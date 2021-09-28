В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 6 552 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 28 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 27 сентября 2021 в Украине зафиксированы 6 552 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 574, медработников - 165).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 288 человек;

летальных случаев - 143;

выздоровели - 2927 человек.

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 31 051 человек,

методом ИФА - 9 067 человек,

экспресс-тестами - 25 694 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 401 956 человек;

выздоровел - 2 248 071 человек;

летальных случаев - 55 863;

проведено ПЦР-тестов - 12 741 131.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и г.. Киев (461)", - рассказали в Минздраве.







