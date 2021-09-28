Выступление Зеленского на Генассамблее ООН было одним из самых ожидаемых и имело мощный эффект, - Ермак
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН было одним из самых ожидаемых и имело мощный эффект.
Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс- службу главы государства.
"Было очень много внимания (к выступлению президента Украины на сессии Генассамблеи. - Ред.). Мы получили много сообщений и звонков: с Госдепа США, от Белого дома, от европейских партнеров, с очень теплыми словами поддержки и впечатлениями от выступления президента. Это имело очень мощный эффект", - сказал Ермак .
По его словам, Зеленский в выступлении подчеркивал необходимость реформирования ООН.
"Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал реформировать Организацию Объединенных Наций с целью повышения ее эффективности, ведь этот вопрос давно назрел", - следует из сообщения.
"Президент говорил о том, что хуже всего, если ООН превратится в Лигу Наций или "в супергероя на пенсии". Сегодня вызовы перед мировым сообществом такие, что очень важно изменить такие вещи, как злоупотребление правом вето, которое мы видим в последние годы, как то, что нет равенства между странами. Те ценности, и идеология, с которыми создавалась ООН, должны вернуться в ее стены", - отметил Ермак.
Руководитель офиса президента отметил, что для жителей оккупированного Крыма было очень важно услышать с трибуны Генассамблеи ООН слова главы государства о необходимости деоккупации полуострова.
Ермак также отметил, что Украина ожидает подписания ООН декларации саммита "Крымской платформы".
"Мы знаем, как успешно и мощно состоялся саммит "Крымской платформы", сколько делегаций было на нем. Еще не появилась подпись Организации Объединенных Наций, но право подписи открыто, и я думаю, что со временем участников и подписантов декларации будет становиться больше", - добавил он.
Андрей Ермак также рассказал, что в Нью-Йорке президент провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, во время которых ставил вопрос об освобождении незаконно удерживаемых украинских граждан и деоккупации территорий Украины.
"Во время этих встреч обсуждались вопросы оккупированных территорий, много говорилось о списке заключенных, который был передан всем, с кем проводились эти встречи", - сказал руководитель офиса главы государства.
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"О, по программе выступает Клоун - есть время сходить в БУФЕТ."
З вчорашнього вечора цих трьох придурків цитують одне за одним.
Давайте вже краще про ковід.
А може хтось повірить. Звісно повірить, про що я...
Адже брехня більш солодка аніж правда.
Продавці ілюзій змогли захопити владу, що нікому до них не вдавалось.
_Большевикам удалось - таких продавцов иллюзий ещё поискать!
Сколько было пустых мест ?
Конкретные вопросы.
@mimasmuziko
Міжнародні партнери України знов стали свідками популізму Зеленського, розрахованого на внутрішню аудиторію, замість зваженої і мудрої поведінки справжнього лідера на зовнішній арені. Це-і виступ на Генасамблеї ООН і план трансформації України, якого ніхто ніде так і не побачив.
Іноземців цікавлять реальні справи, а не гундосіння про "світле" майбутнє.
виступ зеленського був найочікуванішим, якщо ви розумієте, про що я.
Очевидно, что направление развития уже определено.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6059460050794689?__cft__[0]=AZW0ey1FwpThH3C5Qw9yRxcQWKEzmyRcnVw-AQxjv5EgSf4_X8lIuB8XHb1e-KUQ44goqyMY-kp5nJaICEgMwrwDbxUmaGcYwUeNWK4SuMS1g3j8lB8vRVOv8FUno6AQy7o&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Ермак вместе со своими информационными спамерами Кулебой и Резниковым начали нести потоки бреда про подготовку встречи в Нормандском формате, про «Германия после выборов с нами» и прочее бла-бла.
Последнее подобное обострение у Зеленского и Ко было после Крымской платформы и поездки к Байдену, когда они, чтобы скрыть полный провал, кричали про перемогу.
Но вот что интересно. За нынешними криками потерялся один фактик: Украина не выступила с официальными заявлениями после выборов в Госдуму, где голосовал аннексированный Крым и жители Донбасса с российскими паспортами.
- А хто, доню?
Та я вас, а ви - мене.
Дурень дурневі дупу лиже.