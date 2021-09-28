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Выступление Зеленского на Генассамблее ООН было одним из самых ожидаемых и имело мощный эффект, - Ермак

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН было одним из самых ожидаемых и имело мощный эффект, - Ермак

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН было одним из самых ожидаемых и имело мощный эффект.

Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс- службу главы государства.

"Было очень много внимания (к выступлению президента Украины на сессии Генассамблеи. - Ред.). Мы получили много сообщений и звонков: с Госдепа США, от Белого дома, от европейских партнеров, с очень теплыми словами поддержки и впечатлениями от выступления президента. Это имело очень мощный эффект", - сказал Ермак .

По его словам, Зеленский в выступлении подчеркивал необходимость реформирования ООН.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал реформировать Организацию Объединенных Наций с целью повышения ее эффективности, ведь этот вопрос давно назрел", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покушение на Шефира вызвало "сумасшедшую реакцию" партнеров. В расследовании нам помогают США и Британия, - Ермак

"Президент говорил о том, что хуже всего, если ООН превратится в Лигу Наций или "в супергероя на пенсии". Сегодня вызовы перед мировым сообществом такие, что очень важно изменить такие вещи, как злоупотребление правом вето, которое мы видим в последние годы, как то, что нет равенства между странами. Те ценности, и идеология, с которыми создавалась ООН, должны вернуться в ее стены", - отметил Ермак.

Руководитель офиса президента отметил, что для жителей оккупированного Крыма было очень важно услышать с трибуны Генассамблеи ООН слова главы государства о необходимости деоккупации полуострова.

Ермак также отметил, что Украина ожидает подписания ООН декларации саммита "Крымской платформы".

"Мы знаем, как успешно и мощно состоялся саммит "Крымской платформы", сколько делегаций было на нем. Еще не появилась подпись Организации Объединенных Наций, но право подписи открыто, и я думаю, что со временем участников и подписантов декларации будет становиться больше", - добавил он.

Андрей Ермак также рассказал, что в Нью-Йорке президент провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, во время которых ставил вопрос об освобождении незаконно удерживаемых украинских граждан и деоккупации территорий Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы у России было желание провести переговоры Зеленского и Путина, мы бы уже знали дату и место, - Ермак

"Во время этих встреч обсуждались вопросы оккупированных территорий, много говорилось о списке заключенных, который был передан всем, с кем проводились эти встречи", - сказал руководитель офиса главы государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Крым (26375) ООН (4165) деоккупация (847) Ермак Андрей (1259) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+44
То-то в зале ООН пусто во время выступления ЗЕ. Наверное все пошли ЗЕ по радио слушать.
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28.09.2021 08:50
+31
Завхоз, харош уже зебобам в глаза ссать. Все ждали что он сыграет членом на рояле, а он опять нае....обманул

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28.09.2021 08:49
+28
ПНХ, гребаный урод!
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28.09.2021 08:48
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ПНХ, гребаный урод!
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28.09.2021 08:48 Ответить
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28.09.2021 10:04 Ответить
Точняк. Всем очень хотелось про Шефира послушать.
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28.09.2021 08:49 Ответить
Его шофёра.
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28.09.2021 08:53 Ответить
Хвали мене моя губонько, бо я тебе роз1рву.
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28.09.2021 09:08 Ответить
Все восхитились, аплодировали стоя и просились к Зеленскому на работу.
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28.09.2021 08:49 Ответить
Байден просил Зелю передать Бене, что он очень хочет устроится в "Нафтогаз".
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28.09.2021 08:52 Ответить
Завхоз, харош уже зебобам в глаза ссать. Все ждали что он сыграет членом на рояле, а он опять нае....обманул

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28.09.2021 08:49 Ответить
Особенно всех поразило покушение на шофёра его друга, у которого никто не знает какая должность, но точно известно что не госслужащий.
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28.09.2021 08:50 Ответить
То-то в зале ООН пусто во время выступления ЗЕ. Наверное все пошли ЗЕ по радио слушать.
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28.09.2021 08:50 Ответить
"Моцний" ефект при майже порожньому залі.
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28.09.2021 08:51 Ответить
99% делегатов:
"О, по программе выступает Клоун - есть время сходить в БУФЕТ."
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28.09.2021 08:53 Ответить
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28.09.2021 08:54 Ответить
яблоку негде упасть =)
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28.09.2021 09:04 Ответить
Та шо ж таке !

