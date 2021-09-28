Выступление Зеленского на Генассамблее ООН было одним из самых ожидаемых и имело мощный эффект, - Ермак

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН было одним из самых ожидаемых и имело мощный эффект.

Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс- службу главы государства.

"Было очень много внимания (к выступлению президента Украины на сессии Генассамблеи. - Ред.). Мы получили много сообщений и звонков: с Госдепа США, от Белого дома, от европейских партнеров, с очень теплыми словами поддержки и впечатлениями от выступления президента. Это имело очень мощный эффект", - сказал Ермак .

По его словам, Зеленский в выступлении подчеркивал необходимость реформирования ООН.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал реформировать Организацию Объединенных Наций с целью повышения ее эффективности, ведь этот вопрос давно назрел", - следует из сообщения.

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"Президент говорил о том, что хуже всего, если ООН превратится в Лигу Наций или "в супергероя на пенсии". Сегодня вызовы перед мировым сообществом такие, что очень важно изменить такие вещи, как злоупотребление правом вето, которое мы видим в последние годы, как то, что нет равенства между странами. Те ценности, и идеология, с которыми создавалась ООН, должны вернуться в ее стены", - отметил Ермак.

Руководитель офиса президента отметил, что для жителей оккупированного Крыма было очень важно услышать с трибуны Генассамблеи ООН слова главы государства о необходимости деоккупации полуострова.

Ермак также отметил, что Украина ожидает подписания ООН декларации саммита "Крымской платформы".

"Мы знаем, как успешно и мощно состоялся саммит "Крымской платформы", сколько делегаций было на нем. Еще не появилась подпись Организации Объединенных Наций, но право подписи открыто, и я думаю, что со временем участников и подписантов декларации будет становиться больше", - добавил он.

Андрей Ермак также рассказал, что в Нью-Йорке президент провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, во время которых ставил вопрос об освобождении незаконно удерживаемых украинских граждан и деоккупации территорий Украины.

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"Во время этих встреч обсуждались вопросы оккупированных территорий, много говорилось о списке заключенных, который был передан всем, с кем проводились эти встречи", - сказал руководитель офиса главы государства.