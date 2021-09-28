В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 6 552 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 28 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 27 сентября 2021 в Украине зафиксированы 6 552 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 574, медработников - 165).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 288 человек;
летальных случаев - 143;
выздоровели - 2927 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 31 051 человек,
методом ИФА - 9 067 человек,
экспресс-тестами - 25 694 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 401 956 человек;
выздоровел - 2 248 071 человек;
летальных случаев - 55 863;
проведено ПЦР-тестов - 12 741 131.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и г.. Киев (461)", - рассказали в Минздраве.
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Правда потом включили его прямую речь, где он сказал, что не вакцинировался, т.к. болел 4-ре месяца назад.
Вот так рождаются новости.
Там всё чётко и однозначно, без осложнений.
лучше же пописАть про заговоры масонов и прочую лабуду.. кх-кх, ой(бросается ехать в больницу)
Ну, тогда
а чо - Ляшко же специально пугал, закрыв парки. и даже признался в этом. ну реально клоун. хотя грамотно разговаривает, Лещенко недавно у него взял(интервью).
кто то еще верит им?
у мене і так багато справ - Космос ж великий, а тут відволікають - ті дякують, ці просять щось/чогось, я Один, а вас багато, мільярди планет же. он, помічник написав навіть :
https://site.ua/arkadiy.babchenko/usika-v-prezidenty-i0m3m94
може то просто для того шоб совки більше любили його писанину, але я просто озвіріваю - як мона засрашку порівнювати з благородною країною, яка могла весь світ майже посадити на пляшку.
ну да... може якщо є "реінкарнація", то я був Алоїзовичем?
просто "абідна" якщо/коли всяке/різне бидло порівнює Гітлера з лисим нікчемою, стукачем.
разносят ведь все. вирус то. хотя тот же Ляшко закрівал парки, а потом вісрал шо єто типо шоб испугать народ. ну я бі за такое его там в парке подвесил за ногу на дерево. и если взять допустим по статистике - то из-за таких действий, на его холке есть немало погибших - типо: о, он просто пугает же(и люди идут допустим в ресторан, а потом радуют гробовщиков)