З вчорашнього вечора цих трьох придурків цитують одне за одним.

Давайте вже краще про ковід.
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28.09.2021 08:54 Ответить
Щось городят неймовірне 😀😀😀
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28.09.2021 09:00 Ответить
Так отож !
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28.09.2021 09:03 Ответить
Та капєц,смішно було вже на першій хвилині,професіонал )
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28.09.2021 08:54 Ответить
Та пізда, зал був в *****. А потім після соло **** на роялі і слів що Україна як проститутка прийма з усіх сторін і катання по арені в костюмі клоуна на мінімопеді, так там стоячи аплодували.
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28.09.2021 08:55 Ответить
блдь идиоты зеленые кому нужно было выступление зеленого ничтожества при полупустом зале неграм мололо такое что стыдно было.дегенераты блдь зелные
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28.09.2021 08:55 Ответить
100%.......Ой як соромно за такого бєніного при....дуже розумного!
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28.09.2021 09:18 Ответить
Во дає,студент!
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28.09.2021 08:58 Ответить
Опять брешут ЗЕленые обезьяны
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28.09.2021 08:58 Ответить
еще бы . как ни крути а он не кто попало а "Найвеличніший лідер ********** "
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28.09.2021 08:58 Ответить
Когда пустой зал при выступлении - это было одним из самых ожидаемых и мощных?!
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28.09.2021 08:59 Ответить
Помітила, що зелені взялись брехати не гірше хутінців.
А може хтось повірить. Звісно повірить, про що я...
Адже брехня більш солодка аніж правда.
Продавці ілюзій змогли захопити владу, що нікому до них не вдавалось.
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28.09.2021 09:40 Ответить
"Продавці ілюзій змогли захопити владу, що нікому до них не вдавалось."
_Большевикам удалось - таких продавцов иллюзий ещё поискать!
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28.09.2021 14:19 Ответить
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29.09.2021 01:48 Ответить
Думка секретутки дуже важлива для нас
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28.09.2021 08:59 Ответить
Не переконливий виступ. До того ж зал був зовсім пустий. Робимо вивод що виступ нашего гаранта був нікому не цікавий,
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28.09.2021 09:00 Ответить
********* глумливо ссут в глаза!
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28.09.2021 09:03 Ответить
*зеублюдки
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28.09.2021 14:19 Ответить
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28.09.2021 09:03 Ответить
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28.09.2021 09:11 Ответить
Покажите этому дебилу полупустой зал, может оно его и не видело. Вообще эпоха Зеленского войдет в историю Украины, как эпоха самого наглого главы ОП и самого ничтожного президента.
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28.09.2021 09:05 Ответить
Судя по количеству присутствующих в зале, интэрэс был просто шаленный! ****...ны ***!
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28.09.2021 09:08 Ответить
А чому не видно зебобіків з хвалебними одами найвеличнішому недомірку?
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28.09.2021 09:09 Ответить
Особенно в ООН

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28.09.2021 09:12 Ответить
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28.09.2021 09:12 Ответить
Да здравствует відающийся лидер мирового коммунизма Леонид Ильич Брежнев!!!! Когда Зеля станет пятикратнім Героем Украини?
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28.09.2021 09:14 Ответить
ці уроди примусили мене https://www.youtube.com/watch?v=nPIgeC0w26A прослухати-передивитися цю передачу Карп'яка. Як же вони навчились брехати в стилі машки заХерової та її пічальної лошаді...
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28.09.2021 09:17 Ответить
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28.09.2021 09:20 Ответить
Какое позорище,как всегда. Одна фотография опускает всю лож обосравшихся
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28.09.2021 09:26 Ответить
Пистоболи!
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28.09.2021 09:27 Ответить
Ну-ну,хлопчик поскаржився на суцільне безсоння (з чого б це воно в нього)іііііііііііі....жоден (ті що там залишились)з ззалу не дорікнув.....що треба було пройти медичну комісію-значить,дддддддддддуже поважають....
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28.09.2021 09:30 Ответить
Главное для г.Ермака и подобных ему клевретов у власти поверить собственной лжи-как истине...
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28.09.2021 09:31 Ответить
Наивный! Они не "верят собственной лжи", а просто глумливо ссут народу в очи! Не тупи!
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28.09.2021 14:21 Ответить
клавіші хоч не зламав?
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28.09.2021 09:31 Ответить
Где-то я это уже слышал ... Мендель, ОАЭ ... та ну нах. Дежавю какое-то ...
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28.09.2021 09:41 Ответить
В пустом зале и эхо мощное...
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28.09.2021 09:41 Ответить
Кто "ожидал", кто сидел в зале - африканские страны ?
Сколько было пустых мест ?
Конкретные вопросы.
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28.09.2021 09:46 Ответить
При пустом зале врут как дышать никто его и не слушал диалог превратился в монолог для отчета
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28.09.2021 09:47 Ответить
это было мнение завхоза ОП-ы или Ген ассамблеи ООН?
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28.09.2021 09:55 Ответить
ДЕЖУРНЫЙ ПО ВЕСТИБЮЛЮ ВЫДАЛ ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРЛ !!!!
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28.09.2021 09:58 Ответить
♪♫muziko


