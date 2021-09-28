РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4599 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
620 7

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 119 378 человек, всего - 6 851 531, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 119 378 человек, всего - 6 851 531, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 508 212 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"С момента объявления желтого уровня епиднебезпекы количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросла почти на 25%.

119 378 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 27 сентября 2021. Первую дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированы - 49 374 человека.

В течение суток работали: 896 мобильных бригад,  2 971 пункт вакцинации, 344 центра вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 143 человека, зафиксированы 6 552 новых случая заражения, 2 927 человек выздоровели

С начала прививочной кампании привит 6 851 531 человек, из них получили одну дозу - 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 508 212 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведена 12 359 741 прививка", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 119 378 человек, всего - 6 851 531, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 119 378 человек, всего - 6 851 531, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 119 378 человек, всего - 6 851 531, - Минздрав 03

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
3 млн. (официально) переболели, 7 млн. вакцинированных.
Значит осенью заболевших должно быть на уровне гриппа.
показать весь комментарий
28.09.2021 08:58 Ответить
В Норвегии уже приравняли ковид к гриппу, хотя грипп на самом деле опаснее.
показать весь комментарий
28.09.2021 09:59 Ответить
В Норвегии даже запрещают с 2025г. автомобили с ДВС. А последний будет продан в апреле 2022г.
Считают, что именно выхлопы ослабляют легкие, чем и пользуются коронавирус и грипп.
показать весь комментарий
28.09.2021 10:08 Ответить
Француз Жереми Шарди рассказал, что приостановил сезон из-за физических проблем, которые связывает с побочными эффектами вакцины от коронавируса. Он привился препаратом от Pfizer между Олимпиадой и US Open и несколько недель не мог понять причину «сильной боли во всем теле при каждом физическом усилии».
«С тех пор, как я привился, у меня одна проблема за другой. Поэтому я не могу тренироваться, не могу играть».
показать весь комментарий
28.09.2021 09:57 Ответить
Але Пфайзер нє уіноуат! (с)
показать весь комментарий
28.09.2021 10:45 Ответить
Бачу, що крім ботів цю тему ніхто не коментує. Так от що я скажу. Потрібно щоб у новинах, коли кажуть скільки захворіло коронавірусом казали скільки з них вакцинованих (думаю 5%), скільки померло від коронавірусу казали скільки з них вакцинованих (думаю 0). Оце була б нормальна агітація за вакцинацію.
І ще одне - а де в цій табличці вакциновані Пфайзером ?
показать весь комментарий
28.09.2021 13:29 Ответить
 
 