтось почав відстріл зелених олбодобів ?
Зебіли! Хто з вас за цього Єлдака голосував? Може у вашому улюбленому серіалі була якась підказка, що цей завхоз буде гетьманом-завхозом.
Урядовці та представники "Слуги народу" говорять про відсутність підстав для зростання тарифів на тепло та гарячу
Ці заяви суперечать офіційним документам. Згідно постанови Кабінету міністрів № 859, вже з 1 жовтня слід очікувати зростання тарифів на тепло до 65%
https://politerno.com.ua/2021/09/24/z-1-zhovtnya-teplo-taky-podorozhchaye-na-skilky-bilshe-zaplatyat-ukrayintsi/
...
Шефир был шафером к тому же
Кефир не пил он никогда
Шериф им тоже был не нужен.
Шериф стрелял как мэтр Леон
Но мудр Шефир был, и шофера
на свое место посадил на время.
Так и стал героем.
И ФБР и ДБР
Не могут разобраться месяц:
кто был шофер, а кто Шефир,
кто первый из машины вышел.
Просто дешева брехня - нічого ж конкретного!
Само "покушение" сляпано режиссурой крайне неубедительно - это доказано специалистами: Пискун, Москаль. Опять погоня безграмотного 95-го квартала за рейтингом и подотовка к переизбранию Зеленского.
А что касается члена ЗеБанды- шефира, то не надо путать криминальные разброки со своими "бизнес-партнерами" и гос. политику. У ЗеБанды не может быть никакой гос. политики, как и всякая банда, она думает только о своих карманах.
tZE inform
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1442792023942221824 2 ч
Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине. Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
Для всех и МВД дважды Юрисдикция ФБР это преступления на территории США преступления совершенные гражданами США преступления совершенные против граждан США коим боком там гражданин Израиля/Украины/Мальты/Кипра Шефир ?
tZE inform
@tZEinform
·
https://twitter.com/tZEinform/status/1442792023942221824 2 ч
Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине. Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
- почему-то весёлого Шефира
- автомобиль с пробоинами левого борта
- забинтованную ногу неизвестного
- несколько отстрелянных пуль
не верю
скорее всего, это спецоперация окружения Зеленского по запугиванию "патрона"
Бреше і не моргає, яка велика цяця цей шефір.