@mimasmuziko



Міжнародні партнери України знов стали свідками популізму Зеленського, розрахованого на внутрішню аудиторію, замість зваженої і мудрої поведінки справжнього лідера на зовнішній арені. Це-і виступ на Генасамблеї ООН і план трансформації України, якого ніхто ніде так і не побачив.
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28.09.2021 10:09 Ответить
Його обіСцянки працюють так, як і його медіапослід. З розрахунку на совковий нарід і тих, хто виріш на кварталівському трешаці.
Іноземців цікавлять реальні справи, а не гундосіння про "світле" майбутнє.
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28.09.2021 10:33 Ответить
лошара цей дєрьмак. треба отак:
виступ зеленського був найочікуванішим, якщо ви розумієте, про що я.
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28.09.2021 10:13 Ответить
Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят(с)

Очевидно, что направление развития уже определено.
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28.09.2021 10:16 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZW0ey1FwpThH3C5Qw9yRxcQWKEzmyRcnVw-AQxjv5EgSf4_X8lIuB8XHb1e-KUQ44goqyMY-kp5nJaICEgMwrwDbxUmaGcYwUeNWK4SuMS1g3j8lB8vRVOv8FUno6AQy7o&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZW0ey1FwpThH3C5Qw9yRxcQWKEzmyRcnVw-AQxjv5EgSf4_X8lIuB8XHb1e-KUQ44goqyMY-kp5nJaICEgMwrwDbxUmaGcYwUeNWK4SuMS1g3j8lB8vRVOv8FUno6AQy7o&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6059460050794689?__cft__[0]=AZW0ey1FwpThH3C5Qw9yRxcQWKEzmyRcnVw-AQxjv5EgSf4_X8lIuB8XHb1e-KUQ44goqyMY-kp5nJaICEgMwrwDbxUmaGcYwUeNWK4SuMS1g3j8lB8vRVOv8FUno6AQy7o&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Ермак вместе со своими информационными спамерами Кулебой и Резниковым начали нести потоки бреда про подготовку встречи в Нормандском формате, про «Германия после выборов с нами» и прочее бла-бла.

Последнее подобное обострение у Зеленского и Ко было после Крымской платформы и поездки к Байдену, когда они, чтобы скрыть полный провал, кричали про перемогу.

Но вот что интересно. За нынешними криками потерялся один фактик: Украина не выступила с официальными заявлениями после выборов в Госдуму, где голосовал аннексированный Крым и жители Донбасса с российскими паспортами.
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28.09.2021 10:19 Ответить
Фуйло абідеЦЦа.
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28.09.2021 10:34 Ответить
Ефект у тому, що про це говорить син полковника ГРУ.
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28.09.2021 10:23 Ответить
А чего на встречу то никто не пришел тогда?
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28.09.2021 10:39 Ответить
(с) - Блогер Цензора Панас Мирний
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28.09.2021 10:42 Ответить
Це очікувані наслідки діяльності Шуфрича і його призначення. Українські ЗМІ розпочинають підлабузничати Банковій.
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28.09.2021 10:48 Ответить
- Мамо, нас люди хвалять.
- А хто, доню?
Та я вас, а ви - мене.
Дурень дурневі дупу лиже.
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28.09.2021 11:37 Ответить
мощный - ПОЗОРНЫЙ эффект...
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28.09.2021 11:55 Ответить
 
 