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Замена глав парламентских комитетов не будет обсуждаться на выездном заседании в Трускавце, - Арахамия

Замена глав парламентских комитетов не будет обсуждаться на выездном заседании в Трускавце, - Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" на своём выездном заседании в Трускавце 1-2 октября не планирует обсуждать вопрос о замене руководителей комитетов Верховной Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

"Я слышал сегодня впервые эту информацию от одного из глав комитета, который мне позвонил и говорит: "Журналисты спрашивают, действительно ли у нас есть кадровые вопросы по главам комитетам на нашем совещании..." У нас не планируется обсуждение никаких вопросов о главах комитетов. Эта информация каким-то образом в воздухе витала, и поэтому я официально заявляю, что таких изменений мы не ждём", - сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина-24" в понедельник вечером.

Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа".

Спикер фракции Юлия Палийчук информировала, что в этом выездном заседании примут участие президент Украины Владимир Зеленский и представители всех ветвей власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумкова не пригласили в Трускавец, потому что он не член нашей фракции, - "слуга народа" Арахамия

Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижений за прошедшие два года и план законопроектных работ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Трускавце среди кадровых вопросов будет обсуждаться замена спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, четырех министров и нескольких глав парламентских комитетов. В частности, своих должностей якобы могут лишиться глава бюджетного комитета Юрий Аристов, глава комитета местного самоуправления и региональной политики Андрей Клочко, а также руководитель комитета по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак и Дмитрий Наталуха, возглавляющий комитет по вопросам экономического развития.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кадровые изменения в Кабмине будут рассматриваться в первой декаде октября, - "слуга народа" Арахамия

ВР (29234) Трускавец (102) Арахамия Давид (988) Слуга народа (2629)


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Эту Агрохимию самого в Трускавец нужно отправить недели на три, шоб водички попил. И вертухая к нему приставить, шоб не давал ему бухать, а то вид у него не очень, а это глава фракции
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28.09.2021 08:46 Ответить
Хай би з Саакашвілею летів собі
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28.09.2021 08:49 Ответить
абхазской обезьяне не место в парламенте - верните его в зоопарк.
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28.09.2021 09:07 Ответить
Абхазский отброс
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28.09.2021 10:40 Ответить
Когда его заменят, это же невозможно!
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28.09.2021 10:48 Ответить
 
 