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Новости Коронавирус и карантин
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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 233 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия. ИНФОГРАФИКА

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 233 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 28 сентября в мире зарегистрировали 376 703 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 383 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 233 114 893 случая инфицирования, из них 376 703 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 769 905 человек, из них 5 383 за минувшие сутки.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 233 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия 01

Побороли болезнь и вылечились 209,8 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 233 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7-ю, по летальным случаям - 15-ю и 4-ю позицию соответственно.

Вместе с тем, в мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, США и Иран.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 233 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности лидирует Россия 03

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