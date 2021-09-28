Покушение на Шефира вызвало "сумасшедшую реакцию" партнеров. В расследовании нам помогают США и Британия, - Ермак

Великобритания и США помогают расследовать покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, преступление вызвало "сумасшедшую реакцию" – ОП получил много звонков со словами поддержки от дружественных и партнерских стран.

"Много кто предложил и свою помощь. Сегодня наши правоохранители сотрудничают с США и Великобританией. Я уверен, что мы узнаем, кто за этим стоял", – сказал Ермак.

Ермак считает, что за покушением стоят силы, которые не хотят реформ, окончания войны и очищения Украины от криминалитета.

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Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.