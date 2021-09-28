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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 6 552 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 28 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 27 сентября 2021 в Украине зафиксированы 6 552 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 574, медработников - 165).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели 02 госпитализированы - 1 288 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели 02 летальных случаев - 143;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели 02 выздоровели - 2927 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав призывает местные власти отстранять руководителей больниц, работники которых выдают фальшивые справки о COVID-вакцинации

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 31 051 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели 02 методом ИФА - 9 067 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 25 694 человека.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели 02 заболели - 2 401 956 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели 02 выздоровел - 2 248 071 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели 02 летальных случаев - 55 863;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 12 741 131.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и г.. Киев (461)", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Сегодня на одном из прямых каналов корреспондентка заявила, что один киевлянин болел коронавирусом, внимание, 4-ре месяца!
Правда потом включили его прямую речь, где он сказал, что не вакцинировался, т.к. болел 4-ре месяца назад.

Вот так рождаются новости.
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28.09.2021 08:23
+1
В универе , в группе, 2 больных студента ковид. Подтверждённый. Группа не на дистанционно. О чем вообще блеют эти недолугие при власти, о какой заботе о нации) их похер
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28.09.2021 08:54
+1
😀стаття сподобалась. Не дякую)))
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28.09.2021 09:04
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Правила форума Совет форумчан
Сегодня на одном из прямых каналов корреспондентка заявила, что один киевлянин болел коронавирусом, внимание, 4-ре месяца!
Правда потом включили его прямую речь, где он сказал, что не вакцинировался, т.к. болел 4-ре месяца назад.

Вот так рождаются новости.
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28.09.2021 08:23 Ответить
та оно то так, но кто то писал шо жена болела за вирус и теперь проблемы, типо осложнения разные. и даже ВОЗ за два года не знает что и как вирус осложняет. сраные китаезы весь мир загадили
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28.09.2021 08:35 Ответить
Если интересно услышать из первоисточника, как это звучало, включи на ютубе 8-ми часовые новости на прямом канале.
Там всё чётко и однозначно, без осложнений.
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28.09.2021 08:45 Ответить
та оно мне не надо.
лучше же пописАть про заговоры масонов и прочую лабуду.. кх-кх, ой(бросается ехать в больницу)
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28.09.2021 08:48 Ответить
Не надо?
Ну, тогда

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28.09.2021 08:55 Ответить
вчера в магазине - почти все жители без масок.
а чо - Ляшко же специально пугал, закрыв парки. и даже признался в этом. ну реально клоун. хотя грамотно разговаривает, Лещенко недавно у него взял(интервью).
кто то еще верит им?
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28.09.2021 08:33 Ответить
А Київ - ну просто місто-імунітет. Тримають покази щодня на рівні 300-400, отакусінькі здоровенькі, дякувати Богу.
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28.09.2021 08:46 Ответить
не дякуй.те
у мене і так багато справ - Космос ж великий, а тут відволікають - ті дякують, ці просять щось/чогось, я Один, а вас багато, мільярди планет же. он, помічник написав навіть :
https://site.ua/arkadiy.babchenko/usika-v-prezidenty-i0m3m94
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28.09.2021 08:52 Ответить
😀стаття сподобалась. Не дякую)))
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28.09.2021 09:04 Ответить
бабченко круто пише, але заколєбало шо Пусіна порівнює з Гітлером вроді, а Рашку - з Рейхом/Райхом. ше пише типу шо "гестапо"/ФСБ
може то просто для того шоб совки більше любили його писанину, але я просто озвіріваю - як мона засрашку порівнювати з благородною країною, яка могла весь світ майже посадити на пляшку.
ну да... може якщо є "реінкарнація", то я був Алоїзовичем?
просто "абідна" якщо/коли всяке/різне бидло порівнює Гітлера з лисим нікчемою, стукачем.
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28.09.2021 09:20 Ответить
В универе , в группе, 2 больных студента ковид. Подтверждённый. Группа не на дистанционно. О чем вообще блеют эти недолугие при власти, о какой заботе о нации) их похер
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28.09.2021 08:54 Ответить
Сейчас в метро каждый второй неправильно носит маску, каждый третий - без маски вообще. зебилы убедили быдло, что вакцинация 100% защита от болезни, теперь быдлу на все насрать. А то что вакцинированные болеют и разносят заразу не хуже не вакцинированных - никого уже ****** - доктору смерть нужно срочно вколоть вакцины на которых зебилы хорошо прибарахлились
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28.09.2021 09:06 Ответить
Это точно, мне вчера, быдло без маски, кричало шо воно вакциновано
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28.09.2021 09:15 Ответить
так надо по возможности бить, возможно ногами.
разносят ведь все. вирус то. хотя тот же Ляшко закрівал парки, а потом вісрал шо єто типо шоб испугать народ. ну я бі за такое его там в парке подвесил за ногу на дерево. и если взять допустим по статистике - то из-за таких действий, на его холке есть немало погибших - типо: о, он просто пугает же(и люди идут допустим в ресторан, а потом радуют гробовщиков)
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28.09.2021 09:25 Ответить
 
 