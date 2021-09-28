За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 119 378 человек, всего - 6 851 531, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 508 212 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"С момента объявления желтого уровня епиднебезпекы количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросла почти на 25%.
119 378 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 27 сентября 2021. Первую дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированы - 49 374 человека.
В течение суток работали: 896 мобильных бригад, 2 971 пункт вакцинации, 344 центра вакцинации.
С начала прививочной кампании привит 6 851 531 человек, из них получили одну дозу - 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 508 212 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведена 12 359 741 прививка", - рассказали в Минздраве.
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