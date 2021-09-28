Замена глав парламентских комитетов не будет обсуждаться на выездном заседании в Трускавце, - Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" на своём выездном заседании в Трускавце 1-2 октября не планирует обсуждать вопрос о замене руководителей комитетов Верховной Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

"Я слышал сегодня впервые эту информацию от одного из глав комитета, который мне позвонил и говорит: "Журналисты спрашивают, действительно ли у нас есть кадровые вопросы по главам комитетам на нашем совещании..." У нас не планируется обсуждение никаких вопросов о главах комитетов. Эта информация каким-то образом в воздухе витала, и поэтому я официально заявляю, что таких изменений мы не ждём", - сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина-24" в понедельник вечером.

Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа".

Спикер фракции Юлия Палийчук информировала, что в этом выездном заседании примут участие президент Украины Владимир Зеленский и представители всех ветвей власти.

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Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижений за прошедшие два года и план законопроектных работ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Трускавце среди кадровых вопросов будет обсуждаться замена спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, четырех министров и нескольких глав парламентских комитетов. В частности, своих должностей якобы могут лишиться глава бюджетного комитета Юрий Аристов, глава комитета местного самоуправления и региональной политики Андрей Клочко, а также руководитель комитета по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак и Дмитрий Наталуха, возглавляющий комитет по вопросам экономического развития.

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